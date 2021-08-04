Весной 1997-го появилась надежда, что наш главный недострой все-таки достроят. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

К 1997 году главный калининградский долгострой приобрел уже такой вид, что все чаще раздавались голоса: может, лучше снести его и не мучиться? И вдруг – сенсация: нашелся-таки желающий довести до ума Дом Советов!

19 марта 1997-го Фонд имущества области провел конкурс с инвестиционным условием: в течение трех лет покупатель заброшенного здания на Центральной площади должен в его реконструкцию вложить десять миллионов долларов. Торги начались со 182,9 миллиона рублей. В итоге объект (точнее, 70 процентов акций АО «Культурно-деловой центр») ушел за 300 миллионов. А новым его хозяином стала компания из далекой Панамы.

Все, что относится к Дому Советов (особенно данные о его владельцах и связанных с ним финансовых аспектах), у нас почему-то всегда – чуть ли не под грифом «секретно». Так и тогда было. О конкурсе СМИ узнали почти случайно. «Сделка века» обрастала слухами. И властям пришлось устроить пресс-конференцию.

«Виновником торжества» был, разумеется, гость из Панамы. Который на поверку оказался гражданином Канады. Он сообщил, что никому у нас не известная компания-покупатель входит в состав консорциума, занимающегося инвестициями по всему миру. И заверил, что уже в апреле 1997-го в Доме Советов начнутся работы, а в результате всего через три года…

Правда, о том, во что именно в 2000 году наш долгострой должен был превратиться, гость не сказал. Ибо коммерческая тайна! Которая так и осталась тайной, поскольку, как многие и предрекали (накаркали, видимо), «сделка века» закончилась ничем. Панамская контора у нас давно забыта. А все точки в судьбе Дома Советов по-прежнему больше похожи на многоточие.

Стояли на своем, стоя на пути

В 1997 году многие калининградцы не жили – выживали. А на заводе «Янтарь» к весне 1997-го не получали зарплату уже… девять месяцев! 11 марта доведенные до отчаяния судостроители выдвинули своему руководству ультиматум: заплатите хотя бы за месяц, или работать сегодня не будем. Денег на заводе якобы не нашлось. И заводчане двинули колоннами в центр города.

Чиновники решили, что народ идет помитинговать на площадь Победы или к областной администрации. Колонны стала сопровождать милиция. А заводчане всех перехитрили.

11 марта 1997-го протестующие первым делом перекрыли Московский проспект. А затем – и эстакадный мост. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

Одна часть митингующих шла по Московскому проспекту. И, дойдя до эстакадного моста, вдруг раз – и перекрыла проспект по всей ширине живой стеной. А тем временем вторая половина остановила движение по Ленинскому проспекту, встав цепью на эстакаде. И все, в городе наступил транспортный коллапс.

На Дмитрия Донского, 1, началось экстренное заседание, на котором судили-рядили, как же оперативно исправить ситуацию. А на место протеста прибыли представители властей всех мастей, чтобы успокоить взбунтовавшихся граждан. Между тем без эксцессов там не обошлось. Так, на эстакаде некая агрессивная «тетя из народа» в грубой форме требовала очистить проезжую часть. Однако протестующие сдержались, хоть и хотелось дать пинка провокаторше, пытавшейся спровоцировать массовую драку. А вот на Моспроспекте один ухарь стал прорываться на «Мерседесе» прямо через людей. Так что в итоге этот классово чуждый элемент с трудом сумел вырваться от разъяренных работяг…

В целом же большинство простых горожан поддержало митингующих. Мол, сегодня куда надо и на своих двоих доберемся – главное, чтоб вам это помогло. Но все, чего работники «Янтаря» добились четырехчасовым стоянием, – выплата денег за один месяц из девяти. А так опять их попросили затянуть пояса и еще «немного подождать».

Потому уже 27 марта вместо работы заводчане опять пошли митинговать. В тот день была всероссийская акция протеста. Наряду с 10-тысячной манифестацией на площади Победы по области тогда прошли небывало многолюдные митинги. В Правдинске протестовало 2000 человек, в Гусеве – 2500, в Советске – 3000…

Хорошо забытое старое

В 1997 году первому эстакадному мосту в Калининграде исполнилось 25 лет. И больше оттягивать с его ремонтом было уже нельзя.

