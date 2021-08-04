Сама Манижа считает себя «идеально ассимилировавшейся приезжей». Фото: Александр КАТЕРУША

Лето в работе

- Манижа, как проходит ваше лето?

- Открыла в Светлогорске купальный сезон и даже позагорала. Я поплавала впервые за полтора года! Вода очень теплая, погода прекрасная: в меру жарко, в меру прохладно. А так - много работы. К сожалению, из-за ограничений не все концерты удается провести. В Петербурге большое шоу перенесли на осень, в Москве - тоже. Очень много гастролей, которые я очень ждала, также пришлось перенести. Все лето я работаю над новым материалом. Начала еще до «Евровидения», планировала в мае выпустить альбом. Но жизнь сложилась иначе, и было совсем не до альбома (смеется). А после «Евровидения» я поняла: слава богу, что я альбом не выпустила. Потому что увидела новые перспективы в музыке, получила много идей, которые сейчас реализовываю.

- Что вдохновило в первую очередь?

- Я почувствовала отсутствие границ. Раньше зажималась, сильно переживала. На протяжении трех недель в Роттердаме (в этом городе проходил конкурс «Евровидение-2021». - Авт.) я чувствовала себя в своей тарелке. Хотя часто в жизни у меня нет такого ощущения. Но там я очень боялась быть непонятой. А непонятой оказалась только в одном вопросе. Мне приходилось повторять одно и то же: «Да, в России есть такие люди! Да, мы можем говорить о феминизме!» СМИ по всему миру, где-то справедливо, а где-то не очень, высказываются о том, что происходит в России. У всех стереотип о том, что это агрессивное место, где суровые люди. А мы-то приехали такие веселые, позитивные! Да, в моей жизни было много агрессии, даже в период «Евровидения». Но было также и много очень большой любви. Русское сердце - особенное. Оно может быть сильным и в любви, и в агрессии. В этом его уникальность. Я до сих пор вспоминаю людей, которые нас встречали там. Появилось огромное количество очень разных европейских слушателей. Они учат русские песни, не только Russian woman. Их очень тронул наш посыл. Я счастлива, что это высказывание удалось донести не до одного или двух слушателей, а для многих очень разных людей, которые по-разному воспринимали Россию и русскую женщину. По-разному даже внутри нашей страны.

«Я - в своей стране»

- Высказывание получилось сложным. Многими оно не было понято.

- И это нормально. Вообще, все то, что вытаскивает нас из зоны комфорта, нас раздражает. Но вместе с тем заставляет нас думать, осмысливать, перерабатывать. «Нравится мне или не нравится?». Такие размышления - это же усилия над собой. Мне было приятно, что люди потратили много усилий для того, чтобы пересмотреть не свое отношение ко мне, а свое отношение к женщинам, ксенофобии в стране и в мире. Даже среди моих знакомых, которые ко мне очень хорошо относятся, возникал вопрос: «Почему она едет на «Евровидение»?» Это стереотип, что Россию должны представлять русские. Мы живем в многонациональном государстве, в котором нерусских больше, чем русских. И вообще, понятие «русский» мне никто так и не смог объяснить за всю мою жизнь. Я уважаю традиции и законы государства, в котором я живу. Я отвечаю за свое творчество. Я делаю то, что мне нравится, и надеюсь, это помогает людям. Странно, что люди, имея возможность сегодня путешествовать по всему миру, учиться или отдыхать в разных странах, так остро воспринимают вопросы национальности. Ведь границы восприятия национальности стираются в наше время. Я сама не ожидала, что так остро будет воспринят мой визит на «Евровидение».

В Светлогорске певица выступала в своем уже знаменитом атласном комбинезоне, в котором выходила на сцену «Евровидения». Фото: Александр КАТЕРУША

- Сейчас раздаются заявления о необходимости вернуть графу «национальность» в российский паспорт.

- Я не знала об этом. Интересно, как люди будут определять свою национальность. Внутри нас - смесь множества кровей. Мы живем в эпоху метисов. Национальность - в голове, а не в крови. В крови есть человек, обладающий разной культурой и живущий на земле, потребляющий культуру и создающий. Я всю жизнь жила в России, и я люблю Россию. Я - идеально ассимилировавшийся приезжий. Есть справедливые мнения: «Вали в свою страну! Что ты тут делаешь?» Но это мнение никак не мешает мне заниматься творчеством. Я нахожусь в своей стране и делаю то, что надо.

Возможность менять свою жизнь

- Что главное в вашем творчестве?

- Высказывание. Оно должно быть плотным, емким и глубоким. Оно должно быть на актуальную тему. И высказываюсь я, исходя из своего личного опыта, исходя из тех трудностей, с которыми я сталкиваюсь. Я выросла на исполнителях, которые так мыслили, и они мне всегда помогали. Это не только в музыке. Высказывания в кино очень важны. Мы же любим смотреть кино, которое оставляет в нас след на всю жизнь. У искусства сильное право менять не только художника, но и зрителей. Я думаю о том, что говорю людям.

- Но у зрителя формируется определенный запрос, отчасти социальный.

- Да, меня воспринимают как маму. Мне это важнее, чем музыка. Если бы я была больше про музыку, я бы ориентировалась на цифры в стримах, на то, какая музыка заходит в ТикТоке... Есть музыкальный бизнес, но для меня это не бизнес, а творчество, в котором я имею право на свою личную свободу. Я могу помогать себе и людям. О темах ксенофобии, равноправии, любви к собственному телу я говорю с самого начала творчества и буду продолжать говорить. Просто грани этого высказывания меняются. Ведь нельзя однозначно сказать, что такое равенство или феминизм. Поэтому с каждым своим витком в жизни я открываю новую грань, что отражается в музыке.

- В чем сейчас выражается любовь к себе?

- Самые сложные отношения в жизни - отношения с самим собой. Любовь к себе заключается в отсутствии жалости к себе. Второе - не сравнивать себя с другими. Третье - осознать уникальность своего пути. Твой путь не похож на другие, даже если он провальный. Такого провального пути больше нет ни у кого (смеется)! И самое крутое во всем этом, что ты - живой человек и ты в любую секунду можешь менять свою жизнь.

Как не сойти с ума

- Проблема самопринятия присутствует в вашей жизни?

- Конечно, и с каждым этапом развития мы сталкиваемся с новой проблемой, и необходимо время, чтобы это принять. Как, например, принятие старости. Многие люди не подозревают, что старость не в морщинах, а внутри человека. Принять свою внутреннюю старость многие не могут. Это сложно. Я не знаю, как я буду это принимать. Наверное, я сойду с ума от того, что жизнь заканчивается.

- Надо беречь свое ментальное здоровье.

- Да. Но встряски, ошибки и удары необходимы в становлении ментального здоровья. Его нужно беречь, и понимаешь это только тогда, когда сталкиваешься с мощным ударом.

- Бывает, что хочется все бросить, что опускаются руки?

- У меня бывало это и во время подготовки к «Евровидению», и за день до финала был сильный нервный срыв. И в жизни было много ситуаций, когда хотелось все бросить. В моем случае я понимаю, что, как бы мало движений я ни делала, я все равно движусь. Я не планировала «Евровидение» вообще. Все, что было до этого, - шутки и приколы. Кто-то заранее, за год, пишет песню и стратегию. Я попала на «Евровидение» за два дня до отборочного тура. А потом поехала и дописывала песню в пути. У других артистов был год, а то и два на подготовку, у меня было несколько дней. Я поняла, что успех не равен усилиям. Порой усилий отдашь больше, а получишь меньше. А иногда сделаешь мало усилий и получишь очень много. Поэтому остается только одно - делать!