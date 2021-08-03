«Ямы, вонь и сплошная разруха»: Калининградцы рассказали Алиханову об ужасах в их дворах

Жители Калининграда и области оставили более 400 комментариев о состоянии своих дворов. Фото: Александр Подгорчук

В понедельник, 2 августа, губернатор Антон Алиханов опубликовал в Инстаграме пост о своей субботней поездке по Калининграду. Глава региона признался подписчикам, что ему очень бы хотелось посетить каждый двор в областном центре, но физически сделать это невозможно. Поэтому он предложил «конкурс комментариев».

«Пишите под этим постом, в какие дворы приглашаете, - 3 самых популярных места включу в свои планы на выходные», - пообещал губернатор.

И калининградцы написали. Горожане оставили более четырехсот комментариев о состоянии своих дворов, не особо стесняясь в выражениях и одновременно недоумевая, почему губернатор делает работу за городских чиновников.

«Комсомолка» внимательно просмотрела комментарии и выбрала несколько десятков. Орфография и пунктуация опубликованных комментариев сохранены.

maroshasahk

Посетите Беломорскую улицу, которая вся в ямах. И ходят бедные туристы по такому бездорожью к Ботаническому саду. Лучше посетите после дождя.

olesyadocenko8

Уважаемый Антон Андреевич! Раннее к вам писала,посетите пожалуйста СНТ Чайка на московском проспекте. Вы обещали, что установите светофор или развязку, чтобы дети могли переходить дорогу в школе, между стеклоцентром и оттокаром! За ранее благодарю!

sergeifomskoi

А дорогу на Беломорской видели?))

denisbaltiyskiy

Приезжайте к нам пожалуйста во двор, у нас к вам очень много вопросов накопилось. Ул.Арсенальная -ул.Пехотная

nataliall73

А можно вообще в таком же темпе работать и без подготовки к выборам?

polugrazia

Двор по ул. ген. Галицкого, д.50/52, так называемый «Перевал Дятловой».

tori_n.ova

Дзержинского 42-44. Двор, зеленая зона, превращен в парковку, тротуары и дорога наизнанку. Тротуар со стороны Дзержинского - стихийная парковка клиентов сбербанка среди выбоин

0704nadezhda

Уважаемый Антон Андреевич! Посетите пожалуйста двор Еловая аллея д.59-63.

mrshevelev

в балтрайон не заезжайте ! У нас все прекрасно

olenastarshinina

Приходите Согласия 15, 17. Нам второй год обещают привести в порядок площадку ваши контролирующие органы. Последнее обещание было до конца июля. Июль закончился, а результата, как и в прошлом году нет...((( Нет управы никакой на ук, никто не хочет заниматься своими обязанностями... Где заканчиваются обязанности УК и начинаются материальные вложения жителей???? Почему надо требовать, писать, стучать, чтобы сделали элементарные вещи??? Расскажите нам

olgamdmedia

Посмотрите, пожалуйста, двор Эпроновская 21- Эпроновская 15, а заодно посмотрите на проезжую часть от Юбилейного моста до Нового вала. Яма на яме. Будем ждать)

irina_afina44

Когда приведут в порядок школу номер 5 по ул. З. Космодемьянской? Ну ничего в школе нет! Разруха! Фасад развалился, спортивной площадки нет. Дети бегают по гряще вокруг огромной лужи! Стоит 3 турника! Мой ребёнок пойдёт туда в первый класс. Через год и второй ребёнок пойдёт. Ужас.

zhilkina3441

Приезжайте пожалуйста на улицу Мишина и Цирковую. Здесь на месте бомбоубежища стоят вековые деревья Прекрасное место для отдыха можно было бы сделать Но к сожалению на нем стоит мусорка в грязи И все неблагоустроенное!

kryshun_anna

Улица А.Невского дом 107-115 очень Вас приглашает! Очень нужна помощь в организации двора: засилие чужих машин, сквозной проезд, детям негде гулять, нет детской площадки, дети рискуют быть сбитыми машинами, несущимися по двору.

