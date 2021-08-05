Банк «Открытие»: пандемия серьезно увеличила на Северо-Западе число любителей домашних животных

73% жителей Северо-Запада содержат домашних животных. Из их числа каждый четвертый завел у себя дома питомца из-за пандемии и карантинных мер. А четверо из пяти отметили значительный рост расходов на содержание животных. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» к Всемирному дню кошек 8 августа.

Из тех, кто приобрел питомца, чтобы облегчить жизнь в карантинных условиях, 19% завели кошку, 6% - собаку. Еще 7% завели домашнее животное безотносительно карантинных мер, а у 68% домашние питомцы жили и до пандемии. Кошки у жителей Северо-Запада значительно популярнее, чем собаки, по сравнению с другими регионами страны. 88% респондентов содержат именно кошек, тогда как собак – лишь 39%. В целом по России данное соотношение составляет 80% и 45%, в Петербурге – 84% и 39%, в Москве – 72% и 56%.

На третьем месте в негласном рейтинге домашних питомцев жителей Северо-Запада вслед за кошками и собаками оказались хомяки - они есть у 7% опрошенных. Аквариумные рыбки, которое заняли третье место в целом по России, с результатом 6% заняли лишь четвертое место. Далее с результатом в 4% идут морские свинки, черепахи и попугаи.

Не имеют домашних питомцев сейчас лишь 27% опрошенных жителей Северо-Запада. Один домашний питомец живет у 35%, два – у 22%, три и больше – у 16%.

Из тех, у кого есть домашние питомцы, 49% опрошенных завели их, потому что всегда хотели. 19% подобрали бездомное животное или взяли его из приюта. 13% вняли просьбе детей. 7% сделали это, чтобы не было так одиноко, 4% сообщили, что домашнее животное досталось им от родственников в наследство.

83% опрошенных владельцев животных заявили, что за последний пандемический год их расходы на домашних питомцев выросли. При этом, по оценкам 64% эта статья расходов увеличилась в пределах 15%, еще 19% сообщили, что рост цен составил полтора-два раза и даже больше. 17% не ощутили изменений в расходах на своих домашних животных за последний год. Никто из опрошенных не заявил, что его расходы на домашних питомцев за последний год снизились.

66% жителей СЗФО тратит на своих домашних любимцев до 5 тысяч рублей в месяц, еще 23% - от 5 до 10 тысяч рублей. 2% оценили свой месячный бюджет на домашних животных в 10-20 тысяч рублей, а 4% тратят 20-30 тысяч рублей в месяц.

*Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» с 29 июля по 3 августа 2021 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России. Опросы проводятся в рамках проекта по изучению потребительского поведения россиян во время пандемии.

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