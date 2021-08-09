Погода на неделю в Калининграде: скачки температуры и опять дожди

Как и ожидалось, август оказался щедр на осадки. Фото: Александр Подгорчук

За прошлую неделю в Калининграде выпало больше половины месячной нормы осадков, но постепенно картина начинает меняться. И хотя жара в наши края пока не вернется, погода станет не столь капризной.

По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник воздух в Калининграде прогреется до +23..+24 градусов. Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

Во вторник температурный фон не изменится, но дождь практически гарантированно пройдет. Он окажется довольно слабым – 0,05 мм влаги за час.

В среду и четверг в нашем городе похолодает до +20..+21 градуса, а осадки немного усилятся.

В пятницу регион окажется под влиянием антициклона, из-за чего атмосферное давление резко повысится до 765 миллиметров ртутного столба. Дожди прекратятся и температура пойдет в рост. По данным портала rp5.ru, на выходных можно ожидать +25..+26 градусов.