olga.yanina.81

Добрый день, тоже бы хотелось увидеть Вас во дворе ул. М.Борзова 19-25. Гуляя по Калининграду, мне кажется, что хуже двора я не видела. А здесь гуляет очень много детей. И получается, чтоб цивильно погулять нужно куда-то целенаправленно выезжать. А когда детей трое, то не всегда получается это сделать. Очень ждем в нашем дворе. Хотя уже более 10 лет всяческих обращений ничего не дают. Очень обидно(((

byba632

На мини свалку на бульвар Шевцовой не желаете.

nastasia_iz_skazki

Борзова 66-72, полюбуйтесь на прекрасные ямы и сожженые заброшенные гаражи рядом с проходной тропинкой.

alexfromkonig

Вместе с Мэром (если он У нас ещë есть) приглашаем Вас посмотреть на состояние дороги, которая ведëт к д/с 136 (2 корп) от ул. Н. Карамзина вдоль домов в сторону Дет.сада. Адрес: ул. У. Громовой, 95-59.

nataliametlevskaia

Посетите нашу улицу Полецкого, в районе ближе к Беломорской. Сколько лет детскую площадку обещают. Дальше бла-бла дело не идёт. Дома строятся. Детям играть негде.

olga_gorokhova384

Обратите внимание на пришкольный стадион школы 47 по адресу ул.Сержанта Колоскова 10).Очень ждёт Вашей помощи! Спасибо.

olga.sandra1404

Грибоедова, 7 - двор как после бомбёжки и темнота при входе во двор!!!!!!

house_kaliningrad

Красная 136,бывшее общежитие, ничего нет дорог, площадок

rukhmanovaleksandr

Куйбышева 53.На придомовой территории есть необустроенное футбольное поле, на которое приходят и играют дети младшего и школьного возраста. Также во дворе дома по вышеуказанному адресу размещена детская горка и качель не соответствующая критериям мер по безопасности и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. Хотелось бы Вас попросить о помощи в благоустройстве придомовой территории . Спасибо.

li_diia7552

Ждём Вас на улице Аксакова, 133

transvladek

Юрия Маточкина 16, двор, где памятная доска губернатору Маточкину, никакой критики по детской площадке не выдерживает! Посетите этот двор, включите площадку в программу. Стыдно, что такие площадки для детей в наше время могут существовать

evgeny_yanin_

М. Борзова 19-25. Приходите, пожалуйста. Нам интересна судьба наших трех немецких домов и двора.

niki_the.terrier

Гагарина 99, полная разруха, приезжайте к нам, пожалуйста

yriev1991

Антон Андреевич посетите двор ул. Л. Иванихиной д. 1,будете очень удивлены)

sheilik1702

Самый центр города ул.Носова 10-16, не двор, а сплошная разруха(((

elvira_nb5

Здравствуйте, очень нужен тротуар на участке дороги по улице Воейкова от улицы Панина. Люди каждый день водят детей в садик, идут по дороге!!! Скоро сдастся 59 школа, ииогромный поток детей будет там ходить!!!!

pashik67

Посмотрите район Кати на-Менделеева. Центральный район и без канализации до сих пор!

atamanuykinna

Посетите наш жилой комплекс «Московский дворик» в вечернее время, а любой день недели. Дышать просто нечем, запах аммиаком от канализации.21 -й век на дворе,а у нас открытые канализации до сих пор. Стояла жара, в квартирах верхних этажей Сахара и окна закупоривать приходится, от этой вони спасаясь. Когда уже это закончится, годами не решается эта проблема. Паркинга для автомобилей не хватает катастрофически.

mne_fioletovo

Дворы ул.Борзова. Куда не посмотри, везде разруха

nikitinati

Парковая аллея дом 52 дорога во дворе ужасная, к подъезду не подойти. Ни одного фонаря, в темноте можно ноги переломать.

