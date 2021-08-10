Чемпион Олимпиады в Токио хочет открыть в Калининграде свою спортивную школу

Муса Евлоев вернулся домой 9 августа. Фото: Александр Подгорчук

Из олимпийского Токио Муса Евлоев вернулся домой с золотой медалью. Награду наш земляк выиграл, победив в финале армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1.

Попасть на торжественную церемонию закрытия Олимпиады Муса не смог.

- Мы уехали пораньше. После окончания соревнований там не дают много времени находиться в связи с коронавирусом. 48 часов можешь находиться в Токио после соревнования. Выгоняют, одним словом, - с улыбкой рассказал чемпион во время прямой трансляции во ВКонтакте.

О сопернике в финале

- Артур Алексанян - олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы. Очень достойный соперник. До меня никому не проигрывал на больших стартах. С ним приходится реально бороться, не имеешь права расслабиться, на сто процентов нужно быть сконцентрированным.

О поздравлениях

- Первым меня поздравил бывший глава Ингушетии, а ныне заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Я никому больше не отвечал. Потому что у меня принцип - я должен в первую очередь со своими родителями пообщаться, с братьями и сестрами. Родители радовались, просили приезжать побыстрее.

О встрече с президентом

- Говорят, на встрече с президентом подарят машину. Я давно мечтал об этом. Я мог себе позволить автомобиль купить, но подаренную президентом машину я хочу подарить своему отцу, чтобы он на ней ездил.

О Калининграде

- В Калининград я приезжаю после каждых больших стартов, чтобы отдохнуть, восстановиться, погулять. Я люблю быть на море, гулять у Рыбной деревни и дом свой люблю. Здесь у меня много друзей и близких. Люблю на велосипеде кататься один, гулять люблю. Могу 15-20 километров запросто пройти.

О школе

- Тренерская работа - сложная. У меня не получится. Мечтаю построить свою спортивную школу в Калининграде. Любой человек, будь то спортсмен или стоматолог, должен стремиться быть первым. Поэтому у меня с моими тренерами, родными и близкими есть идея - хотим сделать школу, чтобы наши ребята могли конкурировать, чтобы мы приезжали с чемпионата России и чемпионата Европы с золотыми медалями, чтобы спортсмены из Калининградской области выступали на Олимпийских играх и привозили золотые медали, достигали самых лучших результатов.

О детстве

- В детстве любил баловаться, как и все дети (смеется). Драться много любил на улице. В день два-три раза без драки не обходилось. Всегда любил драться! Уже с возрастом это стало не мое. Наоборот, стараюсь находить с людьми общий язык.

О планах

- Я намерен тренироваться дальше и хочу участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже. Хочу бороться, выигрывать и радовать всех вас.