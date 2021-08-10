«В тиши кабинетов»: Чиновники мэрии бесплатно отдали «товарищам» землю в центре Калининграда

Договор расторгли после вмешательства областных властей. Фото: Instagram.com

Губернатор Антон Алиханов в своем Инстаграме рассказал, как областные власти предотвратили вывод дорогостоящего участка в центре Калининграда из муниципальной собственности.

В очередном выпуске проекта «Разбор полетов» речь шла об участке на пересечении Литовского вала и ул. А. Невского, как раз напротив нового торгового центра. Десять лет назад находящуюся там подстанцию площадью 220 квадратов и участок для обслуживания станции площадью 400 квадратных метров передали муниципальному предприятию «Калининград-ГорТранс». А через четыре года к этому участку был присоединен прилегающий - площадью почти 4,8 тысячи квадратов. В результате у предприятия оказалось в бессрочном пользовании 5,2 тысячи квадратных метров земли прямо в центре Калининграда.

Практически сразу была проведена проверка, и выяснилось, что находящуюся на этом участке подстанцию необходимо срочно реконструировать. Работы в 2015 году оценили в 15 млн рублей и… забыли. Отметим, что подстанция вполне себе работает до сих пор безо всякой реконструкции.

Про участок вспомнили в 2016 году, когда город активно готовился к проведению матчей ЧМ-2018 по футболу. Тогда один из членов правительства обратился в мэрию Калининграда с просьбой дать указание благоустроить эту территорию и привести ее в надлежащее состояние.

В ноябре 2016 года в мэрию поступило прошение «ГорТранса» согласовать им интересный документ - договор простого товарищества с неким юридическим лицом. По договору муниципальное предприятие должно было согласовать строительство новой подстанции, купить оборудование, софинансировать стройку и много чего еще. А бизнес, в свою очередь, обязался организовать процесс и купить «оставшееся оборудование», хотя из текста не было ясно, нужно ли вообще его покупать. Каждый участник этого мутного «товарищества» должен был внести 16 млн рублей, хотя ранее всю реконструкцию оценили в 15 млн рублей…

- Зачем все это было нужно? Все просто. Дело в распределении результатов реализации проекта. Юрлицо получало старое здание подстанции и землю под ним с измененным видом разрешенного использования. То есть даром, без проведения торгов. Зачем им нужно 5 тысяч квадратных метров для небольшой подстанции, было не совсем понятно. Теперь мы догадываемся зачем. Чтобы можно было через якобы инвестиционный договор и без каких-либо публичных процедур вывести земельный участок из собственности и дать возможность некоему юрлицу застраивать его бургер-кингом или каким-нибудь торговым центром, - отметил губернатор Антон Алиханов.

Странный договор был заключен в феврале 2017 года, его согласовали сразу два вице-мэра Калининграда, и расторгнут в июле 2019 года по инициативе Алиханова.

- Для меня, честно говоря, это было открытие, - добавил Антон Алиханов. - Помимо различных схем выкупа дорогостоящих участков за 2 процента от кадастровой стоимости участка или 15 процентов, можно, оказывается, заключать в тиши кабинетов некие инвестиционные договоры, суть инвестиций которых совсем не ясна, и передавать землю неким юрлицам.

Алиханов заявил, что этот участок официально станет сквером, и объявил конкурс на разработку концепции благоустройства сквера.

- Свои варианты проектов присылайте по адресу dialog@gov39.ru. Автора лучшей концепции ждет денежный приз, - сказал глава региона.