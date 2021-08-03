Бориса Ельцина на правах хозяина встречал и сопровождал глава администрации Калининградской области Юрий Маточкин. Фото: из книги «Человек. Гражданин. Личность. Юрий Семенович Маточкин».

«Исторический визит» первого президента России состоялся 22-23 июня 1996-го. И самый западный регион он посетил по горячим следам только что прошедших выборов главы государства. Состоялись они 16 июня 1996-го. Об их результатах вполне можно судить по калининградским данным. На участки пришло около 70% избирателей области. 7,20% у нас тогда набрал Владимир Жириновский; 12,85% – Григорий Явлинский; 19,31% – Александр Лебедь; 23,08% – Геннадий Зюганов; 33,46% – Ельцин.

Таким образом, никто из кандидатов не преодолел необходимый 50-процентный рубеж. Зюганов и Ельцин, набравшие наибольшее число голосов, должны были идти на второй тур. Как следствие, началась еще более яростная предвыборная гонка, в рамках которой и пришлось продолжать кататься по стране Борису Николаевичу. Хотя состояние здоровья у него в те дни было уже таким, что он все время находился на грани…

Слишком коротко для высокого гостя

Напомним, до этого Ельцин однажды уже приезжал к нам – в 1991 году. Визит назывался «рабочей поездкой». Хотя на самом деле это тоже был предвыборный вояж. Дело шло к выборам первого президента РСФСР. И главный претендент на этот пост, председатель Верховного Совета РСФСР Ельцин, колесил по республике, желая заручиться поддержкой регионов.

Его визит к нам 7-8 февраля 1991-го также был из серии «галопом по европам». Вместе с тем тогда и сам Ельцин был доступнее, и обставлено все было скромнее, нежели пять лет спустя. В частности, именно в июне 1996-го мы впервые по-настоящему прочувствовали, каково это, когда улицы перекрывают в связи с проездом кортежа главы государства.

Ельцин прилетел в Чкаловск вечером 22 июня. Выглядел плохо, было видно, что держится с трудом. Тем не менее с аэродрома отправился не в гостиницу отдыхать, а к мемориалу 1200 гвардейцам, чтобы поклониться павшим воинам в День памяти и скорби.

Ночевал в мотеле «Балтика», где для него пришлось срочно удлинять кровать – оказалась коротковата для гостя, высокого во всех смыслах. А утром отправился в Балтийск, для начала посетив эсминец «Настойчивый», буквально накануне вернувшийся с международных учений «Балтопс-96». После военных моряков общался на площади с горожанами. Ему, наверное, хотелось поговорить про что-то глобальное, про политику. Но собравшихся больше интересовало, когда же в Балтийске появится вода. «Будет вам вода», – заверил президент.

Уже проходя через толпу, он вдруг спросил одного из мужчин: может, есть просьба? Тот ответил: нужны деньги на развитие в Балтийске кабельного ТВ. Ельцин поручил выделить необходимые 15 тысяч долларов. И ведь выделили!

Гектары для президента

Затем его ждали в АО «Мельниково» Зеленоградского района. Кроме еще одной порции живого общения с народом, там он неожиданно получил в подарок пять гектаров земли – у поселка Каштановка. Мол, если у самого президента будет в янтарном крае личная пядь, то никто больше и не заикнется о том, что область надо кому-нибудь «отдать». А то ведь в 90-х много разных слухов на эту тему ходило…

Вместе с президентом к нам тогда приехала и его супруга, для которой была подготовлена своя программа. На снимке: Наина Ельцина и жена губернатора Валентина Маточкина (слева) во время посещения детского дома. Фото: из книги «Человек. Гражданин. Личность. Юрий Семенович Маточкин».

Потом высокий гость вернулся в областной центр и вместе с митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне – патриарх) заложил на площади Победы символическую капсулу в основание будущего храма Христа Спасителя. После чего убыл на Чкаловский аэродром, откуда вылетел назад в Москву.

Закладка капсулы с землей из-под столичного храма Христа Спасителя была, конечно, самым торжественным пунктом программы. Но больше всем запомнилась именно неформальная встреча в Каштановке. Люди, смеясь, вспоминали, как Ельцин растерялся, когда ему вдруг предложили в дар землю.

