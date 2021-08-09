Ноль побед и подвал таблицы: «Балтика» жестко проваливает старт сезона

Балтийцы собирались биться за путевку в Премьер-лигу, но пока находятся у границы зоны вылета. Фото: fc-baltika.ru

В минувшее воскресенье калининградская «Балтика» принимала дома нижнекамский «Нефтехимик», но так и не смогла открыть счет победам в этом сезоне. Сейчас в копилке нашей команды скромные 4 очка и 16-е место в турнирной таблице. Положение, мягко говоря, незавидное, а на фоне разговоров о выходе в Премьер-лигу - катастрофическое.

Но так ли все плохо на самом деле?

«Наша лучшая игра»

Несмотря на почти одинаковые результаты (четыре ничьи и одно поражение), сценарий прошедших игр все же сильно отличался. Давайте вспомним.

- Открытие сезона с «Факелом». Настоящий триллер с огромным количеством голов (3:3) при страшной жаре (+33 градуса). Балтийцы долго раскачивались, но затем показали характер.

- Второй тур. Тусклая игра с «Томью», завершившаяся нашим сенсационным поражением (0:1). «Балтика» проиграла команде, состав которой еле собрали за неделю до начала чемпионата!

- Боевая встреча с «Оренбургом». Калининградцы открыли счет на 30-й минуте, но потом судья удалил Макарчука и назначил пенальти, который гости реализовали. В середине второго тайма составы уравнялись, что, правда, не отразилось на итоговом счете - 1:1.

- Противоречивая игра против «Акрона». Как и в матче с «Факелом», до перерыва балтийцы действовали слишком инертно, во втором тайме заметно прибавили, но для победы этого не хватило (0:0).

- Матч с «Нефтехимиком» - первый, в котором «Балтика» действительно доминировала: 64% на 36% по владению мячом, 11-2 по ударам. Несмотря на отсутствие голов, главный тренер балтийцев Евгений Калешин назвал эту игру лучшей в исполнении своей команды.

Нетрудно заметить, что главной проблемой остается именно реализация. «Балтика» пропустила не так уж много в свои ворота, но еще меньше забила в чужие. Команды, которые перед стартом сезона считались нашими главными конкурентами, уже наколотили в 2 раза больше и вполне логично занимают более высокие места.

Шансы есть

Провалы в первых матчах, разумеется, случались с «Балтикой» и раньше. Вот только исправить ситуацию удавалось не всегда. Из свежих примеров - сезон-2018/2019: после пяти туров команда была 18-й, а финишировала на 16-й строчке.

При Евгении Калешине такая пробуксовка - уже вторая за довольно короткий срок его работы. Летом 2019 года пике было даже круче нынешнего. Выйти из него не получалось на протяжении шести туров, зато потом прорвало, и балтийцы выдали рекордную серию из 14 матчей без поражений. Как далеко удалось бы подняться в итоге, мы никогда не узнаем: чемпионат из-за пандемии завершили досрочно, когда «Балтика» шла 7-й.

В этом сезоне череда неудачных матчей, конечно же, должна прерваться. Единственная проблема заключается в том, что соперники, всерьез нацелившиеся на РПЛ, точно не станут ждать, когда балтийцы решат свои проблемы. И будет очень обидно, если окажется, что путевку в Премьер-лигу мы проиграли именно сейчас.

СРАВНИМ?

Положение нашей команды после 5 туров

2017 год: 4 победы, 1 ничья, 0 поражений, 13 очков, 2-е место.

2018 год: 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения, 2 очка. 18-е место.

2019 год: 1 победа, 4 поражения, 3 очка, 17-е место.

2020 год: 3 победы, 2 ничьи, 0 поражений, 11 очков, 3-е место.

2021 год: 0 побед, 4 ничьи, 1 поражение, 4 очка, 16-е место.