«Ямы, вонь и сплошная разруха»: Калининградцы рассказали Алиханову об ужасах в их дворах

Жители Калининграда и области оставили более 400 комментариев о состоянии своих дворов.
Фото: Александр Подгорчук
В понедельник, 2 августа, губернатор Антон Алиханов опубликовал в Инстаграме пост о своей субботней поездке по Калининграду. Глава региона признался подписчикам, что ему очень бы хотелось посетить каждый двор в областном центре, но физически сделать это невозможно. Поэтому он предложил «конкурс комментариев».
«Пишите под этим постом, в какие дворы приглашаете, - 3 самых популярных места включу в свои планы на выходные», - пообещал губернатор.
И калининградцы написали. Горожане оставили более четырехсот комментариев о состоянии своих дворов, не особо стесняясь в выражениях и одновременно недоумевая, почему губернатор делает работу за городских чиновников.
«Комсомолка» внимательно просмотрела комментарии и выбрала несколько десятков. Орфография и пунктуация опубликованных комментариев сохранены.
Посетите Беломорскую улицу, которая вся в ямах. И ходят бедные туристы по такому бездорожью к Ботаническому саду. Лучше посетите после дождя.
Уважаемый Антон Андреевич! Раннее к вам писала,посетите пожалуйста СНТ Чайка на московском проспекте. Вы обещали, что установите светофор или развязку, чтобы дети могли переходить дорогу в школе, между стеклоцентром и оттокаром! За ранее благодарю!
А дорогу на Беломорской видели?))
Приезжайте к нам пожалуйста во двор, у нас к вам очень много вопросов накопилось. Ул.Арсенальная -ул.Пехотная
А можно вообще в таком же темпе работать и без подготовки к выборам?
Двор по ул. ген. Галицкого, д.50/52, так называемый «Перевал Дятловой».
Дзержинского 42-44. Двор, зеленая зона, превращен в парковку, тротуары и дорога наизнанку. Тротуар со стороны Дзержинского - стихийная парковка клиентов сбербанка среди выбоин
Уважаемый Антон Андреевич! Посетите пожалуйста двор Еловая аллея д.59-63.
в балтрайон не заезжайте ! У нас все прекрасно
Приходите Согласия 15, 17. Нам второй год обещают привести в порядок площадку ваши контролирующие органы. Последнее обещание было до конца июля. Июль закончился, а результата, как и в прошлом году нет...((( Нет управы никакой на ук, никто не хочет заниматься своими обязанностями... Где заканчиваются обязанности УК и начинаются материальные вложения жителей???? Почему надо требовать, писать, стучать, чтобы сделали элементарные вещи??? Расскажите нам
Посмотрите, пожалуйста, двор Эпроновская 21- Эпроновская 15, а заодно посмотрите на проезжую часть от Юбилейного моста до Нового вала. Яма на яме. Будем ждать)
Когда приведут в порядок школу номер 5 по ул. З. Космодемьянской? Ну ничего в школе нет! Разруха! Фасад развалился, спортивной площадки нет. Дети бегают по гряще вокруг огромной лужи! Стоит 3 турника! Мой ребёнок пойдёт туда в первый класс. Через год и второй ребёнок пойдёт. Ужас.
Приезжайте пожалуйста на улицу Мишина и Цирковую. Здесь на месте бомбоубежища стоят вековые деревья Прекрасное место для отдыха можно было бы сделать Но к сожалению на нем стоит мусорка в грязи И все неблагоустроенное!
Улица А.Невского дом 107-115 очень Вас приглашает! Очень нужна помощь в организации двора: засилие чужих машин, сквозной проезд, детям негде гулять, нет детской площадки, дети рискуют быть сбитыми машинами, несущимися по двору.
Добрый день, тоже бы хотелось увидеть Вас во дворе ул. М.Борзова 19-25. Гуляя по Калининграду, мне кажется, что хуже двора я не видела. А здесь гуляет очень много детей. И получается, чтоб цивильно погулять нужно куда-то целенаправленно выезжать. А когда детей трое, то не всегда получается это сделать. Очень ждем в нашем дворе. Хотя уже более 10 лет всяческих обращений ничего не дают. Очень обидно(((
На мини свалку на бульвар Шевцовой не желаете.
Борзова 66-72, полюбуйтесь на прекрасные ямы и сожженые заброшенные гаражи рядом с проходной тропинкой.
Вместе с Мэром (если он У нас ещë есть) приглашаем Вас посмотреть на состояние дороги, которая ведëт к д/с 136 (2 корп) от ул. Н. Карамзина вдоль домов в сторону Дет.сада. Адрес: ул. У. Громовой, 95-59.
Посетите нашу улицу Полецкого, в районе ближе к Беломорской. Сколько лет детскую площадку обещают. Дальше бла-бла дело не идёт. Дома строятся. Детям играть негде.
Обратите внимание на пришкольный стадион школы 47 по адресу ул.Сержанта Колоскова 10).Очень ждёт Вашей помощи! Спасибо.
Грибоедова, 7 - двор как после бомбёжки и темнота при входе во двор!!!!!!
Красная 136,бывшее общежитие, ничего нет дорог, площадок
Куйбышева 53.На придомовой территории есть необустроенное футбольное поле, на которое приходят и играют дети младшего и школьного возраста. Также во дворе дома по вышеуказанному адресу размещена детская горка и качель не соответствующая критериям мер по безопасности и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. Хотелось бы Вас попросить о помощи в благоустройстве придомовой территории . Спасибо.
