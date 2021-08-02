Брат борца Евлоева - о предстоящем финале Олимпиады: «Алексанян - самый сложный соперник для Мусы»

Для Мусы Евлоева это будет первая в карьере борьба за олимпийскую медаль. Фото: министерство спорта Калининградской области

В понедельник в Токио завершились полуфиналы соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Калининградский борец Муса Евлоев со счетом 7:1 победил поляка Тадеуша Михалика и вышел в финал. В схватке за золото ему будет противостоять армянин Артур Алексанян.

- Турнир напряженный, давление чувствовалось. Все же это первая Олимпиада Мусы. В полуфинале он лучше боролся, чем в первых двух кругах. В финал вышел уверенно, - поделился с «Комсомолкой» впечатлениями Иса Евлоев, вице-президент региональной федерации спортивной борьбы, старший брат Мусы.

К сожалению, болельщиков в Токио не пускают, поэтому брат не поехал в столицу Японии и смотрит соревнования по телевизору: болеет и переживает. Накануне Иса вернулся в Москву из Владивостока, где находился вместе с братом на финальных сборах. Там Мусе важно было привыкнуть к японскому времени и подготовиться к схваткам. И, как мы видим, подготовка прошла хорошо - впереди финал.

- Артур Алексанян - очень серьезный соперник, один из лучших борцов последнего десятилетия. Самый стабильный, самый сложный соперник для Мусы. Он - легенда, достойный и как спортсмен, и как человек, - отмечает Иса.

Алексанян хорошо известен калининградцу. С ним Муса встречался уже не раз. Впервые они боролись в 2017 году в финале чемпионата мира в Париже, тогда Муса уступил. В 2018-м они встретились уже в Будапеште в полуфинале чемпионата мира, и Муса выиграл. В 2019 году в финале чемпионата мира Муса тоже был сильнее. Последний раз - на Кубке мира-2020 в Белграде - Муса вновь взял верх. Итого, личный счет 3:1 в пользу калининградца. Надеемся только на победу в Токио. Да и сам Муса и его тренер настроены на первое место. Но не будем раньше времени вешать медали. Спорт есть спорт, и случиться может все что угодно.

Финал начнется во вторник, 3 августа, в 12.55 по калининградскому времени.

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