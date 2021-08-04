На заводе АВТОТОР создается 300 новых рабочих мест

Углубление технологии требует осуществления дополнительных операций, для чего необходимо привлечение новых специалистов.

В связи с модернизацией и углублением технологии производства на предприятиях АВТОТОР в Калининградской области создаются новые рабочие места.

Как подчеркнул директор по персоналу АВТОТОР О. И. Ширкин, на сегодняшний день открыто 300 новых вакансий.

- Это связано с масштабной модернизацией окрасочного производства, которая предполагает повышение производительности на 20 процентов. Планируется, что по итогам 2021 года объемы выпуска продукции по полному производственному циклу со сваркой и окраской кузовов будут увеличены на 50 процентов. Углубление технологии требует осуществления дополнительных операций, для чего необходимо привлечение новых специалистов, - отметил Олег Игоревич.

На сегодняшний день заводу срочно требуются рабочие следующих специальностей:

- сварщик на машинах контактной сварки;

- слесарь механосборочных работ;

- слесарь-сборщик двигателей и агрегатов;

- слесарь-сборщик металлоконструкций;

- токарь-фрезеровщик;

- токарь-шлифовщик;

- автомаляр;

- транспортировщик-комплектовщик;

- комплектовщик.

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Необходимо отметить, что на АВТОТОР можно трудоустроиться и без опыта работы. На предприятии действует Учебный центр, в котором опытные преподаватели и наставники проводят занятия с новыми работниками. Здесь также осуществляется повышение квалификации и переподготовка специалистов. В частности, в настоящее время на АВТОТОР ведется переобучение действующих работников по специальности сварщик на машинах контактной сварки.

По словам директора Учебного центра АВТОТОР М. В. Рассадиной, на предприятии разработаны специальные программы для вновь принимаемых на работу, в которых учтены основные темы теоретической части, разработаны рабочие посты для приобретения первичных навыков работы с инструментами и оборудованием.

- После окончания периода обучения проходит обязательная проверка знаний, позволяющая определить готовность работника к работе на конвейере. При этом на первом этапе новый сотрудник начинает работать под опекой наставника, и только потом, когда будет ясно, что он полностью освоил все нормы, правила и требования, он начинает трудиться самостоятельно, - сказала Марианна Владимировна.

По итогам 2020 года средняя зарплата на АВТОТОР более чем на 17 процентов превышает средний показатель по региону и более, чем на 20 процентов выше средней заработной платы на других обрабатывающих производствах.

По итогам выполнения годового плана коллективу выплачивается вознаграждение, так называемая, 13-я зарплата. За достигнутые успехи в производственной деятельности, достижение плановых и экономических показателей и показателей в сфере качества выпускаемой продукции предусмотрены дополнительные денежные выплаты по решению акционеров. Размер премий, денежного поощрения и иных выплат работникам зависит от стажа работы на предприятии.

В соответствии с коллективным договором в социальном пакете АВТОТОР более 30 различных видов льгот и гарантий для сотрудников. Обеспечение питанием – 83 процента его стоимости компенсируется за счет средств завода. Только по итогам 2020 года сумма затрат на компенсацию стоимости питания для работников АВТОТОР составила порядка 52 млн рублей.

Предприятие также обеспечивает бесплатный транспорт для работников, проживающих в отдаленных районах Калининградской области – Балтийский, Светловский, Багратионовский, Гвардейский, Полесский, Правдинский муниципалитеты. В 2020 году на эти цели было направлено 33,3 млн рублей.

Все работники АВТОТОР и члены их семей имеют право бесплатного посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «АВТОТОР-Арена», где можно заниматься игровыми видами спорта, плаванием, фитнесом.

В числе прочих социальных гарантий АВТОТОР можно отметить дополнительные выплаты работникам, предусмотренные к выходу из декретного отпуска, при рождении третьего ребенка, юбилейным датам, выплаты на детей для подготовки ко Дню знаний и др.

Реализуется социальная программа корпоративной жилищной поддержки. В рамках этой программы ведется строительство жилья для коллектива предприятия, осуществляется компенсация процентов по ипотечным кредитам.

Директор по персоналу О. И. Ширкин особо подчеркнул, что на АВТОТОР действует система кадрового резерва.

- Сейчас многие порой жалуются, что социальные лифты, позволяющие сделать карьеру, не работают. К нашему заводу это утверждение не относится. У нас есть масса примеров, когда люди приходили на предприятие на стартовые должности, повышали свою квалификацию, проходили переобучение и занимали руководящие должности. Сегодня все директора производств АВТОТОР – это работники, прошедшие все ступени производства – от рядового рабочего, бригадира, начальника участка, смены, цеха и т. д. Они знают каждый этап, способны разобраться в любой проблеме, и такие сотрудники составляют золотой фонд предприятия. Более того, если работник желает получить высшее образование, мы это только приветствуем - обучающимся в вузах предоставляются оплачиваемые учебные отпуска. Приглашаем всех присоединиться к команде АВТОТОР! - сказал Олег Игоревич.

Желающим поступить на работу на завод АВТОТОР обращаться в Отдел кадров:

г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4 (мкр. А. Космодемьянского, проезд: автобусы № 5, 8, 32, м/такси № 92).

Справки по тел.: 59-00-33, 59-01-44.

Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,3 млн. автомобилей.