– А куда мне ее девать? – развел он руками.

Земля лишней не бывает, пояснили ему. И тут же деловито предложили, как человеку уже не чужому, помочь со средствами на строительство поселковой школы.

– Давайте так: пополам! – обернулся президент к главе областной администрации. Юрий Маточкин попытался снизить свою долю хотя бы до трети. Но из этого ничего не вышло – с президентом не поспоришь…

Начиналась новая эпоха…

Надо сказать, что до выборов президента в том году Москва не раз задабривала жителей Калининградской области. То законом об Особой экономической зоне, то указом о господдержке создания у нас производства автомобилей. А по ходу президентского визита то и дело возникала тема скорых повторных выборов. На прямой вопрос следовавших за кортежем журналистов «За кого голосовать будете?» калининградцы чаще отвечали, что за Ельцина. Дескать, колоритный он все-таки мужик. Маточкин же на пресс-конференции после отлета президента заявил: визит к нам, скорее всего, положительно скажется для Ельцина на результатах голосования.

Пикеты учителей возле администрации области и областной думы состоялись 25 июня 1996-го - через несколько дней после визита президента. Фото: Валерий Маначин

Повторные выборы прошли 3 июля 1996-го. До сих пор можно услышать, что якобы на самом деле больше голосов получил Зюганов. Так ли, нет, официально победил Ельцин. А вот Маточкин, которого называют отцом закона об ОЭЗ и который поддерживал первого президента (тот 25 сентября 1991-го и назначил его на должность главы администрации области – губернаторов еще не было), в том же году лишился поста. На губернаторских выборах 6 октября 1996-го никому из кандидатов не удалось одержать безоговорочную победу. Интрига сохранялась до 20 октября, когда состоялся второй тур. За Маточкина был подан 125 771 голос. За его конкурента Леонида Горбенко – 154 158. Так в истории региона началась новая эпоха.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

22 января 1996-го был подписан Закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области».

В марте в продаже впервые появилась подробная карта региона. До этого такие карты носили гриф «секретно».

22 марта в финале первого турнира на приз клуба КВН «Золотой осьминог» победил «Смехназ» – команда школы милиции.

1 апреля была учреждена первая областная премия – «Признание».

1 апреля четная сторона набережной Маршала Баграмяна стала улицей, нечетная – набережной Петра Великого.

10 апреля последний рейс совершил поезд Калининград – Рига: из-за трудностей с пересечением границ он стал ходить практически пустым.

2 мая был подписан Указ «О государственной поддержке создания сборочного производства современных легковых автомобилей в Калининградской области».

В мае были установлены памятные доски на зданиях, в которых в Кёнигсберге располагались советские комендатуры.

28 июня на улице Черняховского открыли новую доску в его честь.

8 июля подмосковный Калининград переименовали в Королев. После чего на почтовых отправлениях больше не нужно было уточнять, что наш Калининград – «областной».

13 июля на берегу Куршского залива в Каширском открыли знак в память о массовой гибели рыболовов в марте 1994-го.

17 июля был утвержден герб Калининграда.

1 августа лейтенант милиции из Калининграда Алексей Бровкович, в 1995 году погибший в Чечне, был посмертно удостоен звания Героя России.

25 сентября открылось движение по первой половине эстакады через Дейму в объезд Гвардейска.

27 сентября на площади Победы был освящен временный деревянный храм (в 2009 году его перенесли на Сельму).

1 октября начались занятия в пограничном институте, который расположился на месте военного инженерного училища, переведенного в Нижегородскую область.

В октябре в память о калининградском «рыбаке № 1» Николае Студенецком на доме, где он жил (в переулке Кирова), была установлена доска.

25 октября областной музыкальный колледж стал «имени Рахманинова».

27 октября на рейде Балтийска на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий» в результате разрыва паропровода погибли трое рабочих и двое матросов.

5 ноября прошла первая в истории области инаугурация губернатора (Леонида Горбенко), 6 ноября – первая в истории Калининграда инаугурация мэра (Игоря Кожемякина).