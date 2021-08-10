Ситуация остается сложной: Роспотребнадзор сообщил о заболеваемости коронавирусом в Калининграде

За неделю в области было выявлено 114 случаев заболевания среди детей и подростков до 18 лет. Фото: Александр Подгорчук

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Калининградской области снизилась на 8 процентов, однако эпидемическая ситуация в регионе остается сложной. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в регионе уровень суточной заболеваемости и темп прироста за сутки выше среднероссийского. Так, в Калининградской области уровень суточной заболеваемости составляет 18,17 на 100 тысяч населения при среднероссийском уровне суточной заболеваемости 15,10 на 100 тысяч населения.

Выше и темп прироста заболевших за сутки – 0,41% при 0,34% в среднем по России.

- Всего за 30 календарную неделю зарегистрировано 1350 случаев заболевания. Среди них в форме ОРВИ - 964 случая, в форме внебольничной пневмонии - 86 случаев. Активно выявлено 300 случаев бессимптомного течения инфекции, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

За неделю в области было выявлено 114 случаев заболевания среди детей и подростков до 18 лет. Однако, что радует, ни в одной возрастной группе детского населения роста заболеваемости, в сравнении с предыдущей неделей, не зарегистрировано.

Сейчас наибольшая заболеваемость коронавирусом среди взрослых отмечается в возрастной группе 18-29 лет (158,8 на 100 тысяч населения).

В разрезе муниципалитетов повышенная заболеваемость отмечается в Багратионовском, Гурьевском, Светловском, Пионерском, Полесском городских округах, а также в Калининграде.

Отдельно Роспотребнадзор акцентировал внимание на ситуации в Светлом. В муниципалитете с 19 по 25 июля показатель заболеваемости COVID-19 составил 304 случая на 100 тысяч населения при среднем показателе по области 160 случаев на 100 тысяч населения. Ведомство уже инициировало рабочее совещание по этому вопросу и предложило меры для стабилизации ситуации.

Напомним, за сутки в Калининградской области было выявлено 184 новых случая коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 скончались 626 жителей региона.