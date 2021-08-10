Когда и за сколько полетим в Египет из Калининграда

В калининградском аэропорту ежедневно следят за новостями. Фото: Александр Подгорчук

Восемь российских авиакомпаний получили допуски Росавиации к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в курортные города Египта. Из столицы допуски в Хургаду и Шарм-эль-Шейх имеет «Аэрофлот», «Победа» и S7 (это исключительно регулярные рейсы с частотой до пяти раз в неделю), из регионов — «Россия», «Уральские авиалинии», «Smartavia», S7, «Nordwind» и «AZUR air». Однако, как сообщает пресс-служба Росавиации, наличие допуска не означает право полетов в Египет. Тут все зависит от решения Оперштаба.

Из Калининграда в Египет на данный момент рейсов нет.

- Полеты возобновлены только из Москвы. И авиакомпании, которые получили допуски к полетам, и мы, ждем решения оперативного штаба и правительства и разрешения выполнять рейсы из других городов, не только из Москвы. Мы ежедневно следим за новостями, ждем решения, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Храброво».

Следят за новостной повесткой и в турфирмах.

- Сегодня открытие Египта, как и любых других направлений, это интересно. Это жизнь! Мы получили хотя бы вылеты из Москвы и это уже неплохо. Постоянно живем в движении: что-то открывается, где-то появляются новые ограничения. Живем как на вулкане, - говорит Михаил Друтман, директор туристической компании «Балтма Турс».

Друтман отмечает, что ажиотажа у туристов Египет сегодня не вызывает. Это связано с эпидемиологическим состоянием в мире и временем года. В Шарм-Эль-Шейхе и Хургаде сейчас +38...+39 градусов.

– Для Египта еще немножко рановато. Сегодня надо быть очень отважным, чтобы лететь в Египет, потому что там очень жарко. Я бы сказал совсем не сезон, - говорит Друтман.

Интересно, что Египет перестал быть дешевым отдыхом. Поехать на 8 дней в трехзвездочный отель Шарм-Эль-Шейха – под 40 тысяч рублей на человека. Если это будет отель категории «5 звезд», то стоимость вырастает до 52-63 тысяч рублей. А если лететь семьей? Согласитесь. Совсем не бюджетно!

- Ограниченный доступ естественно ведет к повышенной цене. Все зависит от обилия перевозок, от количества задействованных авиакомпаний. Будет больше, будет конкуренция, цены будут более дешевыми, - говорит Михаил Друтман.

По прогнозам экспертов сферы туризма, до конца года на курортах Египта отдохнут до 30 тысяч россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возобновление прямых рейсов на Красное море: Сколько стоят туры в Египет, и почему они дороже путевок в Турцию

Международные полёты возобновляются на принципе взаимности. Соответственно, столько же рейсов сможет выполнять и египетский перевозчик.(подробности)