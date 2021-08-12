Врач-гериатр: Пациентов с остеопорозом в Калининграде очень много

Научить следить за своим здоровьем - задача не менее важная, чем провести курс лечения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как попасть на прием

В гериатрическом отделении городской больницы № 2 принимают «тех, кому за 60», со всей области. На консультацию и лечение сюда пациентов направляют терапевты или хирурги по месту прописки. Помощь оказывается как в стационаре, так и амбулаторно.

Основанием для направления к этому специалисту могут быть следующие заболевания:

- ишемическая болезнь сердца в стадии компенсации; - гипертоническая болезнь; - цереброваскулярные заболевания, не требующие наблюдения невролога; - хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); - полиартроз.

- Медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается людям пожилого и старческого возраста при наличии астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни, - отмечает Татьяна Белова. – Чаще всего специалисты нашего отделения работают с пациентами, у которых диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы, суставов, реже – органов дыхания.

Татьяна Белова. Фото: Личный архив

По данным регионального минздрава, для доступности гериатрической помощи в регионе по состоянию на начало этого года уже 34 врача прошли специальное профессиональное переобучение. И сегодня уже проводят приемы в поликлиниках области.

Главное - самоконтроль

Очень важно пациента в возрасте за 60 (к сожалению, к этому периоду своей жизни многие приходят далеко не в лучшем своем состоянии) следить за своим давлением, уровнем сахара в крови и холестерином.

- Совсем несложно вести дневники. В один – записывать два раза в сутки свое давление и пульс, в другой – показания сахара, - объясняет врач-гериатр. – Это обязательно для тех, у кого диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы или сахарный диабет. При самоконтроле старайтесь придерживаться простых правил измерения давления. Проснулись утром - примерно в течение часа умылись, походили, размялись, позавтракали. Потом сели в удобном месте, посидели несколько минут в состоянии покоя и измерили давление. Сразу после сна не стоит этого делать, картина будет не объективной.

Что до контроля уровня холестерина, то тут требуется консультация врача, который должен объяснить пациенту, как лучше скорректировать питание, изменить образ жизни, чтобы препятствовать развитию, например, атеросклероза.

Как видим, правила довольно простые, но они помогут минимизировать риски развития инсультов и инфарктов.

Про хрупкость костей

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по распространенности среди неинфекционныхзаболеваний остеопороз занимает четвертое место после болезней сердечно-сосудистой системы, онкологической патологии и сахарного диабета. В мире остеопорозом страдает каждая третья женщина и каждый восьмой мужчина.

Татьяна Белова подтверждает, что пациентов с остеопорозом сегодня действительно много.

- Коварство этого заболевания состоит в том, что оно почти не диагностируется. Хотя есть некоторые признаки его развития. Например, появились боли в позвоночнике. Или женщины в менопаузе при измерении роста заметили, что стали ниже на три-четыре сантиметра (вот почему важно хотя бы раз в год измерять свой рост и вес!).

Если есть риск переломов, если при первичном осмотре врач-терапевт считает для вас важным пройти денситометрию (по ОМС проводится на базе Калининградской областной клинической больнице), то обязательно нужно это сделать. И на основании результатов исследования составить терапевтический курс, чтобы поработать над сокращением рисков переломов.

- В Калининградской области мало солнечных дней, поэтому местным жителям не хватает витамина D. А значит, необходимо как можно больше времени проводить на свежем воздухе, - рекомендует врач Белова. - По поводу витамина D должна сказать, что во время пандемии многие калининградцы стали принимать его – и в профилактических целях, и после перенесенного коронавируса. Но вот увлечение препаратами с кальцием я не приветствую. Такие средства должен назначать только врач и только после изучения состояния здоровья пациента.

Кофемания без фанатизма

Высказалась Татьяна Белова и по поводу увлечения многих пожилых калининградцев кофе. Врач согласна с мнением, что этот напиток способствует вымыванию минералов из костей.

- Я за то, чтобы радоваться жизни! Но все дело в том, в каком количестве мы употребляем кофе. Бывают случаи, когда скелет у пациента так хрупок, риски переломов столь высоки, что приходится забыть не только о кофе, но и в корне пересмотреть свой рацион питания, свой образ жизни. И таких людей наблюдают уже не только гериатры, но и эндокринологи, ревматологи – требуется комплексный подход.

О средиземноморской диете

Гериатр консультирует пациентов и в вопросе рационального питания.

- Всегда следите за своим весом! – призывает Татьяна Белова. – Обратитесь к детям и внукам: в Интернете есть калькулятор, который поможет узнать индекс массы тела. Если же нет такой возможности, попросите сделать оптимальный расчет на приеме у терапевта. Старайтесь держаться в одном весе, сильно не худейте, потому что это тоже не очень хорошо. В возрасте нужно пересмотреть употребление углеводов, жиров, белков. Я своим пациентам рекомендую придерживаться принципов средиземноморской диеты: овощи, фрукты, зелень, рыба, сыр, кисломолочные продукты, оливковое масло, цельнозерновой хлеб. Но помните, что такая диета эффективна, если сопровождается двигательной активностью: ходьба, велопрогулки, плавание.

Специалист привела примеры идеальных завтраков.

- Самое лучшее – каша с оливковым маслом! В аптеках сегодня предлагают к пище различные добавки с отрубями. Если соки – только натуральные! Но старайтесь ими не заменять полностью фрукты и овощи, которые очень важно употреблять в сыром виде. Если предпочитаете в виде пюре, добавляйте мюсли, так будет лучше.

СПРАВКА «КП»

Активно развивающее направление в медицине – гериатрия является областью геронтологии. Гериатрическая помощь направлена на борьбу со старением и на увеличение продолжительности жизни человека.

В гериатрии применяются алгоритмы FRAX – это расчеты, на результатах которых можно определить вероятность переломов у человека в течение ближайших 10 лет (речь идет о риске перелома проксимального отдела бедра и других остеопоротических переломов: позвоночника, предплечья, плеча).