После начала ремонтных работ с 10 июня 1997-го движение по эстакаде ограничили. На острове и двухъярусном мосту возникли такие пробки, каких у нас до той поры еще не бывало. Стало ясно: без еще одной переправы не обойтись.

В 1997 году первый эстакадный мост ремонтировали впервые за 25 лет. На время ремонта движение по нему ограничили. А чтобы хоть как-то разгрузить возникшие заторы рядом навели понтонную переправу. Фото: Валерий Маначин

Так появился временный понтонный мост через Преголю. Причем навели его там же, где однажды он уже был – в 1969-1972 годах, когда строили эту самую эстакаду. Ну а в 1997-м понтонная переправа работала до 18 ноября, когда наконец было открыло движение по отремонтированному эстакадному мосту.

Здесь вам не Гумбиннен

В 1995 году в Гусеве на улице Менделеева вновь вступила в строй отреставрированная Зальцбуржская кирха (советский период пережила, будучи складом). А в 1997-м местная евангелическо-лютеранская община обратилась к главе Гусевской администрации: нельзя ли и часть улицы Менделеева переименовать в Зальцбуржскую?

А потом пришло письмо от их зарубежных единомышленников. Мол, зальцбуржцы всегда оказывали влияние на бывший Гумбиннен, «оставляли след». Более того, Зальцбуржская кирха – оказывается, «символ этого города» (надо же, а как же старый добрый лось?). При переименовании уличные таблички иностранные адресанты рекомендовали сделать также и на немецком языке…

Топонимическая инициатива вызвала бурную реакцию гусевцев. В ходе обсуждения стало ясно, что большинство против того, чтобы в их городе появилась «Зальцбургштрассе». И улица Менделеева осталась при своих.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С февраля 1997-го в лицее № 23 начали дежурить охранники. 23-я стала первой школой с охраной на входе.

В марте-апреле прошел первый студенческий театральный фестиваль «Равноденствие». Гран-при получил театр «Третий этаж».

5 апреля 35-му лицею было присвоено имя Героя Советского Союза генерал-полковника танковых войск Василия Буткова. Из Москвы на церемонию приехал его сын.

С 8 апреля пограничный переход Мамоново – Гроново получил международный статус и стал работать круглосуточно.

В мае была издана «Книга для чтения» по основам безопасности жизнедеятельности – первый в России подобный учебник разработали школа № 7 и областной институт повышения квалификации работников образования.

В мае наши таможенники отправили в Санкт-Петербург полторы тонны янтаря для воссоздания Янтарной комнаты. Солнечный камень был изъят у контрабандистов.

30 мая у нас были выданы первые загранпаспорта нового, российского образца.

С 10 июня посольство ФРГ в Москве, арендовав офис в мэрии Калининграда, начало принимать желающих получить немецкую визу.

В июне на юниорском чемпионате Европы по боксу в весовой категории до 54 кг первое место занял Алексей Шайдулин из Гусева.

25 августа началось строительство Кафедрального собора Христа Спасителя на площади Победы.

В середине сентября 1997-го из-за затянувшихся нагонных ветров в Калининграде на протяжении недели выстраивались очереди к бочкам с водой. Фото: Валерий Маначин

30 сентября митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне – патриарх) в Багратионовске освятил храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – первый в области, возведенный по канонам русского церковного зодчества.

В ноябре калининградка Оксана Козлова стала лучшей в РФ среди молодежи в стрельбе из лука.

21 ноября в Низовье на замке Вальдау установили доску в память о том, что 27 мая 1697-го тут побывал Петр I (автор мемориального знака – скульптор Людмила Богатова).

25 ноября у главного входа областной больницы была открыта доска в память о Моисее Дрибинском – основателе региональной сердечно-сосудистой хирургии.

С 1 декабря начался процесс приема частей 11-й гвардейской армии в состав сухопутной группировки Балтийского флота.

24 декабря состоялось учредительное собрание регионального Союза промышленников и предпринимателей.