Ждём Вас на улице Аксакова, 133
Юрия Маточкина 16, двор, где памятная доска губернатору Маточкину, никакой критики по детской площадке не выдерживает! Посетите этот двор, включите площадку в программу. Стыдно, что такие площадки для детей в наше время могут существовать
М. Борзова 19-25. Приходите, пожалуйста. Нам интересна судьба наших трех немецких домов и двора.
Гагарина 99, полная разруха, приезжайте к нам, пожалуйста
Антон Андреевич посетите двор ул. Л. Иванихиной д. 1,будете очень удивлены)
Самый центр города ул.Носова 10-16, не двор, а сплошная разруха(((
Здравствуйте, очень нужен тротуар на участке дороги по улице Воейкова от улицы Панина. Люди каждый день водят детей в садик, идут по дороге!!! Скоро сдастся 59 школа, ииогромный поток детей будет там ходить!!!!
Посмотрите район Кати на-Менделеева. Центральный район и без канализации до сих пор!
Посетите наш жилой комплекс «Московский дворик» в вечернее время, а любой день недели. Дышать просто нечем, запах аммиаком от канализации.21 -й век на дворе,а у нас открытые канализации до сих пор. Стояла жара, в квартирах верхних этажей Сахара и окна закупоривать приходится, от этой вони спасаясь. Когда уже это закончится, годами не решается эта проблема. Паркинга для автомобилей не хватает катастрофически.
Дворы ул.Борзова. Куда не посмотри, везде разруха
Парковая аллея дом 52 дорога во дворе ужасная, к подъезду не подойти. Ни одного фонаря, в темноте можно ноги переломать.
Здравствуйте! Двор дома ул.Чекистов,41- пер.Щорса,4 в ужасном состоянии, управляющая компания никаких мер по благоустройству не принимает. На площадке детям невозможно находиться, так как на единственной скамейке с утра и до ночи постоянно сидят "алкаши". ЖЭК просили убрать скамейку, чтоб не было этих посиделок, но никакой реакции нет. Весь двор страдает. А ведь в непосредственно в нашем доме весь первый этаж занимает женская консультация центрального района и такой ужасный вид двора. Что -то сделать самим жителям нет возможности, так как постоянный "сброд" сидит, а также старые стойки, на которых уже лет 15 никто бельё не сушит...весь этот хвам необходимо убирать,но для этого техника нужна, а ЖЭК нас не слышит. Огромная просьба обратите на нас внимание.
Приезжайте на улицу Пехотная! Посмотрите в каком она состоянии. Ни тротуаров, ни ливневок. В дождь только в плавь!
А еще загляните во двор улицы Комсомольской 85 и дыхните воздуха от бани #1. Коптит черным дымом. И в роспотреб обращались. Ну написали они им фильтры поменять. Все... а вы дышите, граждане! Глубже
Антон Андреевич очень рады будем видеть во дворе адмирала Трибуца 43 (не двор а разруха тротуаров нет машины стоят на газонах площадка детская половина поломано поле с резиновым покрытием на футбольной площадке с большими ямами и разрывами калитки нет забор поломанный на площадки ямы большие что машины проваливаются !!!помогите нам пожалуйста !!! Заранее спасибо
Что касается дворов - приезжайте на улицу Олега Кошевого, заходите почти в любой двор, в лучшем случае вы увидите парковку. Или стройку нескольких свечек. Вся Кошевого состоит из строек и парковок. Судостроительная тоже прекрасная в кавычках улица хоть в плане дворов, хоть тротуаров, хоть самой улицы. Вы наверно тут редко бываете.
Хоть раз бы заехал губернатор на пришкольную площадку школы N 3, и попадёт в 19 век.
В балтрайон...в любой двор заходите смело. Мало того тут масса улиц где нет дорог. Улицы есть а дорог нет. И в район нет дорог. Район есть а ведут в него три дороги одну из который сейчас перекроют на год не организовав объезда.
Автомобильная. Приедете, посмотрите, как ходят пешеходы по проезжей части и носятся там же машины. Как людям приходится маневрировать среди раскопок.
Добрый день. Прогуляйтесь по Земельной, 4-12. Тут Вам и проблемы с озером и ручьем. Точечная застройка нового дома и неблагоустройство территории - ни парковок, ни тротуаров, ни детской площадки... есть небольшой сквер , неухоженный, местами огороженный то заборчиком, то машинами. Да и от пруда до жилых домов по Земельной зеленная часть превратилась в помойку и летний ресторан для алкашей. Добро пожаловать!
Приглашаем на ул физкультурная. Нет тротуаров, ливневки, после дождя грунтовая дорога вся в огромных лужах. Не пройти-не проехать. Деревня в центре города!
Калининград, Пугачева 3, 5-7, 9, 11. Позорище.
На улице Сержантской мусорный контейнер стоит на пешеходной части улицы (тротуара нет) на перекрёстке. Пешеходы вынуждены обходить по дороге, что опасно, так как со всех сторон едут машины. Особенно утром активное движение машин, а ДЕТИ ИДУТ В ШКОЛУ 33! Почему контейнер стоит в этом месте? ГИБДД где?
Приглашаю. Батальная, 8. Состояние двора - просто убожество. Управляющая компания, возможно, ждет хорошего пинка.
Ужасный заезд во дворы за Южным рынком, это Южный бульвар, ул. Ульяны Громовой 47, Ульяны Громовой 39, Интернациональная 34, дорога во дворе отремонтирована, а заезд мягко сказать в плачевном состоянии. Этим заездом пользуются не только жители домов, но и посетители рынка.
Антон Андреевич, у Вас достаточно подчинëнных, которых можно послать по дворам и потребовать отчëт. Если Вы сам будете везде бегать, то у нас долго всë будет делаться. Руководитель должен грамотно делегировать полномочия, ставить задачи, требовать результат.