«Мы уже ничего не боимся!»: на месте смертельного ДТП на Фрунзе снова полно торговцев

Из тех продавцов, кто вчера стал свидетелем аварии, сегодня на месте нет вообще никого. Фото: Александр КАТЕРУША

На остановке на улице 9 Апреля после вчерашнего страшного ДТП, в котором погибла пожилая женщина, разговоры только об этом. «Откуда он летел? И ведь ступеньки его не задержали», «Молодой парень. Сам выжил, а человека погубил!»…

На тротуаре - следы крови и машинного масла. Под ногами все черно-грязное. Тут же стоит лампадка, лежат красные гвоздики.

Погибшую женщину все называют Машей, ей было 82 года.

- Высокая такая, худенькая. Продавала огурцы. Она редко тут была, нечасто торговала. У нее ноги болели, ей принесет внучка эти огурчики, и она сидит, - рассказывает продавщица Надежда. В день ДТП на рыночке ее самой не было. Говорит, что сберег ангел-хранитель.

Так место ДТП выглядело вчера днем, меньше суток назад. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

О трагедии напоминает лампадка, у которой лежат красные гвоздики. Фото: Александр КАТЕРУША

Примечательно, что из тех продавцов, кто вчера стал свидетелем аварии, сегодня на месте вообще никого. Говорят, они в шоке от увиденного. И все же с раннего утра на остановке много торговцев - на освободившиеся места пришли другие. Стоят с помидорами, цветами.

- Мы уже ничего не боимся! Нас жизнь заставляет идти после любых ситуаций. Потому что нам нужно выживать. Про пенсионеров вспоминают только перед выборами. А ведь у каждого проблемы. У кого-то дети болеют, как у меня, кто-то на коммуналку собирает, на продукты. Когда реконструкция намечалась, мы просили сделать нам мини-рынок, чтобы неопасно, чтобы не у дороги. Так нет, сделали стоянку - машины важнее людей! - вздыхает Надежда. Женщине 68 лет. В конце Московского проспекта у нее огород, где растут астры. Ими она и торгует. - А что возраст? У нас тут есть бабушка, ей 92 года. И ходит, и продает! Вот сейчас яблоки пойдут, ей их сын привезет, и она будет торговать. Не от хорошей жизни, поверьте.

К разговору присоединяется ее соседка.

- Мне такой сон накануне плохой приснился. Будто я в детском саду полы мою. Ой, сколько грязи было. Потом открываю комнату, а там столько людей сидит. Ну, думаю, это к покойнику. Вот и случилось! - говорит она и показывает на искореженное дорожное ограждение.

- Забор этот никого не остановит. Ерунда это. Женщина на месте погибла. Скорость у него страшная была, такой грохот мы услышали, - говорит мужчина в белой рубашке. На рынке он старожил, продает овощи и фрукты в палатке. - Я видел этого парня. Он вышел из машины и пробежал мимо нас. Потом начал себе резать вены: руки, шею. Но его поймали и скрутили. А если бы не ступеньки магазина, то его машина бы пролетела дальше и вообще всех торговцев бы смела…

Местные жители винят в том числе и дорожных рабочих, которые, по их мнению, нехорошо сделали этот участок.

- Мы ругаем того проектировщика, который руководил реконструкцией улицы. Неужели нельзя было расширить эту часть дороги в районе остановки? Что здесь происходит каждый день - это невыносимо. Разметка, одна и вторая, здесь соединяются. Все машины собираются. Они подрезают друг друга, обгоняют, сигналят, вредничают.

Напомним, ДТП произошло днем в среду, 4 августа, на перекрестке улиц Фрунзе и 9 Апреля. «Мерседес» на огромной скорости вылетел на тротуар, врезался в торговые павильоны и наехал на нескольких уличных торговцев овощами и цветами. Под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина, она погибла на месте. Также травмы получили два человека. Оба пострадавших находятся в больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

За рулем «Мерседеса» находился 22-летний мужчина с трехлетним стажем вождения. По предварительным данным, он работает моряком на судне и недавно вернулся из рейса.

Похожая трагедия на перекрестке Фрунзе и 9 Апреля произошла 5 лет назад. Вечером 23 мая 2016 года после столкновения с «Пежо» «Ауди» снес ограждение и вылетел на пешеходную дорожку перед мини-рынком. От полученных травм на месте ДТП скончался 83-летний пенсионер Владимир Кутлянцев, который торговал на тротуаре старыми вещами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водителя Mercedes, совершившего смертельное ДТП на Фрунзе, забрали в психиатрическую больницу

Молодой человек признался медикам, что нанес себе раны битым стеклом после того, как увидел труп женщины под капотом своей машины. Из приемного покоя областной больницы калининградца забрала психиатрическая бригада. (подробности)