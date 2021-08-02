Даже на ручки и карандаши цены сегодня кусаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня, 2 августа, начинается перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста. На одного ребенка, напомним, положено 10 тысяч рублей. Заявления принимаются в Пенсионном фонде через портал «Госуслуги» по 15 октября этого года. Есть и другой вариант. Если родители школьника получают в личном кабинете на «Госуслугах» уже заполненное заявление, то с ним достаточно просто ознакомиться, проверить свои данные и подтвердить желание получить выплату.

Как только начался прием заявлений, поползли слухи, что деньги будут перечислять якобы только на карты «Мир». Однако чиновники федерального и регионального уровней уже не раз заявляли, что выплаты на детей школьного возраста относятся к категории единовременных пособий, поэтому могут быть перечислены на указанный в заявлении счет, привязанный к карте любой платежной системы.

В общем, с процедурой получения денег все более или менее понятно. А вот на что сегодня стоит потратить дополнительные 10 тысяч рублей? «Комсомолка» провела опрос среди калининградцев.

- Только на канцелярские предметы для двух моих школьников уйдет минимум 5 000 рублей, - говорит Милена Сафронова, мама девятиклассницы и четвероклассника. - Вы нынешние цены на тетради-карандаши видели? И будет еще дороже! Про одежду я уже молчу. Не спорю, хорошо, что есть такая выплата. Но считаю, что в нашей стране подобные меры поддержки должны быть не разовыми, а системными.

- На сборы в школу и потратим, - пожимает плечами отец третьеклассницы Владимир Крюков. - А какие варианты? Надо укладываться в доверенный нам бюджет. Раз государство выделило 10 тысяч - значит, должно хватить. А не уложимся, значит, двойка нам, взрослым. И придется добавлять.

Дочь Натальи Питахиной тоже пойдет в третий класс.

- У нас запланировано обновление формы, два года ее не меняли. Поэтому придется потратиться: 2700 рублей - сарафан, 1500 - юбка, 1 000 - водолазка, пара блузок - это еще примерно 2500. Канцтоваров я беру обычно тысячи на две - две с половиной. Ранец есть. Остается приобрести обувь в спортзал, можно уложиться в 1500 рублей. Да, выйдем за рамки выплаты, но это исключительно из-за того, что покупаем комплект школьной одежды.

Мама шестиклассника Раиса Куликова настроена оптимистично:

- Мамы, у которых растут сыновья, меня поймут: всегда для детей держу запас одежды. К 1 сентября мне для сына нужно купить только брюки. И чуть-чуть «канцелярии». Рюкзак имеется. Так что с головой нам хватит президентских денег!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Готовь в школу летом

Стоимость минимального школьного набора за год возросла на 13% и составляет сейчас около 13 тысяч рублей.

- Набор первоклассника стоил в июле 690 рублей, на 6% выше, чем в прошлом году, дневник - 107 рублей (на 3% выше), - перечислил в интервью радио «Business FM - Калининград» руководитель аналитического ресурса «Чек Индекс» Леонид Симаков. - Пенал - 728 рублей, или на 31% больше, карандаши - 182 рубля (плюс 8%), школьная форма - 1651 рубль, это на 15% выше прошлогоднего. Практичная стратегия потребления, которой следуют все большее число российских покупателей, стимулирует родителей школьников делать часть покупок заранее, еще в первой половине лета, когда в магазинах нет ажиотажа.

СПРАВКА «КП»

Согласно указу президента РФ выплата на школьников предоставляется российским семьям, где имеются дети, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября этого года, либо которые на момент выхода указа не достигли 18 лет. Помимо родителей средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей, а также граждане с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.