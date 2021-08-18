129 человек на 27 мест: Избирком завершил регистрацию кандидатов на выборах в горсовет Калининграда

В сентябре калининградцам предстоит избрать 27 депутатов. Фото: Александр Подгорчук

В сентябре в Калининградской области, помимо выборов депутатов Госдумы и облдумы, пройдут выборы депутатов в восьми муниципалитетах. Всего по одномандатным округам территориальные избирательные комиссии зарегистрировали 401 кандидата. Еще 36 кандидатов включены в муниципальные списки в Гурьевском городском округе - это единственный муниципалитет в области, где выборы пройдут по смешанной системе.

В каких городах области пройдут выборы в местные Советы депутатов:

Калининград

Осенью 2020 года в Калининграде отменили смешанную систему выборов депутатов городского Совета. Поэтому в сентябре новый состав представительного органа власти областного центра будет избран по мажоритарной системе - по одномандатным округам. За 27 депутатских мандатов поборются 129 человек - именно столько кандидатов зарегистрировано на выборах.

127 кандидатов выдвинуты политическими партиями, оставшиеся двое - самовыдвиженцы. Так, «Единая Россия» и ЛДПР выдвинули по 26 кандидатов, КПРФ - 25 кандидатов, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 22 кандидата. 17 кандидатов смогла найти и зарегистрировать партия «Справедливая Россия - За правду», двух кандидатов попытается провести партия «Яблоко».

Багратионовский городской округ

В муниципалитете предстоит избрать 20 депутатов окружного Совета, зарегистрировано 67 кандидатов.

Гурьевский городской округ

Гурьевск - единственный муниципалитет в Калининградской области, где выборы пройдут по смешанной системе. 10 депутатов будут избраны по одномандатным округам, еще столько же - по партийным спискам.

Краснознаменский городской округ

На выборах в окружной Совет зарегистрировано 48 кандидатов, которые поборются за 15 депутатских мандатов.

Неманский городской округ

На 15 депутатских мест претендуют 35 кандидатов.

Правдинский городской округ

На 15 депутатских мест претендуют 38 кандидатов.

Мамоновской городской округ

На выборах зарегистрировано 28 кандидатов на 11 депутатских мест.

Янтарный городской округ

В муниципалитете пройдут дополнительные выборы двух депутатов, на мандаты претендуют 7 кандидатов.