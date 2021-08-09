Серебряный призер Олимпиады Станислав Шаров: Попрошу президента о баскетбольной арене в Калининграде

Свою медаль Стас отдаст маме. Фото: Александр КАТЕРУША

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, наш земляк-баскетболист Станислав Шаров уже несколько дней как вернулся домой. В понедельник он провел встречу с юными спортсменами в спорткомплексе «Янтарный». Отвечал на вопросы, показывал заслуженную медаль.

- Теперь все время надо куда-то ездить: встречи, встречи… Мама злится, думаю, она откажется от сына из-за этой медали, потому что я только два дня побыл с семьей, - улыбается Станислав. - Честно, я еще не понял, что мы выиграли серебряные медали на Олимпиаде. До сих пор не пришло это осознание, и непонятно, когда оно придет! Держу эту медаль и не верю. Да и к победе еще не привык. Конечно, я рад, что завоевал серебро. Но есть и горечь из-за проигрыша Латвии. Потому что игра была наша с самых первых минут! Но случилось то, что случилось. Наверное, мы сами в какой-то момент расслабились, потеряли концентрацию, пропустили несколько легких мячей и проиграли.

«Сейчас осознаю, что был не прав»

Станислав родился в Гусеве, учился там в двух школах. Сначала в школе № 3, но оттуда его выгнали за плохое поведение.

- Школа эта была элитная, они не хотели, чтобы я портил им имидж. Потом я учился в школе № 5. Она была как раз для меня! Отвратительная, старая, вся разваливалась, но человеческое отношение там было лучше, чем в первой школе, - вспоминает спортсмен и признается, что учился он неважно. Поэтому сегодня всем детям он дает один совет: «Учиться!»

- Потому что я не учился. Сейчас осознаю, что был не прав. Второе - никогда не обманывать себя, не искать отмазок. Это не только в спорте, а в любом деле. «Не хочу, устал, мне больно» - вот этого не должно быть, - говорит баскетболист.

Ребята буквально завалили гостя вопросами. Фото: Александр КАТЕРУША

Один из школьников неожиданно обратился через Станислава Шарова… к президенту России.

- Можете попросить президента, чтобы он в Калининграде построил хорошую баскетбольную арену? - сказал мальчик.

Станислав пообещал передать просьбу главе государства.

- Встреча с президентом состоится, но я еще не знаю когда. Потому что 16 августа я уже улетаю на сборы, и, наверное, нас будут выхватывать оттуда. Но я обязательно задам этот вопрос, передам твою просьбу, если будет такая возможность, - ответил Стас.

Вместо тренировок - рыбалка

Свою серебряную медаль спортсмен отдаст маме. И награда найдет свое место на стене славы в маминой комнате в Гусеве. Сам же медалист в свободное от тренировок и игр время о баскетболе старается не вспоминать. Ну или делать это не так часто.

- Я очень люблю рыбалку. Люблю просто погулять с друзьями. То есть любой отдых, чтобы эмоционально восстановиться и быть подальше от баскетбола. Я приехал в Калининград и не играю специально. Хотя баскетбол я очень люблю. Люблю тренироваться, люблю получать травмы. Это моя жизнь, это часть меня. И нет такого, что я лежу и думаю: «Боже, завтра на тренировку идти». Нет, я иду с удовольствием. Понимаю, что это мое. Люблю именно баскетбол 3х3, всю «грязь» на площадке, жесткость, падения, борьбу за мяч. Я всю жизнь на площадке в Гусеве играл в стритбол. Мы приходили и играли на одно кольцо. Я тогда даже и не знал, что такой вид спорта существует.

Про Токио и еду

Интересовались школьники и жизнью в Олимпийской деревне, атмосферой в Токио.

- До Японии мы тренировались 10 дней во Владивостоке, чтобы привыкнуть к климату и времени. Так что приехали в Токио, где невыносимая жара и влажность, совершенно готовые и акклиматизированные.

Олимпийскую деревню наш герой сравнил с маленьким городом, где все ходят в масках. Наши спортсмены старались не выходить из своих домиков, чтобы не заразиться.

- А вот кормили нас отвратительно. Была кухня со всего мира: японская, китайская... Кто что хотел, то и выбирал. Я азиатскую кухню вообще не люблю, приехал - минус 5 кг. Я люблю суп покушать. А там супов не было вообще. Я всю Олимпиаду мечтал вернуться домой и поесть борщ, - признался Стас.

Совсем скоро наш баскетболист отправится на турнир в Швейцарию. Потом будет готовиться к чемпионату Европы, который в конце сентября примет Париж, будущая столица Олимпиады-2024.