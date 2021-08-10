Федеральный штаб общественной поддержки "Единой России" начал работу

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Начал работу федеральный штаб общественной поддержки “Единой России”, который будет использоваться в качестве площадки для прямых диалогов между экспертами и населением.

Издание nashgorod.ru сообщает, что федеральный штаб общественной поддержки ЕР представляют более тридцати общественных организаций, в том числе «Мы вместе» и «Волонтеры-медики». На церемонии открытия удостоверения членов федерального штаба вручили медикам, активистам, педагогам, спортсменам, артистам, предпринимателям, лидерам мнений. Главой штаба стал Герой России, сенатор Александр Карелин.

«С помощью возможностей федерального штаба мы намерены делиться оперативно правильным опытом и помочь нашим согражданам собрать предложения в народную программу партии», - сказал он.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал, что большинство национальных проектов, которые сейчас реализуются в стране, было составлено из предложений, сформированных “Единой Россией”. С ним согласился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Достигнутые успехи объясняются тесной координацией с гражданским обществом, широкой поддержкой со стороны прежде всего «Единой России» нашего внешнеполитического курса», - сказал он.

О возможностях федерального штаба ЕР рассказала сопредседатель ОНФ Елена Шмелева. По ее словам, это будет площадка, где эксперты и граждане смогут вести диалог напрямую без посредников. Так, в регионах Российской Федерации все еще наблюдается дефицит квалифицированных педагогов и нет новой инфраструктуры. С ее появлением станет больше доступа к дополнительному образованию, при этом снизится нагрузка как на педагогов, так и на учеников.

Денис Проценко, главный врач Коммунарки, подчеркнул, что менять нужно и систему здравоохранения, только изменения в нее должны вносить сами медики, ставя во главу своей работы интересы пациента.

По сообщению на сайте ER.ru, сейчас работа федерального штаба “Единой России” организована практически во всех российских регионах. На площадке уже провели вебинары, круглые столы с экспертами и встречи с гражданами, в рамках которых обсудили инициативы в народную программу.

«Для «Единой России» очень важен диалог между партией и населением, поэтому в состав нашего штаба вошли некоммерческие организации различных направлений деятельности. Это и благотворительные, и образовательные, и ветеранские, и спортивные, и молодежные НКО.

Мы используем профессиональный опыт наших коллег для формирования предложений и пожеланий, которые войдут в народную программу. Таким образом, штаб позволит партии выстроить взаимодействие с представителями различных социальных групп, здесь будут объединены активные и неравнодушные граждане, патриоты своего дела. Очень важно на данный момент консолидировать все категории граждан для поддержки партии, ведь это поможет услышать голос каждого», - прокомментировала руководитель Калининградского регионального штаба общественной поддержки Наталья Ищенко.