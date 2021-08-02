К поездкам на море погода, похоже, будет располагать гораздо реже, чем в июне и июле. Фото: Александр Подгорчук

Первые летние месяцы приятно удивили и жителей Калининградской области, и ее многочисленных гостей. По средней температуре (+21,3) июль и вовсе повторил рекордное значение 1914 года: еще одна десятая градуса - и это был бы самый жаркий июль в истории. Конечно же, теперь всем нам хочется, чтобы август подхватил эстафету и тоже поддал жару, но, похоже, завершение сезона отпусков и каникул окажется не столь ярким. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал агентству ТАСС, что август на европейской территории страны будет очень теплым, однако исключением станет как раз наш Северо-Западный округ.

На этой неделе дневные температуры в Калининграде не превысят +25 градусов. По прогнозам того же Гидрометцентра, с понедельника по среду включительно воздух прогреется только до +22 градусов, после чего станет на пару градусов теплее. При этом, например, в ночь на среду, 4 августа, термометр покажет всего +11!

Погоду на протяжении практически всей недели будет определять циклон. В понедельник он принесет усиление западного ветра (до 14 метров в секунду) и осадки, которые станут повторяться чуть ли не каждый день. Атмосферное давление с сегодняшних 750 миллиметров ртутного столба будет плавно расти, но на выходных снова упадет - на этот раз до 747 мм.

Детальных прогнозов на последующие дни синоптики пока не дают. Если посмотреть на среднюю температуру за предыдущие 20 лет, то выяснится, что только в 8 случаях август в Калининграде был теплее июля. С другой стороны, за этот же отрезок времени в 80% случаев (16 из 20) воздух в августе хотя бы раз прогревался до +30 и выше. Не стоит забывать и о том, что самая высокая температура в истории метеонаблюдений была зафиксирована в нашем городе именно в августе. Это произошло 10-го числа в 1992 году, когда метеорологи официально зарегистрировали значение +36,5. Хотя, кстати говоря, больше половины того месяца за окном было меньше +25.

В общем, август вряд ли порадует нас стабильностью, но наверняка подарит немало по-настоящему жарких дней. Остается лишь набраться терпения.