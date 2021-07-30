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Происшествия30 июля 2021 16:06

«Вы мне не верили, а я ее убил!»: под Неманом ревнивый муж искромсал ножом 22-летнюю женщину

По приговору суда следующие 12 лет Руслан Домбраускас проведет в колонии особого режима
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Обезумевший уголовник, пока кромсал ножом жертву, едва не отхватил себе палец.

Обезумевший уголовник, пока кромсал ножом жертву, едва не отхватил себе палец.

Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

РЕВНИВЫЙ ТРУС

К 32 годам своей жизни Руслан Домбраускас (все фамилии изменены. - Ред.) был судим шесть раз. В основном за кражи, хотя случались в его криминальной биографии и грабежи. Может, на темные делишки толкала излишняя вспыльчивость и эмоциональность характера, но скорее - полное отсутствие моральных принципов. Как бы то ни было, сам себя этот житель поселка Новоколхозное Неманского района считал человеком авторитетным и окружающих старался уверить, что никакие законы, кроме законов зоны, ему не писаны. Получалось ли?

- По натуре он подлец и трус, наехать может только на слабого, - характеризуют Домбраускаса односельчане. - Перед девчонками выставлял себя крутым, но при мужиках все эти его игры сразу кончались, а перед теми, кто сильнее, он вообще тушевался.

Такое вот только что откинувшееся из тюряги сокровище досталось Юлии Стриженовой, которая познакомилась с Русланом в 2017-м. Совсем нормальных мужиков на селе не осталось, что ли? Говорят, Юля верила, что ее избранник с ней ведет себя не так, как с другими, - любит ее. Поэтому быстро забеременела и в том же году родила «гражданскому мужу» сына. Впрочем, Домбраускас свое отцовство в законном порядке так и не оформил, он же не признавал российских законов! Так что в соответствующей графе свидетельства о рождении мальчишки - прочерк.

Зато Домбраускас оказался страшно ревнив, с самого начала претендуя на то, чтобы полностью контролировать жизнь Юлии, и даже с подругами запрещал ей общаться. Потребовал выдать ему пароли от всех соцсетей, в которых была зарегистрирована сожительница, и регулярно просматривал ее страницы. По той же причине был против того, чтобы Юля работала. Молодой женщине надлежало сидеть дома и избегать общения с любыми лицами мужского пола, кроме самого Руслана. Которого, кстати, совершенно не волновало, на что при этом должны были существовать его жена и ребенок - те невеликие деньги, что уголовник получал, подрабатывая на стройках, он же и пропивал. Так что, когда Юлия в 2019 году все-таки устроилась продавцом в поселковый магазин, квартиру (в сентябре 2020-го пара переехала в Советск) ей пришлось снимать за собственный счет, а заодно финансово обеспечивать не только маленького сына, но и его папашу.

ПРЕДЧУВСТВИЕ БЕДЫ

- Дочка всегда мечтала о крепкой и дружной семье, - говорит мать Юлии. - Хотела, чтобы у ее сына был отец, чтобы ребенок ни в чем не нуждался, поэтому и терпела все эти унижения. Но 31 октября прошлого года вместе с ребенком приехала ко мне: «Мам, я съезжаю, Руслан меня достал со своей ревностью».

Последней каплей стал скандал, который закатил Руслан, когда Юля попыталась отпроситься у него на девичник: одна из ее подруг переезжала в Германию и хотела устроить прощальную вечеринку. Об этом Юлия проговорилась сожителю в ходе телефонного разговора. «Значит, ты будешь гулять в ночном клубе, а я должен сидеть с ребенком?! - взбеленился Домбраускас. - Никуда не пойдешь!». Именно после этой ссоры Юля вместе с сыном и уехала к маме в Новоколхозное.

В течение почти двух следующих недель Домбраускас названивал по телефону, несколько раз наведывался в поселок, пытаясь уговорить беглянку вернуться к нему. Юлия неизменно отвечала категорическим отказом, но после этих разговоров, как вспоминает ее мать, выглядела очень испуганной. «Он не оставит меня в покое, обязательно что-нибудь со мной сделает», - твердила дочь.

Утром 14 ноября прошлого года Юля собиралась в магазин - работодатель попросил выйти пораньше. Женщина словно что-то предчувствовала.

