Жители в шоке: на фасаде дома в Черняховске нарисовали огромный портрет мэра

Горожане без труда признали в этом портрете своего градоначальника. Сам он сходства не увидел. Фото: СОЦСЕТИ

Черняховск - 35-тысячный городок, расположенный в 80 километрах от Калининграда, - второй день бурно обсуждает новый арт-объект. Вечером в среду, 11 августа, местные социальные сети облетела фотография: на стене дома на перекрестке улиц Театральной, Садовой и Тоннельной рисуют граффити. Ну, казалось бы, что тут необычного - фасады зданий у нас часто украшают то портретами героев войны, то изображением врачей из красной зоны. Однако на стене дома внимательные жители разглядели изображение главы Черняховского городского округа Сергея Булычева с ребенком на руках.

«Вот такого в Черняховске точно еще не было! Увековечен портрет семейства градоначальника», - изумились в соцсетях.

Так изображение выглядит целиком. Фото: СОЦСЕТИ

Комментарии посыпались как из рога изобилия: «Жесть!», «Серьезно? А что не в бронзе?», «Это мания величия», «Ему самому не стыдно?» и т. д. Впрочем, были и те, кто писал, что «человек работает, старается для города», «Не понимаю, почему такая неприязнь? Ведь только при нем город стали приводить в порядок. Раньше вообще разруха была, а теперь становится уютнее»…

«Комсомолка» дозвонилась до самого Сергея Булычева, чтобы узнать его мнение насчет нового граффити.

- Это недоразумение, - с ходу заявил градоначальник. - Я сам не в курсе. Я выехал туда, посмотрел. Мне напоминает это что-то, поэтому немедленно сейчас все это будет закрашено. Это инициатива художника, так скажем, его творческое видение. Сейчас все будет устранено.

- Вы, когда посмотрели, узнали себя, свою семью?

- Не узнал я себя. Но все будет закрашено.

- Странно. Я вас сразу узнал.

- Мне приятно, что вы меня узнали. В течение получаса это все будет закрашено.

- Мнения в соцсетях разделились. Одни уверены, что так некрасиво делать. Другие считают нормальным.

- Понятно, мнения разные… Но чтобы не давать почву для обсуждений, все это будет устранено. Все, что там будет изображено, - это красивая работа художника.

Сергей Булычев заявляет, что ничего с художником не согласовывал. Фото: Андрей ГЕРАСЬКИН

- Эскиз с вами не был согласован? Вы не знали, что будете там изображены?

- Эскиз я видел, но не видел, что будет внизу, в нижней части, то, что стало предметом обсуждений. Это не было согласовано.

- А кто-то подумал, что это заказ администрации...

- Ну, знаете, сколько людей, столько и мнений, кто и что думает…

- Что за изображение там в итоге будет?

- Это одна из улиц старого Инстербурга, потому что мы восстановили исторический квартал, отремонтировали дома в центре Черняховска. Этот квартал стал победителем всероссийского конкурса. Рисунок добавит колорита, будет интересно - уголок старого города. Эта интересная работа - последний штрих. Думаю, таких работ в области вы не найдете. И делается не за бюджетный счет, а за счет спонсоров.

- А кто выступил спонсором?

- Пусть это останется в секрете… Попросили не называть фамилию.