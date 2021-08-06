«Получилось увеличить прибыль , производительность труда и повысить зарплаты»: калининградский производитель - об участии в нацпроекте «Производительность труда»

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Идеи бережливого производства способны заинтересовать производителей за несколько минут. Ими можно увлечься, даже увидев фрагмент репортажа, поделился генеральный директор ООО «Аквелла Инвест» Евгений Перунов.

«В один из дней с утра собирался на работу. По телевизору шел сюжет, в котором рассказывали о бережливом производстве. Посмотрел не сначала программы, но меня что-то в ней зацепило, решил посмотреть до конца. В сюжете показывалось на примере нескольких предприятий увеличение производительности труда. На примерах внедрения бережливого производства на этих предприятий было показано, что специалисты ФЦК изучают специфику работы предприятия, и на основе аудита дают рекомендации в рамках бережливого производства. А предприятие их реализует. В результате, кто-то увеличил выпуск продукции, кто-то производительность, соответственно прибыль. Но во всех случаях это был позитивный итог изменений. И главное, что не требовалось больших инвестиций в парк оборудования или производственные площадки», - рассказал Евгений Перунов.

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В репортаже рассказывали, что бережливое производство - часть национального проекта «Производительность труда», созданного по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина. В 2019 году, когда предприниматель обратился в Министерство промышленности Калининградской области был получен ответ, что в списке регионов-участников было 12 регионов, Калининградской области в списке регионов-участников на 2019 г. не было. Но в региональном Минпроме запомнили интересанта и в августе 2019-го года было принято решение о расширении количества регионов по нацпроекту и о приезде в Калининградскую область ФЦК. Тогда предприятие в первый раз посетили представители Федерального центра компетенций. Они провели аудит предприятия.

А в сентябре предприятие зашло на нацпроект.

Вовлечение в проект началось с показа лучших практик. Мне удалось побывать на обучении в Коврово, где на примере первого в России предприятия, реализовавшего нацпроект, демонстрируются методики бережливого производства.

"Было интересно посмотреть, как это работает на сложном технологическом процессе”, - отметил Евгений Перунов.

«На КМЗ (Ковровский механический завод) в игровой форме проигрывается сценарий бизнес процесса: надо выпустить некую продукцию, получить условную прибыль за определенное время. На конкретных примерах показывается, насколько важны, казалось бы, незначительные моменты в технологическом процессе и как они влияют на экономические показатели. Это дало мне дополнительное видение эффективности национального проекта. В процессе создания того или иного бизнеса, мы его создаем по своему видению или опыту знакомых или анализа чьих-то ошибок и как правило многие моменты в процессе бизнеса для нас не главные. Складские запасы, пути передвижения, незавершенка и т.д. Но на самом деле от них очень зависит экономические показатели и эффективность бизнеса», - добавил руководитель «Аквелла Инвест».

Получив понимание основ применения инструментов бережливого предприятия, Евгений Перунов работая над проектом по повышению производительности труда на АО» Готэк», являясь участником команды «Оптимисты» в рамках подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» изучил технологический процесс.

«Команда определила ключевую проблему- нехватка производственных мощностей оборудования. Процессы организованы на предприятии так, что на одной машине по производству упаковки занято большое количество персонала. Это дало понимание, что одними инвестициями в покупку нового оборудования не получить роста показателей производительности труда. Надо что-то менять в техпроцессе», - подчеркнул бизнесмен.

В проект включили изменение в оборудование на стадии его производства, предложили зеркальное исполнение и расположения оборудования. Увеличивая мощности участка плосковысечной тары путем покупки нового оборудования, распределили сотрудников на две машины.

«Мы изменили компоновку линии добавив автоматическую систему разгрузки готовой продукции. Все это помогло снизить трудозатраты на 80%. Результаты по производительности труда – рост на 13,3%. Прибыль должна была вырасти на 25 %, при этом удалось в том числе повысить уровень заработной платы сотрудников».

Сейчас в компании идет реализация дорожных карт и дальнейшее внедрение практик.

«Мы выявили определенные моменты. Получили рекомендации, идет устранение тех издержек, которые мы обнаружили. Могу сказать, что в любом случае это будет позитивно для любого предприятия не зависимо сферы деятельности», — говорит Евгений Перунов.

«Аквелла Инвест» — компания с 20-летней историей. Специализируется на создании мебели для ванных комнат из экологически чистых материалов с использованием инновационных технологий. Компания является резидентом Калининградской ОЭЗ. Участник международных выставок.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Фонде "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области":

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