Анна и один из ее «фирменных» портретов с глазами. Фото: Личный архив

По будням Аня верстает «Комсомолку», а в свободное время – создает картины. То, что наша коллега погружена в творческий процесс, заметить несложно - она рисует всегда! Наброски и готовые работы можно увидеть на ее рабочем столе и в Инстаграме.

- Родом я из Спасска-Дальнего, - рассказывает Аня. - Рисую с детства. Окончила художественную школу, в Дальневосточном федеральном университете получила образование дизайнера компьютерной графики. В вузе осваивали не только дизайн, но и живопись, рисунок, композицию, колористику и много чего еще. Активно создавать картины в классическом понимании начала год назад. Спасибо пандемии! Именно весной 2020 года, когда весь мир ушел в самоизоляцию, вдруг поняла, что нужно развиваться и в знакомом, и в то же время - новом для себя направлении: осваивать акварель и масло, не бегать от портретов (потому что такая работа требует очень много сил и времени), участвовать в пленэрах.

И дело пошло! Анна брала частные уроки, изучала работы современных художников, стала больше общаться в профессиональной среде – вот это погружение в тему! И за неполный год наша коллега приняла участие в трех выставках.

Еще одна работа Ани. Фото: Личный архив

- Какая у меня цель? – размышляет Анна. - Пока она маленькая - больше выставок, чтобы поднять ценность картин. Совершенствоваться, чтобы подтянуться до той планки, которую я сама себе поставила. Если выйти на регулярный поток заказов, то, надеюсь, будет возможность рисовать не в спешке - в свободное время между основной работой, а спокойно: самой выстраивать график и работать в удовольствие.

Большой популярностью у поклонников творчества Анны Крат пользуется ее мерч с «глазами».

- Сначала я нарисовала «Глаза», - рассказывает Аня. - И она получила много откликов. Я продолжила импровизировать: та же идея, но в другой цветовой гамме, в других ракурсах. А затем напечатала эту картину на футболке. И у меня стали спрашивать – можно ли заказать такую футболку? А почему глаза привлекают? У меня на этот счет только догадки. Зрителя ведь всегда притягивают глаза… Зеркало души…

На выставке в Светлогорске можно будет увидеть три картины Анны, посвященные Балтийскому морю.

- Мои работы - «Штиль во время заката», «Основа жизни» и диптих «Морская тема» - разные: и по исполнению, и по настроению, - рассказывает художница. – Надеюсь, что каждый посетитель галереи найдет в них для себя и красоту, и вдохновение.

Анну же вдохновляет мечта. О своей мастерской с огромными окнами, в которой будут рождаться яркие творческие проекты.

- Мне сложно пока определить – к какому направлению отнести то, что я делаю. Ищу свой путь, свой стиль…

У Ани в биографии есть интересный факт, который ее характеризует. После окончания университета она вдруг поняла, что требуется перемена.

- Думала, в какой город уехать, чтобы начать самостоятельную жизнь, - рассказывает Анна. - И вдруг я увидела фотографию острова Канта в Калининграде. И этого было достаточно, чтобы купить билет в один конец.

По всей видимости, и на этот раз Анна Крат оказалась тверда в своем решении.

Расти, художник!