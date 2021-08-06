Юбилей Калининградской области, год 1998-й: дефолт, премьера «Титаника» и Киркоров на личном самолете

После объявления о дефолте обменники дружно закрылись. Фото: Валерий Маначин

Еще накануне телевидение показывало президента РФ Бориса Ельцина, который уверенно заявлял: «Девальвации рубля не будет!» А уже утром 17 августа 1998 года премьер-министр Сергей Кириенко (сегодня – первый заместитель руководителя администрации президента России) объявил о дефолте. Тот день сразу окрестили черным понедельником. Правда, большинство из нас тогда еще не представляло, насколько он черен…

Запасайся кто может!

В Калининграде тревожно стало еще в выходные – последние перед дефолтом. С одной стороны, калининградцы, как и весь российский народ, знали: если родные начальники говорят, что чего-то плохого не будет, значит – точно будет. С другой стороны, секретная информация для узкого круга о грядущей «валютной революции» успела добраться и до нас. И вот уже то тут, то там в рабочее время вдруг стали закрываться магазины и пункты обмена валюты.

– В чем дело? – недоумевали потенциальные покупатели и клиенты.

Им отвечали: «Переучет», «Валюта кончилась», «Отключили свет, ничего не работает». И лишь «своим» могли шепнуть:

– В Москве решили «отпустить» рубль!..

И тот, кто понимал, что это означает, брал все наличные «деревянные» и срочно менял их на доллары.

В августе 1998-го магазинные полки заметно опустели. А многие другие торговые точки и вовсе закрылись. До лучших времен. Фото: Валерий Маначин

А все остальные действовали по привычной с советских времен схеме. Уже к вечеру 17 августа полки в магазинах заметно опустели. Даже не понимая еще толком, что это за звери такие – дефолт, девальвация, народ почуял: дело пахнет керосином. А потому – запасайся, кто может! На еще не обесценившиеся рубли калининградцы стали спешно скупать продукты, спички, мыло.

Не до зрелищ – был бы хлеб

Утром 18 августа на редких работающих обменниках были вывешены новые курсы. И если еще 16 августа доллар продавали гражданам за 6.45 рубля, то 18-го – уже за 9.50. В магазинах же вовсю меняли ценники. Причем порой – по несколько раз за день. Еще через несколько дней на товаре нередко можно было увидеть таблички типа: «Все цены – на 50 процентов выше». Рука бойцов-продавцов писать устала. Да и ценников на этот проклятый дефолт не напасешься. К слову, зачастую цены задирались необоснованно. Власть попыталась заставить их снизить, по торговым точкам отправились с проверками налоговики. Только мало от этого было толку.

А жизнь между тем давала трещину по всем направлениям. Так, в ту пору Калининград еще не был избалован визитами столичных звезд. И 23 августа Александр Абдулов (ныне, увы, уже покойный) собирался выступить у нас с моноспектаклем. Ожидался аншлаг. Но 18-го устроители арт-визита вдруг дали отбой. Дело в том, что гонорар Абдулова должен был соответствовать определенной сумме в долларах. Организаторы же после обвала рубля могли заплатить только по старому курсу. Да и вообще, уже не до зрелищ – был бы хлеб…

Меняли доллары и премьеров

Новости, поступающие из Москвы, усиливали беспокойство (если не сказать – панику) на местах. Было ясно, что «наверху» не знают, что делать. Ельцин, который еще вчера якобы нарадоваться не мог на своих «младореформаторов», отправил правительство Кириенко в отставку.

Увольнение «киндер-сюрприза» (как называли молодого да раннего премьера) и его команды протеста у населения не вызвало. Многие, дай им волю, своими руками оторвали бы головы всем министрам. Однако кого Ельцин решил поставить взамен? Виктора Черномырдина, который четыре года «премьерил» до Кириенко и доверия не вызывал даже у депутатов Государственной думы, которые должны были утвердить его кандидатуру.

