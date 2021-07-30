Грозит ли Калининграду нашествие нелегальных мигрантов из Литвы

Беженцев из Азии и Африки литовские пограничники отлавливают сотнями. А сколько еще не отлавливают! Фото: Пограничная служба Литвы

Громко анонсированная стройка «литовской стены» на минувшей неделе оказалась под угрозой срыва. В республике не хватило собственных запасов колючей проволоки, хотя опустошили даже военно-инженерные склады. Литовцы обратились за помощью к собратьям по Евросоюзу и непосредственным соседям. Поляки и латвийцы сказали: фиг вам, самим может не хватить для тех же целей. Выручила Эстония, которая сейчас наверняка благодарит бога за то, что граничит всего лишь с Латвией и Россией.

Тем временем уже проникшие в Литву нелегальные мигранты принялись наводить там свои порядки. В лагере для беженцев под городом Алитус содержащиеся там иракцы подняли бунт и фактически принуждают всех остальных обитателей к голодовке, требуя свободы передвижения по стране.

Сами литовцы, прекрасно осведомленные о прелестях жизни бок о бок с мигрантами, также поддались протестным настроениям. В Руднинкае местные заблокировали подступы к полигону, на котором планируется обустроить очередной лагерь, и заворачивают прочь военные грузовики. А границу тем временем продолжают переходить толпы пришельцев - уже заговорили о постройке огромного лагеря на 40 тысяч душ. Но при нынешних темпах иммиграции и он наверняка будет забит под завязку уже осенью.

По мнению политолога Александра Носовича, вероятность удержать в таком лагере десятки тысяч арабов почти нулевая. Но что если, вырвавшись на волю, они массово ринутся к границам Калининградской области, сокращая путь в страны Западной Европы, куда, собственно, все мигранты и стремятся?

- Вряд ли этого стоит опасаться, - успокаивает Носович. – Наши пограничники держат под надежным контролем рубежи не только с Литвой, но и с Польшей. И способны защитить ЕС от потока беженцев - хотя, может быть, и напрасно…

По мнению эксперта, куда более велика вероятность того, что мигранты будут пытаться попасть дальше на запад через т. н. Сувалкский коридор - примерно 100-километровый участок границы между Литвой и Польшей. Вообще-то НАТО опасалось, что именно здесь будет нанесен удар по блоку в случае войны с Россией. А выходит, бояться нужно было совсем другого?

- Миграционный кризис в Литве может быть разрешен только с помощью стран-доноров ЕС, - подтверждает Носович. - Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать распределение большей части беженцев по государствам Старой Европы. Понятно, что в одиночку Литва с такой массой мигрантов не справится. Однако похоже, что помогать ей пока никто не собирается.