Калининградские гастрокритики выбрали лучший десерт, завтрак и локальное блюдо

Ресторанная премия «Пумперникель-2021» подошла к своему экватору.

Ресторанная премия «Пумперникель-2021» подошла к своему экватору. Месяц назад мы объявили 50 ресторанов, которые вошли в наш лонг-лист. Именно среди них определится обладатель главной премии «Лучший ресторан». А еще мы целый месяц собирали от заведений со всей области заявки в номинации «Лучшее локальное блюдо», «Лучший завтрак» и «Лучший десерт». После тщательного отбора десятков предложений экспертная комиссия отобрала по 5-6 номинантов и отправила гастрокритиков пробовать эти блюда. И вот что у них получилось.

Всего мы получили десятки заявок от различных заведений города и области. Так, в номинацию «Локальное блюдо» попали пять конкурсантов. Среди них Seasons с блюдом «косуля с кремом из топинамбура», Гастробар «Соль» с тартаром из оленины с облепиховым гелем, «Телеграф» с салатом с лещом горячего копчения, Hoffmann с балтийским судаком в розовой глазури из свекольного сока, «Усадьба», филе утки «Рецепт друга».

За звание лучшего завтрака борются Круассан-кафе, необистро Trip, «Дом Культуры», Port-o-Manufaktura и ВДНХ. На суд жюри были представлены завтрак на круглом круассане с грибами, страчателлой, шпинатом и апельсиновым перцем, Чиа-пудинг с бананом, соусом манго и комбуча на ройбуше, авокадо-тост с семгой, боул-маття с ягодным смузи, сезонными ягодами и семенами чиа и омлет-скрэмбл со шпинатом и сыром.

И только для номинации «Лучший десерт» мы отобрали сразу шесть участников. Эксперты попробовали десерт фауни в необистро, творожное кольцо в ВДНХ, Necamambert в гастробаре «Соль», «Охоту на черный трюфель» в Seasons, медовый крамбл со сметанным муссом и попкорном из гречки в The Шишки и десерт «Выживут только любовники» в Dolce.

Каждый гастрокритик выставил блюдам оценки по пятибалльной шкале. Оценивались сразу несколько критериев: авторская задумка, вкус, исполнение, а для отдельной номинации — локальность продуктов. Победители уже известны, но чтобы сохранить интригу, мы объявим их во время финального гала-ужина 8 октября.

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