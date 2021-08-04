Писатель Александр Лапин: «В Калининграде набираю материал для романа о Берии»

Александр Лапин в студии радио «Комсомольская правда».

Публицист, общественный деятель и главный редактор издательского дома «Свободная пресса» Александр Лапин побывал в гостях у передачи «Только у нас» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде. Писатель рассказал, что в наш город приехал не в первый раз.

- Я отдыхал на балтийском побережье два года назад, было холодно, и я не рискнул зайти в воду, поэтому поехал по местам боевой и трудовой славы калининградского народа. До этого у меня вышел роман «Крымский мост» о событиях 2014 года. Так совпало, что у меня родилась идея написать продолжение и герой романа «поехал» в Калининград! - рассказал писатель.

Так что автор буквально изучает наш регион, старается получить как можно больше информации и впечатлений.

- Вчера я побывал в порту, а сегодня ходил по книжным магазинам - только в одном нашел литературу о калининградской культурной жизни. Набираю материал и пока не знаю, что пригодится, а что нет. Но я должен погрузиться в атмосферу, посмотреть, как здесь люди живут, какие проблемы, какие нравы, насколько совместилась так называемая калининградщина и кенигсбергщина. Регион интересный, в нем есть загадки и диссонансы. Калининград - это дуля, выставленная в сторону Запада и показывающая, что мы тоже не лыком шиты! - рассказывает писатель.

Сейчас Александр Лапин вынашивает идею нового произведения.

- Я сегодня занят романом о Берии. И Калининград тоже каким-то образом связан с этим романом. Получается, что я набираю материал и для нынешней книги, и для той, которую хотел бы сделать через пару лет.

Гость признался, что пишет, опираясь на факты, которые происходили на самом деле, без каких-либо попыток исказить действительность.

- Сейчас, когда я работаю над романом о Берии, мне сложно. Потому что личность известная и оценивают ее неоднозначно. Но приходится соответствовать фактам, не читаю клеймящие или восхваляющие его статьи. Я считаю, что мы должны таких личностей, как Берия и Сталин, перевести в разряд исторических и судить их по законам истории, а не по законам сиюминутного политического момента, как это было в 1950-х годах и до того. Я сегодня нахожусь в жестком положении: не могу ничего добавить к его истории или убавить из нее. Берия и Сталин пытались строить нового человека, новую страну, новую экономику. Но все это рухнуло. Этот проект похоронен историей. В 1991 году никто не вступился за Советский Союз и советскую власть. Но есть одна вещь, за которую мы должны «этим негодяям», если уж говорить так, как раньше клеймили. Эта вещь - атомная бомба, которую они создали и дали нам таким образом 75 лет более-менее нормальной и спокойной жизни без постоянного ожидания войны, кровавых разборок и падения человеческого духа.

Говорили в студии и о том, что до сих пор общество не определилось с тем, чем же была советская эпоха: прекрасным временем или страшным периодом, когда страна находилась в ужасном положении.

- Сейчас настало время, когда можно отойти от всех идеологических схем и разоблачений и попытаться объективно оценить то, что происходило в эти годы, - считает Александр Лапин.