- Так не хочется никуда идти, - призналась она матери. - Но придется, иначе могут уволить.

«ЧТО БЫЛО - НЕ ПОМНЮ»

Уже когда Юля находилась на рабочем месте, снова позвонил Домбраускас. Накануне на сетевой странице Юлиной подруги он обнаружил фото, где обе девушки сидят в какой-то машине. И, естественно, бешено взревновал.

- У тебя есть другой?! - допытывался Руслан по телефону.

- Здесь покупатели, неудобно разговаривать, я тебе позже перезвоню, - ответила Юля и положила трубку.

Она выполнила свое обещание, хотя лучше бы этого не делала, поскольку разговор обернулся взаимными упреками и руганью в адрес друг друга. Руслан открыл банку пива и вышел на улицу. Время от времени он продолжал звонить Юлии, но та не отвечала. Тогда мужчина сел в такси и приказал ехать в Новоселово. Позже на допросах Домбраускас утверждал, что помнит лишь, как автомобиль остановился у магазина, как он вылез из салона и направился в помещение торговой точки. А вот что было дальше, не помнит. Очнулся, когда уже сидел на лавочке слева от входа в магазин, и увидел, что на его левой руке висит полуотрезанный палец.

- Вскоре после полудня мне на мобильный позвонила Юлия, - рассказывает Вячеслав, владелец магазина. - Кричала в трубку: «Приезжай, пожалуйста, тут Руслан пришел, рушит магазин и меня избивает!» После этого звонок оборвался. Я сразу сел в машину и был у магазина спустя минуту или две после звонка, не больше. Вошел в торговый зал - там никого. И вдруг вижу: из подсобки Александр (местный житель. - Ред.) выталкивает Домбраускаса. И кричит мне: «Вызывай скорую!» Когда я пробегал через подсобку, увидел Юлю - она лежала на полу в луже крови и похрипывала, слегка трясясь, как будто у нее была судорога.

УБИЙЦА НА ЛАВОЧКЕ

Тот самый односельчанин Александр и стал непосредственным свидетелем кровавой расправы. Только попросил Юлю дать ему чая и сигарет, как в магазин ворвался Домбраускас, с порога принявшийся орать: «Шлюха! Проститутка! Я тебя сейчас убью, я тебе лицо разобью!» Ошарашенный покупатель смекнул, что дело плохо. Одной рукой удерживая Руслана за одежду, другой достал мобильник и стал звонить брату, которого, как он знал, Руслан сильно уважает. Но успел сказать только пару слов, как Домбраускас вырвался, сиганул через прилавок и устремился вслед за Юлей, которая с отчаянным криком бросилась в подсобку. Когда туда вбежал сам Александр, его глазам предстала ужасная картина.

Руслан сидел верхом на лежавшей на полу Юлии и бил ее ножом куда попало. Схватив Домбраускаса за шиворот, Александр стал оттаскивать его от жертвы. А тот продолжал истошно орать:

- Я сказал, я ее убью! Вы мне не верили, а я ее убил!

Как подсчитали позже судмедэксперты, Юлия получила не меньше 22 ударов ножом: в голову, грудь, спину, руки… Шансов выжить у нее не было. К магазину начал сбегаться народ, пришла поселковый фельдшер, но она ничем помочь уже не могла, как и врачи прибывшей скорой. Когда приехали полицейские, владелец магазина сразу сказал им, что нужно задержать убийцу.

- Да вот он я! - послышался голос.

Оказалось, все это время Домбраускас спокойно сидел на лавочке слева от входа в магазин. Мать Юлии, которой позвонила соседка и рассказала, что дочь зарезали, прибежала к магазину прямо в домашней одежде. Увидев Руслана, она подошла к нему, влепила пощечину и горько спросила:

- Что ты наделал?

Убийца посмотрел женщине прямо в глаза и спокойно ответил:

- Что она хотела, то она и получила.

P. S.

По приговору Неманского городского суда следующие 12 лет Руслан Домбраускас проведет в колонии особого режима. Кроме того, убийца должен будет выплатить матери и сестре убитой компенсацию морального вреда - 900 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно.

«КП» - Калининград» благодарит управление СКР по Калининградской области за содействие в подготовке данного материала.

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