Банк «Открытие»: во втором полугодии можно ожидать укрепления рубля

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research»:

- К началу августа курс рубля опустился ниже отметки 73 к доллару и 87 – к евро, вернувшись на уровни начала июля. Во втором полугодии мы ожидаем укрепления курса рубля по бивалютной корзине, главным образом за счет притока капитала после окончания цикла ужесточения монетарной политики Банком России. Помимо высокого купонного дохода, инвесторов будет привлекать возможность получения положительной рыночной переоценки, когда ставки пойдут вниз. Сдерживать позитивное влияние притока капитала может постепенное ухудшение счета текущих операций в части объемов импорта. Положительное влияние высоких цен на нефть при этом будет не столь велико в силу действия бюджетного правила.

При этом на фоне ожидаемого укрепления доллара укрепление рубля будет носить более выраженный характер по отношению к евро, чем к американской валюте. На конец года мы ожидаем курс 72-73 к доллару и 83-84 к евро. Если же курс евродоллара останется на тех же уровнях, рубль к доллару может достичь диапазона 70-71. Однако инвесторам нужно быть готовым к традиционной повышенной волатильности на валютном рынке, связанной с наступлением различных непредвиденных событий.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.