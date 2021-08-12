Преимущества, выгодные для компании и сотрудника

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Бесплатный консалтинг работы предприятия, увеличение производительности труда, преимущества для каждого участника команды — лишь несколько причин, по которым калининградские компании вступают в национальный проект «Производительность труда». Об этом рассказал коммерческий директор завода по производству сварочного оборудования и материалов «Электросварка» («Эсва») Михаил Калинин.

«Бизнес-сообщество в Калининграде достаточно небольшое, и мы стараемся постоянно поддерживать связь друг с другом. От наших партнеров мы впервые и услышали о существовании подобного национального проекта — «Производительность труда». Он сразу вызвал у нас заинтересованность», — поделился Калинин. Условия повышения эффективности работы предприятия не могут не заинтересовать компании, считает он.

«Сейчас мало осталось производственников, кто хотя бы раз не слышал о бережливом производстве и преимуществах, которые оно дает. Стоимость подобного консалтинга на рынке достаточно высока. В данном случае участие в национальном проекте не требует от нас каких-либо вложений. Нам показалось, что было бы непростительно упустить подобный шанс и не воспользоваться услугами экспертов в области развития производственных систем. Также для нас это вызов. Присоединившись к национальному проекту «Производительность труда», мы обязуемся повышать производительность на 5% ежегодно в течение трех лет», — рассказал коммерческий директор АО «Эсва».

Предприятие уже выбрало перспективную отрасль для развития компании с помощью национального проекта. Это машиностроение.

«Направление интересное, но в то же время достаточно сложное ввиду своей специфики и проектного подхода, ведь львиная доля изделий уникальна. Наиболее интересным для нас сейчас является открытие проекта в цехе механической обработки, где повышение производительности является приоритетной задачей», — поделился планами Михаил Калинин.

В компании уверены, что сотрудники полностью готовы к улучшению механизмов работы и поддержат их. «На предприятии уже идут значительные преобразования по созданию комфортной рабочей среды. Это является немаловажным фактором, который поддерживает вовлеченность сотрудников. Проект позволит не только отладить производственные процессы, но и повысить компетенции наших работников, сделать работу более эффективной и безопасной», — говорит коммерческий директор АО «Эсва».

Заявленные в проекте цели амбициозны, но выполнимы при поддержке каждого участника команды, считают на производстве. «Для нас главное — донести до наших рабочих те преимущества, которые несет национальный проект «Производительность труда» как для предприятия, так и для каждого сотрудника. Объяснить, что эти преимущества зачастую являются обоюдовыгодными и несут массу положительных эффектов и перспектив», — озвучил Михаил Калинин.

Открытое акционерное общество «Электросварка» («Эсва») открылось в Калининградской области в 1958 году. Тогда производство называлось «Завод сварочного оборудования и технологических лазеров». Сегодня предприятие-резидент ОЭЗ выпускает более 16 тысяч единиц готовой продукции — от небольших сварочных машин и материалов до автоматизированных комплексов, используемых в машиностроении и тяжелой промышленности. Ассортимент продукции постоянно расширяется.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Фонде «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»:

+7 (4012) 994-588, mbkaliningrad.ru, сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».