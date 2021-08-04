Положение о проведении конкурса «Мисс Балтика – 2021»

1. Общие положения

1.1 Организаторы и цели конкурса

1.1.1 Организатором Конкурса является ООО «Комсомольская правда – Калининград» (далее – Организатор).

1.1.2 Конкурс проводится на территории г. Калининграда и Калининградской области на сайте kp.ru и аккаунте Instagram @kp_kaliningrad.

1 этап – с 20 июля по 03 августа 2021 г. включительно (до 23 ч.59 мин.) по местному времени. Сбор заявок.

2 этап – с 04 августа по 6 августа 12 ч. 00 мин по местному времени. Размещение заявок на сайте kp.ru/

3 этап – с 6 августа 2021 г. 12 ч. 00 мин. до 23 августа 2021 г. 12 ч. 00 мин по местному времени. Голосование.

4 этап – 23 августа 2021 г. Подсчет голосов, объявление победителя не позднее 18 ч. 00 мин. по местному времени.

1.2. Цели и задачи конкурса

Цели конкурса:

- повышение интереса и лояльности к деятельности ООО «Комсомольская правда – Калининград» – газете «Комсомольская правда – Калининград», сайту kp.ru;

- повышение интереса и лояльности к социальным сетям ООО «Комсомольская правда – Калининград»;

- пропаганда здорового образа жизни и спорта; - поддержка женского общества Калининграда.

Задачи конкурса:

- привлечение к участию в Конкурсе представительниц женского пола Калининградской области;

- вовлечение в Конкурс жителей Калининградской области (посетителей сайта kp.ru);

- информационное освещение Конкурса;

- проведение общедоступного голосования;

- поощрение победителя голосования.

1.3. Предмет и участники Конкурса

1.3.1. В данном Конкурсе проводится выбор Мисс Балтика – 2021 по мнению посетителей сайта kp.ru, что определяется абсолютным большинством голосов, отданных за Участника по результатам проведения Конкурса.

1.3.2. В Конкурсе могут принять участие подписчики аккаунта Instagram @kp_kaliningrad (далее – Участники).

1.3.3. Выдвигать кандидатуру на участие в Конкурсе могут только сами кандидаты.

2. Порядок проведения Конкурса.

2.1. Чтобы подать заявку на участие в Конкурсе, необходимо до окончания 1 этапа Конкурса разместить на открытой личной странице Instagram фотопортрет Участника с отметкой-хэштегом #миссбалтика2021 и отметкой аккаунта Instagram @kp_kaliningrad. Так же, Участнику необходимо оставить комментарий по ссылке: https://www.instagram.com/p/CRmMlzRiQtg/

2.2. Если заявка на участие в Конкурсе содержит неполную информацию, такая заявка может быть отклонена Организатором. Организатор оставляет за собой право, но не обязанность, связаться с Заявителем и запросить недостающую информацию.

2.3. Подав заявку на Конкурс, Заявитель соглашается с условиями Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:

- на публикацию фотографий в газете «Комсомольская правда – Калининград», на сайте kp.ru, и на страницах в социальных сетях Организатора;

- на использование фотографий для внутренних отчетов Организатора;

- на обработку персональных данных.

3. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

3.1. Определение победителя Конкурса проводится посредством голосования на сайте kp.ru. В течение 3 этапа Конкурса, фотографии участников и информация о них размещается на специальной странице Конкурса, где посетители голосуют за понравившегося Участника. Один посетитель может проголосовать за каждого или любого из участников один раз в 24 часа в течение всего срока голосования.

3.2. По окончанию 3 этапа Конкурса объявляется подсчет голосов. Участник, набравший наибольшее количество голосов за все время проведения 3 этапа Конкурса, становится победителем Конкурса.

3.3. Организатор полагается на добропорядочность Заявителей и Участников в ходе проведения Конкурса и не несет ответственности за неправомерное получение голосов, в т.ч. накрутку голосов путем голосования с поддельных, «пустых» аккаунтов в социальных сетях, аккаунтов, специально создаваемых для голосования, получение голосов с использованием сайтов, которые используются для покупки голосов («сервисы для покупки голосов/лайков») и др. Организатор оставляет за собой право выбрать любой законный способ проверки на наличие неправомерно полученных голосов. Организатор по своему усмотрению может признать недействительными часть голосов, или все голоса, отданные за сообщение Участника, а также на любом этапе Конкурса отстранить от участия.

3.4. В случае, если несколько Участников Конкурса набрали одинаковое количество голосов, Организатор объявляет второй тур Конкурса. Второй тур Конкурса проводится между такими участниками посредством голосования. Посетители голосуют за Участников Конкурса, которые набрали одинаковое количество голосов.

Второй тур Конкурса проводится с 24 августа с 15 ч. 00 мин. по 25 августа 2021 г. до 12 ч. 00 мин. по местному времени. По окончанию второго тура Конкурса объявляется подсчет голосов. Участник, набравший наибольшее количество голосов за все время проведения второго тура Конкурса, становится победителем Конкурса. В таком случае объявление победителя не позднее 25 августа 18 ч. 00 мин. по местному времени.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.1. Информация до победителей доводится посредством личных сообщений от аккаунта Instagram @kp_kaliningrad, согласно п. 2.1. не позднее 26 августа 2021 г.

4.2. Вручение Призов победителю Конкурса осуществляется после подведения итогов Конкурса.

4.3. Вручение призов победителю состоится в редакции газеты «Комсомольская правда – Калининград» 27 августа 2021 г. Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведение награждения победителя.

4.4. Если Организатору не удалось связаться с победителем в указанный срок, Организатор опубликует результаты Конкурса в газете «Комсомольская правда – Калининград», на сайте kp.ru и на своих страницах в социальных сетях.

4.5. Победитель может забрать приз в течение месяца после объявления результатов Конкурса.

Участие в Конкурсе бесплатно.

Генеральный директор Майорова Е.Д.