Короче, Черномырдина отвергли, а кризис разгорался. И спустя всего три недели после дефолта минимальный курс продажи американской валюты в Калининграде был уже не 6 рублей 45 копеек, а 19.40 за доллар! Тем временем в столице на пост премьера выдвинули новую кандидатуру – Евгения Примакова.

В очередях доходило до драк

Даже тем, кто до 17 августа 1998-го бедствовал, прежняя жизнь стала казаться чуть ли не утраченным раем. Ведь в одночасье стало гораздо хуже. Один за другим лопались банки, пустели или вовсе закрывались магазины, обесценивались последние деньги. Все меньше становилось на улицах машин: владельцы ставили свои авто на прикол – в общественном транспорте ездить было экономичнее. На рынках и оптовых базах выстраивались длинные очереди за самым дешевым товаром.

– Больше двух в одни руки не давать! – классическую фразу эпохи развитого социализма в те дни снова нередко можно было услышать.

А когда дешевый товар заканчивался те, кому не доставалось, могли и драку затеять.

Так тогда жила основная масса калининградцев. Впрочем, так же тогда жил народ по всей России. Легче стало лишь к Новому 1999 году, когда страна мало-помалу начала выходить из кризисного пике. С той поры минуло уже больше двадцати лет. Однако до сих пор для многих «дефолт» – одно из самых страшных слов.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В январе 1998-го в Санкт-Петербург было отправлено 700 кг изъятого у контрабандистов янтаря – для воссоздания Янтарной комнаты.

31 января открылся концертно-театральный комплекс «Дом искусств» (ранее – кинотеатр «Октябрь»).

7 февраля режиссер Джеймс Кэмерон устроил в кинотеатре «Заря» российскую премьеру «Титаника» – в благодарность за наши глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2», без которых съемки этого фильма были невозможны.

23 марта умер первый избранный мэр Калининграда Игорь Кожемякин. Его зам Юрий Савенко от приставки «и. о.» избавился 25 октября, получив на выборах 75 398 голосов (у спортсмена-бизнесмена Анатолия Хлопецкого было 37 789).

В апреле на международном конкурсе пианистов имени Николая Рубинштейна в номинации «Начинающие профессионалы» первое место заняла 9-летняя калининградка Оля Писарь.

В апреле на Кубке мира по вольной борьбе в категории до 130 кг лучшим стал наш земляк Андрей Шумилин.

22 апреля в Кафедральном соборе первых посетителей принял музей Канта.

10 мая по итогам 24-часового сверхмарафона калининградка Ирина Реутович стала первой среди женщин и четвертой среди мужчин. Ее результат – 242 км 625 м – был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

16 мая в Куликово запустили ветроэнергетическую установку, заложив первый в стране ветропарк.

6 июня в Балтийске был открыт памятник Петру I.

28 июня наш борец-вольник Алексей Крупняков стал чемпионом Европы среди молодежи в категории до 85 кг.

4 июля в Калининграде возобновилась традиция праздновать День города (последний раз до этого отмечался в 1990 году).

В июле 1998-го Филипп Киркоров снимал на наших пляжах клип на песню «Обручальная ночь» и дал концерт на «Балтике». Однако главным впечатлением стало то, что он летал на собственном «именном» самолете. Фото: Валерий Сомкин

4 июля в парке «Юность» был открыт мемориал в честь воинов-интернационалистов.

В июле калининградка Оксана Козлова завоевала золото на юниорском первенстве России по стрельбе из лука.

4 июля 1998-го, после десятилетнего перерыва, в Калининграде состоялся второй в его истории конкурс красоты. Победила студентка КГТУ Наталья Титова. Фото: Валерий Сомкин

29 августа наше училище ВМФ стало Балтийским военно-морским институтом.

20 октября на улице Генерала Захарова заработал первый оптово-розничный рынок.

В октябре на прошедшем в Калининграде чемпионате мира по самбо в категории до 82 кг лучшим стал наш земляк Виталий Михеев.

24-25 октября концертами местных и немецких музыкантов было отмечено завершение возведения крыши собора на острове Канта.

7 ноября на чемпионате мира по шахматам в категории среди мальчиков до 10 лет победу одержал калининградский школьник Женя Романов.