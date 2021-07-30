Национальный проект «Производительность труда»: как калининградские производители бесплатно улучшают свою работу

Первая картонажная фабрика решила присоединиться к программе в декабре прошлого года. Фото: предоставлено компанией.

Повышение производительности труда - задача, которую ставит перед собой любой руководитель предприятия. В России этот вопрос стал одним из приоритетных: еще в 2018 году Владимир Путин поручил создать условия для улучшения производительности труда в стране. Для этого был создан национальный проект «Производительность труда». Он призван стать одним из главных драйверов роста экономики в ближайшие годы.

Сегодня некоторые российские компании несколько отстают от зарубежных по показателю производительности труда. Сотрудники тратят на работу столько же времени, но создают в два-три раза меньше продукции, гласят данные Минэкономразвития РФ. В результате предприятие недополучает доходы. Решить эту проблему помогает национальный проект «Производительность труда» с помощью внедрения технологий бережливого производства.

В Калининградской области в проекте участвует уже 38 предприятий. 203 сотрудника прошли обучение и овладели эффективными инструментами и методиками бережливого производства: научились оптимизировать рабочие процессы и устранять временные потери. В этом компаниям помогает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (РЦК). Его специалисты работают непосредственно на предприятиях, участвующих в национальном проекте, обучают сотрудников методикам повышения производительности труда, методам анализа существующих процессов, помогают определить потенциал повышения производительности и сформировать план мероприятий для реализации этого потенциала.

Бережливое производство в действии

Первая картонажная фабрика (ПКФ) решила присоединиться к программе в декабре прошлого года.

- Нам нужно было дополнительное развитие. В головном офисе рассказали нам о национальном проекте «Производительность труда», - говорит руководитель службы качества ПКФ Андрей Старченко.

Первый инструмент, который внедрили на предприятии, - систему 5S. Это способ организации рабочего места, основанный на следующих принципах: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование. Введение этих стандартов помогает не только привести в порядок рабочее пространство, но и создать основу внедрения принципов и философии бережливого производства.

Построение производственной системы обязательно включает в себя построение системы визуального управления эффективностью. На ПКФ уже установили инфостенды для сотрудников. Первый результат невозможно не заметить:

- Мы его увидели, когда начали оптимизировать пилотный поток на первой линии. Получили обратную связь от персонала, оценили эффективность и решили установить инфоцентры для мониторинга текущих показателей на все участки производства. Сотрудники сначала реагировали по-разному, но в целом положительно. С момента начала работы в программе производительность уже выросла примерно на 1,5%, - озвучил Андрей Старченко. В перспективе в компании рассчитывают поднять производительность на 10%.

При этом внедрять эффективные практики на Первой картонажной фабрике намерены не только в цехах, но и в офисной работе. Например, система 5S будет внедрятся на всех рабочих местах, планируется ввести карты рабочего места для сотрудников и операторов. Фабрика рекомендует коллегам присоединяться к национальному проекту: «У нас на площадке четыре предприятия, мы рекомендуем им вступить в национальный проект «Производительность труда», - поделился Андрей Старченко.

Торгово-производственная компания вступила в национальный проект «Производительность труда» в январе 2021 года.

- Мы постоянно работаем над совершенствованием организации производственных процессов, выстраиванием грамотного взаимодействия между членами команды, работаем над оптимизацией вспомогательных бизнес-процессов. Еще в 2018 году мы прошли наше первое обучение в области системы менеджмента качества, на тот момент провайдером обучения выступил TÜV Rheinland. Национальный проект «Производительность труда» является логическим продолжением нашего пути совершенствования, и мы рассчитываем успешно внедрить такие элементы бережливого производства, как 5S, автономное обслуживание оборудования, организация системы визуального управления. Мы рассчитываем вовлечь абсолютно всех сотрудников компании в процесс улучшений, нам важно создать ту комфортную атмосферу, в которой сотрудники смогут реализовать себя, и указать на несовершенства в процессах, предложить свои идеи по их улучшению, создать культуру высокой производительности и эффективности, — поделился планами директор по закупкам и логистике Торгово-производственной компании Алексей Селионов.

В компании постоянно сравнивают свою эффективность с наиболее успешными на рынке примерами.

- Естественно, что проект, в рамках которого планируется обеспечить темпы роста производительности труда не менее 20% к 2024 году, нам крайне интересен, и мы внимательно следим за новостным фоном бизнес-среды, - пояснил представитель ТПК.

С начала внедрения методик национального проекта «Производительность труда» в компании прошло полгода. За это время удалось успешно освоить одну из наиболее эффективных технологий бережливого производства - 5S.

- По итогам внедрения 5S на эталонном участке уже сейчас можно сказать, что нам удалось выстроить, стандартизировать и визуализировать четкий рабочий процесс; уменьшить риск производственного травматизма; ввести в привычку чистоту и порядок на рабочих местах. Конечно, мы оперативно разворачиваем инфоцентр предприятия - один из инструментов декомпозиции целей и неотъемлемую часть системы управления эффективностью. Через инфоцентр мы получаем качественный и непрерывный мониторинг достижения поставленных целей, - рассказал Алексей Селионов.

Кроме того, следуя плану мероприятий по проекту оптимизации производственного процесса команда ТПК провела балансировку четырех операций на одном из производственных участков. Это помогло провести существенное перераспределение ресурсов.

- Мы оцениваем возможный рост выработки на 18% и снижение времени протекания процесса на 10%. К моменту подведения итогов второго квартала уверен, мы зафиксируем снижение запасов в производственном потоке, сейчас мы оцениваем эту величину в 17%, - подвел предварительные итоги Алексей Селионов.

Работа по национальному проекту продолжается. Впереди у компании еще пять циклов.

- Сейчас этой задачей занимается проектный офис, который также разворачивается в рамках национального проекта «Производительность труда». Конечно, одна из основных задач — анализ производственного потока, балансировка процессов, внедрение улучшений, сокращение времени протекания процессов и сокращение запасов в потоке. Но хочу отметить отдельно, что я ожидаю определенных трансформаций внутри самого коллектива. Безусловно, основной ценностью компании являются ее сотрудники, и я жду, что в рамках проекта будет образовываться комфортная среда, в которой перспективные сотрудники смогут реализовывать себя, а компания получит возможность взрастить внутренних тренеров для дальнейшего обучения сотрудников и расширения их знаний и умений», — резюмировал представитель ТПК.

До 2024 года участие бесплатно

Национальный проект «Производительность труда» будет действовать в РФ до 2024 года.

- На нынешнем этапе консалтинг за государственный счет на частных предприятиях — это нормально. Но хотелось бы, чтобы после 2024 года на такие услуги возник спрос, появился рынок и предприятия их оплачивали сами, - заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Пока же участие в программе абсолютно бесплатно.

Чтобы присоединиться к национальному проекту, компания должна отвечать следующим критериям:

выручка предприятия — от 400 млн рублей;

компания относится к базовым несырьевым отраслям (обрабатывающему производству, сельскому хозяйству, транспортировке и хранению, строительству, торговле);

доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале юрлица не превышает 50%;

предприятие зарегистрировано на территории России.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Фонде «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»:

+7 (4012) 994-588,

mbkaliningrad.ru,

ИТ-платформа — «Производительность.рф».