В Калининграде задержан подозреваемый в хищении кабеля связи «Ростелекома»

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В конце июля в Калининграде по горячим следам был задержан предполагаемый похититель кабеля связи, принадлежащего компании «Ростелеком».

В результате совершенного правонарушения без телекоммуникационных услуг остались около 50 абонентов компании, проживающих в одном из домов на Московском проспекте. Обвиняемому грозит до одного года лишения свободы и возмещение материального ущерба. Всего же с начала года в регионе зафиксировано 17 краж кабеля связи, совершенных после незаконного проникновения в места общего пользования многоквартирных домов.

- Благодаря активной работе полиции по раскрытию таких преступлений в этом году нам удалось снизить количество краж по сравнению с прошлым годом, - рассказал Вячеслав Андросов, заместитель директора по безопасности Калининградского филиала ПАО «Ростелеком». - С начала года пойманы и уже привлечены к уголовной ответственности четыре злоумышленника. На их совести многочисленные вырезки кабеля связи в разных районах Калининграда. Мы обращаемся к жителям многоквартирных домов и управляющим компаниям с просьбой тщательнее следить за состоянием мест общего пользования. В основном это чердаки и подвалы, где обычно расположено имущество ресурсоснабжающих организаций.

Но общее число повреждений магистральных, внутризоновых и местных межстанционных линий связи «Ростелекома», напротив, растет. В основном это происходит в местах активной застройки, урон кабелям наносит строительная техника. В результате каждого подобного происшествия без связи остаются сотни и даже тысячи жителей Калининградской области. Во всех зафиксированных случаях земляные работы проводились сторонними организациями незаконно, без обязательного согласования с предприятиями связи, предусмотренного Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.

- За трое суток до проведения земляных работ нужно обратиться на предприятие связи для их согласования, - прокомментировал Александр Гребень, руководитель группы организации эксплуатации сетей Калининградского филиала ПАО «Ростелеком». - Специалист «Ростелекома» приедет на место для установления точного местоположения кабеля и оборудования и определения глубины их залегания. Только следуя установленным правилам, можно исключить частые повреждения линий и объектов связи.

Физические и юридические лица, не выполняющие требования правил и нарушающие работу телекоммуникационной инфраструктуры, привлекаются к административной и уголовной ответственности. По действующему законодательству независимо от вида наказания с виновного взыскивается материальный ущерб.

«Ростелеком» также обращает внимание, что при заключении сделок на приобретение (аренду) земельных участков следует убедиться в актуальности указанной в документах информации об отсутствии в их границах подземных линий связи. Перенос таких сооружений требует значительных затрат и выполняется полностью за счет собственника участка.

Адреса и телефоны для согласования земляных работ в местах прохождения подземных кабелей линий связи магистральной и внутризоновой сетей:

- в городе Калининграде: ул. Баженова, 21.

Согласование земляных работ, получение технических условий: тел. (4012) 995-248.

Вызов представителя для уточнения трасс линий связи и надзора за производством работ: тел. (4012) 995-248.

- в городе Гвардейске: пл. Победы, 6а. Участок эксплуатации транспортной сети, тел. (40159) 3-22-95;

- в городе Советске: Жилинское шоссе, 28б. Участок эксплуатации транспортной сети, тел. (40161) 3-32-10;

- в городе Черняховске: ул. Тольятти, 4а. Участок эксплуатации транспортной сети, тел. (40141) 3-29-41.

Адреса и телефоны для согласования производства земляных работ в местах прохождения кабельных линий связи местных сетей:

- в городе Калининграде: ул. Чайковского, 41.

Согласование земляных работ: (4012) 55-01-82, (4012) 55-01-83.

Получение технических условий: (4012) 55-00-81.

Вызов представителя «Ростелекома» для уточнения трасс линий связи и надзора за производством работ: (4012) 21-22-02.

- в городах Багратионовске, Мамоново, Ладушкине и Багратионовском районе: Багратионовск, ул. Калининградская, 27, тел.: (40156) 3-35-20, 3-28-00;

- в городе Балтийске и Балтийском муниципальном районе: Балтийск, пр. Ленина, 61, тел. (40145) 3-24-24;

- в городе Гвардейске и Гвардейском районе: Гвардейск, пл. Победы, 6а, тел. (40159) 3-25-08;

- в городе Гурьевске и Гурьевском районе: Гурьевск, ул. Ленина, 2, тел.: (40151) 3-33-08, 3-23-59;

- в городе Гусеве и Гусевском районе: Гусев, ул. Тимирязева, 5, тел. (40143) 3-23-54;

- в городе Зеленоградске и Зеленоградском районе: Зеленоградск, ул. Крылова, 5/2, тел.: (40150) 3-12-02, 8-921-103-61-96;

- в городе Краснознаменске и Краснознаменском районе: Краснознаменск, ул. Калининградская, 84, тел.: (40164) 2-21-71, 2-12-99;

- в городе Немане и Неманском районе: Неман, ул. Победы, 37, тел. (40162) 2-20-40;

- в городе Нестерове и Нестеровском районе: Нестеров, ул. Калинина, 13, тел.: (40144) 2-13-30, 2-23-44;

- в городе Озерске и Озерском районе: Озерск, пл. Победы, 6, тел.: (40142) 3-21-06, 3-27-99;

- в городе Полесске и Полесском районе: Полесск, ул. Калининградская, 16, тел.: (40158) 3-56-99, 3-53-30;

- в городе Правдинске и Правдинском районе: Правдинск, ул. Кутузова, 12, тел. (40157) 2-11-00;

- в городе Советске: Советск, ул. Победы, 12, тел.: (40161) 3-40-60, 3-67-00, 3-21-55;

- в городе Славске и Славском районе: Славск, ул. Советская, 44а, тел. (40163) 3-12-05;

- в городах Светлогорске и Пионерском, поселках Янтарном и Приморье: Светлогорск, ул. Островского, 3, тел.: (40153) 2-23-59, 2-22-99;

- в городе Светлом: Светлый, ул. Горького, 18, тел.: (40152) 3-13-59, 3-01-08;

- в городе Черняховске и Черняховском районе: Черняховск, ул. Тольятти, 4а, тел.: (40141) 3-22-11, 3-03-99.