10 вопросов к поставщику природного газа

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1. Купили квартиру в Калининграде, сами живем в Москве, квартира стоит пустая по несколько месяцев, как поступить в таком случае с газом?

Вы должны письменно уведомить компанию-поставщика газа о том, что что Вы не будете проживать в квартире и не сможете передавать показания счетчика, если он установлен. Обязательно укажите сроки отсутствия (закон позволяет это сделать на срок до 6 месяцев). За этот период поставщик не будет производить начисления ни по счетчику, ни по нормативу. Но по прибытии нужно обязательно предоставить в наш адрес документ, который подтвердит отсутствие в данной квартире на указанный период и проживание по другому адресу, а также заявку на снятие контрольных показаний, если в квартире установлен счетчик.

2. Купил квартиру во вторичке, как сделать так, чтобы квитанции по газу приходили на нового собственника?

Обо всех изменениях, которые влияют на начисления (это может быть смена собственника или изменение количества зарегистрированных граждан), абонент должен сообщить поставщику в 5-дневный срок. Сделать это можно лично, обратившись в абонентский пункт поставщика, а можно направить документы по электронной почте abonent_kld@mrg.spb.ru.

Документы, необходимые для переоформления лицевого счета на нового собственника:

- документ, подтверждающий собственность (например, выписка из ЕГРП или свидетельство о государственной регистрации права);

- копия поквартирной карточки или лицевого счета из управляющей компании (для подтверждения количества зарегистрированных граждан);

- копия документа, удостоверяющего личность;

- договор на техническое обслуживание внутриквартирного газоиспользующего оборудования, заключенный со специализированной организацией.

3. Могу ли я получать квитанции за газ на электронную почту и как это сделать?

Вы можете запросить электронную квитанцию за газ заполнив форму на сайте Поставщика газа либо направить свой запрос по электронной почте Поставщика. При этом квитанции мы Вам будем отправлять ежемесячно.

4. Мы продаем квартиру, как получить справку об отсутствии у нас долгов за газ?

Для получения оригинала справки необходимо обратиться в абонентский пункт Поставщика лично или по электронной почте. Если в квартире установлен газовый счетчик, справка об отсутствии задолженности выдается после проверки газового оборудования, в том числе снятия контрольных показаний, и сверки оплаты за газ. Если начисления производятся по нормативам, для получения справки Вы должны предоставить поквартирную карточку или лицевой счет из управляющей компании (для того, чтобы мы получили информацию, сколько человек зарегистрировано в квартире).

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5. Подходит срок поверки газового счетчика. Как осуществить поверку? Что будет, если этого не сделать?

Поверку счетчика проводят для того, чтобы определить точность измерений и подтвердить, что счетчик исправен. В зависимости от типа газового счетчика межповерочный интервал составляет от 5 до 12 лет и указывается в паспорте изделия. Дата очередной поверки исчисляется не от даты установки и ввода в эксплуатацию, а от даты первичной поверки заводом-изготовителем или даты периодической поверки счетчика, которая указывается в свидетельстве о поверке. На это важно обратить внимание.

Абонент, как владелец прибора учета газа, отвечает за его исправность и своевременную поверку. Для того, чтобы показания счетчика учитывались при расчетах за газ, важно своевременно передавать их Поставщику газа и следить за сроком проведения его поверки.

Если межповерочный интервал счетчика подходит к концу, абонент на свое усмотрение обеспечивает проведение поверки прибора учета либо замену его на новый. При просроченной поверке показания счетчика не участвуют в расчетах, начисления производятся по нормативам потребления, и сумма к оплате может превысить начисления по прибору учета.

Обращаем внимание, что в каждой квитанции за газ содержится указание о сроках поверки вашего газового счетчика.

В Калининградской области единственной уполномоченной организацией, осуществляющей поверку приборов учета газа, является ФБУ «Калининградский ЦСМ» (адрес: г. Калининград, ул. Больничная, д.4, тел. 611-101, электронная почта: 611101@mail.ru).

Если результат поверки положительный, межповерочный интервал продлевается на тот же период, если отрицательный – прибор нужно заменить на новый. Документы о проведении поверки следует отправить на электронную почту Поставщика газа.

Обращаем ваше внимание, что в случае несвоевременной поверки перерасчет не производится, а начисления по показаниям счетчика возобновляются от даты проведенной поверки.

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6. Поломался газовый счетчик. Как быть?

Необходимо уведомить Поставщика газа о поломке. С даты получения уведомления о поломке и демонтаже счетчика и до даты замены его на новый, плата за газ в течение 3-х месяцев будет начисляться по среднемесячному потреблению, потом по нормативам потребления. По вопросу замены счетчика вы можете обратиться в специализированную организацию, осуществляющую выполнение данного вида работ.

7. Для чего нужно заключать договор на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО)?

Ежегодное техническое обслуживание и проверка исправности оборудования – одна из основных мер, обеспечивающих безопасное использование газа в быту.

Газовые сети и газовое оборудование – это источник повышенной опасности, они требуют внимательного отношения и своевременного техобслуживания. При отсутствии договора на ТО опасность возникновения аварийных ситуаций возрастает, при этом рискует не только сам абонент, но и окружающие.

Ответственность за исправность и безопасное использование газового оборудования закреплена за собственником или нанимателем помещения.

В целях обеспечения его безопасной эксплуатации в обязательном порядке должен быть заключен договор на техническое обслуживание и ремонт со специализированной организацией. Реестр специализированных организаций размещен на официальном сайте Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области.

Поставка газа в квартиру или частный дом осуществляется только при наличии договора на техобслуживание газового оборудования. Отсутствие данного договора является основанием для приостановления абоненту подачи газа даже при условии полной и своевременной оплаты потребленного топлива.

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8. Поставили новый счетчик, что нам сделать, чтобы его опломбировали?

В случае, если счетчик не опломбирован поставщиком услуги, то показания такого счетчика могут быть не учтены при начислениях за газ.

После установки прибора учета газа необходимо предоставить документы об установке и паспорт прибора учета на электронную почту Поставщика газа или обратившись на абонентский пункт лично с заявлением на первичную опломбировку. Опломбировка поставщиком осуществляется в установленные законодательством сроки на безвозмездной для абонента основе.

9. Я инвалид, имею право на субсидию по оплате ЖКХ, как ее получить по оплате квитанций за газ?

Поставщик природного газа не занимается предоставлением субсидий и льгот. Для этого нужно обратиться в Центр социальной поддержки населения Калининградской области и предоставить документы, предусмотренные законом. Необходимым условием для получения субсидии является отсутствие задолженности за коммунальную услугу.

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10. Для чего мне нужно регистрироваться в «личном кабинете» абонента на сайте поставщика газа?

В «Личном кабинете» абонента или в мобильном приложении «Мой газ» для телефонов и планшетов можно следить за состоянием расчетов за газ и осуществлять оплату квитанций, а также передавать показания счётчика.

Кроме того, через вкладку «Техническая поддержка» в «Личном кабинете» можно отправить вопрос по интересующей вас теме в абонентский пункт поставщика.

В случае приобретения еще одного жилого помещения, можно добавить второй лицевой счет к своему «Личному кабинету».