marusja23062020

Здравствуйте! Двор дома ул.Чекистов,41- пер.Щорса,4 в ужасном состоянии, управляющая компания никаких мер по благоустройству не принимает. На площадке детям невозможно находиться, так как на единственной скамейке с утра и до ночи постоянно сидят "алкаши". ЖЭК просили убрать скамейку, чтоб не было этих посиделок, но никакой реакции нет. Весь двор страдает. А ведь в непосредственно в нашем доме весь первый этаж занимает женская консультация центрального района и такой ужасный вид двора. Что -то сделать самим жителям нет возможности, так как постоянный "сброд" сидит, а также старые стойки, на которых уже лет 15 никто бельё не сушит...весь этот хвам необходимо убирать,но для этого техника нужна, а ЖЭК нас не слышит. Огромная просьба обратите на нас внимание.

sworovskayaluba

Приезжайте на улицу Пехотная! Посмотрите в каком она состоянии. Ни тротуаров, ни ливневок. В дождь только в плавь!

malinka_39_kld

А еще загляните во двор улицы Комсомольской 85 и дыхните воздуха от бани #1. Коптит черным дымом. И в роспотреб обращались. Ну написали они им фильтры поменять. Все... а вы дышите, граждане! Глубже

aleks_25f

Антон Андреевич очень рады будем видеть во дворе адмирала Трибуца 43 (не двор а разруха тротуаров нет машины стоят на газонах площадка детская половина поломано поле с резиновым покрытием на футбольной площадке с большими ямами и разрывами калитки нет забор поломанный на площадки ямы большие что машины проваливаются !!!помогите нам пожалуйста !!! Заранее спасибо

shushakova2018

Что касается дворов - приезжайте на улицу Олега Кошевого, заходите почти в любой двор, в лучшем случае вы увидите парковку. Или стройку нескольких свечек. Вся Кошевого состоит из строек и парковок. Судостроительная тоже прекрасная в кавычках улица хоть в плане дворов, хоть тротуаров, хоть самой улицы. Вы наверно тут редко бываете.

lopatin6519

Хоть раз бы заехал губернатор на пришкольную площадку школы N 3, и попадёт в 19 век.

vlad.474

В балтрайон...в любой двор заходите смело. Мало того тут масса улиц где нет дорог. Улицы есть а дорог нет. И в район нет дорог. Район есть а ведут в него три дороги одну из который сейчас перекроют на год не организовав объезда.

irina_leb81

Автомобильная. Приедете, посмотрите, как ходят пешеходы по проезжей части и носятся там же машины. Как людям приходится маневрировать среди раскопок.

pro_svetik62

Добрый день. Прогуляйтесь по Земельной, 4-12. Тут Вам и проблемы с озером и ручьем. Точечная застройка нового дома и неблагоустройство территории - ни парковок, ни тротуаров, ни детской площадки... есть небольшой сквер , неухоженный, местами огороженный то заборчиком, то машинами. Да и от пруда до жилых домов по Земельной зеленная часть превратилась в помойку и летний ресторан для алкашей. Добро пожаловать!

_olga_1003

Приглашаем на ул физкультурная. Нет тротуаров, ливневки, после дождя грунтовая дорога вся в огромных лужах. Не пройти-не проехать. Деревня в центре города!

olivialozinski

Калининград, Пугачева 3, 5-7, 9, 11. Позорище.

elenochkalea

На улице Сержантской мусорный контейнер стоит на пешеходной части улицы (тротуара нет) на перекрёстке. Пешеходы вынуждены обходить по дороге, что опасно, так как со всех сторон едут машины. Особенно утром активное движение машин, а ДЕТИ ИДУТ В ШКОЛУ 33! Почему контейнер стоит в этом месте? ГИБДД где?

macnawex27

Приглашаю. Батальная, 8. Состояние двора - просто убожество. Управляющая компания, возможно, ждет хорошего пинка.

belyaevagalya

Ужасный заезд во дворы за Южным рынком, это Южный бульвар, ул. Ульяны Громовой 47, Ульяны Громовой 39, Интернациональная 34, дорога во дворе отремонтирована, а заезд мягко сказать в плачевном состоянии. Этим заездом пользуются не только жители домов, но и посетители рынка.

rekoste

Антон Андреевич, у Вас достаточно подчинëнных, которых можно послать по дворам и потребовать отчëт. Если Вы сам будете везде бегать, то у нас долго всë будет делаться. Руководитель должен грамотно делегировать полномочия, ставить задачи, требовать результат.