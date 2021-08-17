Визит Лаврова в Калининград: Мы не позволим насаждать здесь кёнигсбергскую идентичность

Сергей Лавров призвал партнеров не вмешиваться в наши внутренние дела под вывеской народной демократии. Фото: kantiana.ru

О предстоящем визите в Калининград министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в конце июля. Выступая на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», глава МИД рассказал, что его пригласили принять участие в научной конференции в БФУ им. Канта.

- Люблю Калининградскую область, я там не так часто бываю, но в августе приеду, - пообещал Лавров.

Во вторник, 17 августа, руководитель российского внешнеполитического ведомства ответил на вопросы школьных учителей и преподавателей вуза, а также участников программ приграничного сотрудничества и представителей общественных организаций. Представляя высокого гостя, ректор БФУ им. Канта Александр Федоров назвал Лаврова исторической личностью и одним из столпов российской государственности.

- Приятно вновь быть в Калининграде, на западном форпосте России, - ответил на любезность Сергей Лавров. И рассказал о попытках раскачать, дестабилизировать ситуацию в Калининградской области, как это уже бывало в ряде стран, например на Украине.

- Мы знаем, что некоторые наши зарубежные партнеры, идеологи пытаются насаждать т. н. «кёнигсбергскую идентичность». Еще раз подчеркну, мы приветствуем деполитизированное сотрудничество со всеми без исключения странами. Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить. Но если под видом институтов гражданского общества будут попытки вмешиваться в наши внутренние дела под вывеской народной демократии, мы не оставим их без реакции, мы их не потерпим, - заявил глава МИД.

Он добавил, что Россия готова, тем не менее, работать со всеми партнерами и не будет доходить до самоизоляции, однако решать свои вопросы будет самостоятельно.

- Это касается и предстоящих выборов в Госдуму РФ, есть основания полагать о готовящихся попытках подвергнуть сомнению их результат, - сказал Сергей Лавров.

Пока же наши «западные партнеры» не готовы вести дела с Россией на принципах равноправия, посетовал министр. Однако, несмотря на всякие санкционные выпады, приграничное сотрудничество со странами ЕС и Норвегией продолжается. Две программы - «Россия - Польша» и «Россия - Литва» - реализуются с участием Калининградской области.

- Есть деполитизированные проекты, которые решают проблемы людей, проживающих в приграничных регионах. А Калининград - и вовсе пример деполитизированных гуманитарных связей. Думаю, если бы этими принципами, на которых основываются проекты приграничного сотрудничества, можно было бы руководствоваться при рассмотрении и более глобальных вопросов наших отношений с Евросоюзом, от этого выиграли бы все. Но пора отбросить иллюзию, что Евросоюз - это идеал демократии. Наши коллеги в Евросоюзе должны осознать, что от желания нас наказать они ничего не выиграют. Игры в одни ворота не будет, санкции никакого результата не дадут, - заявил Сергей Лавров.

В качестве примера он напомнил про отмену Польшей режима малого приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью летом 2016 года. Это является не чем иным, как препятствием контактам между людьми, и создают это «наши соседи», подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

- При этом поляки рекламировали этот режим как их собственное достижение, а потом в русле западных санкций прекратили действие этого соглашения. Мы говорили сегодня с губернатором об этом, я считаю, что наши польские коллеги должны еще раз пересмотреть свое решение, мы были бы заинтересованы, чтобы они возобновили действие МПП. А параллельно было бы правильно, чтобы и литовские соседи тоже согласились на такую же договоренность, от этого выиграли бы все, кто живет в этом регионе, - заявил Сергей Лавров.

После победы над коронавирусом заработает и механизм электронных виз в Калининградскую область, уверен Лавров.

- Вы были пионерами вместе с Дальним Востоком, но из-за пандемии все это было подвешено. Но это вернется, - сказал глава МИД.