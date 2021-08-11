Стоимость браслета еще только предстоит установить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Василий Бабич, сотрудник калининградского «Водоканала», в свободное время выращивает овощи для своей семьи. При вспашке на своем участке он обратил внимание на металлический предмет желтого цвета, «поднятый» мотоплугом на поверхность в посадках картофеля.

- На предмете, - рассказывает Василий, - отсутствовали какие-либо окислы. Еще из школьного курса химии помню, что металл, который почти не окисляется, это золото…

Знакомые посоветовали Василию показать находку калининградскому археологу Константину Скворцову. Выяснилось, что на картофельном поле нашли золотой браслет, датируемый третьим – пятым веком нашей эры.

Археолог Константин Скворцов с находкой. Фото: Сергей КОЛОСОВ

- Это так называемый «колбовидный» браслет, - рассказал «Комсомольской правде» археолог Константин Скворцов, - очень редкий, сегодня известно не больше двадцати штук таких предметов, найденных на территории от Венгрии до Норвегии.

Археолог рассказывает, что такие браслеты стали одним из признаков захоронений древних королей. Например, несколько «колбовидных» браслетов нашли на территории современной Франции во время раскопок могилы легендарного короля франков Хлодвига.

Как золотой «королевский» браслет попал на картофельное поле в современной Калининградской области? По версии археологов, во всем «виновата» мода. Вожди эстиев, племени – предтечи пруссов, копировали моду германской знати, с которой у наших древних «земляков» были установлены прочные связи. Скорей всего, золотой браслет, как символ особо высокого социального положения его обладателя, был приобретен эстийским аристократом у германцев.

Отвечая на вопрос о стоимости находки, Константин Скворцов сказал: «Было бы глупо оценивать этот артефакт как просто кусок золота. Конечно же, это нечто гораздо большее и важное. И дорогое».

Стоимость браслета, найденного Василием Бабичем, и его историческую ценность определит специальная экспертиза. После ее решения начнется официальная процедура передачи «королевского» браслета государству.

- Я занимаюсь археологией уже более тридцати лет, - сказал Константин Скворцов, - и это первый случай за всю мою практику, когда случайно найденный драгоценный древний артефакт передается государству, а не продается на «черном рынке» или переплавляется, что называется, «на зубы». Есть еще порядочные люди…