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«Ежегодная сертификация РЦК стартовала в этом году. Задача федеральных экспертов состоит в том, чтобы убедиться, что региональные команды организовали работу с предприятиями-участниками нацпроекта эффективно, а также качественно предоставляют услуги и готовы продолжить деятельность по повышению эффективности работы предприятий того или иного субъекта страны», — об этом рассказала Светлана Горчакова — заместитель генерального директора ФЦК по анализу и методологии. По ее словам, момент проведения сертификации является лучшим для того, чтобы собрать лучшие региональные практики для обмена опытом.

В рамках визита были проведены встречи с рабочими группами двух предприятий — ООО «Торгово-производственная компания», которое специализируется на производстве кондитерской глазурей, повидла и начинок, и ООО «Аквелла Инвест», занимающегося изготовлением мебели для ванных комнат.

РЦК Калининграда успешно прошел сертификацию федеральных экспертов в рамках национального проекта «Производительность труда» - Новости Калининграда

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Руководители рабочих групп презентовали экспертам Федерального центра компетенций результаты внедрения инструментов бережливого производства в потоке в рамках реализации проекта по повышению производительности труда. Так почасовой производственный анализ помог выявить потери на производстве, зафиксировать простои оборудования, брак, определить систему быстрого реагирования и решения проблем.

«Мы получили максимальную подробную обратную связь от коллег из Федерального центра компетенций. Для нас важно, что были отмечены как наши сильные стороны, так и точки роста. Мы не планируем останавливаться на достигнутом. За полгода мы подросли на 11 показателей в федеральном рейтинге РЦК. В части дальнейшей реализации национального проекта «Производительность труда» нас очень поддерживает Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области», — отметила заместитель руководителя Регионального центра компетенций Калининградской области Евгения Галдус.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Фонде «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»:

+7 (4012) 994-588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».