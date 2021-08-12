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Общество12 августа 2021 18:51

Слева - столб, справа - дерево: в центре Калининграда построили велодорожку с препятствиями

Городские власти уверяют, что помехи на пути скоро уберут
Иван МАРКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вот так сейчас выглядит один из участков велодорожки

Вот так сейчас выглядит один из участков велодорожки

Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде продолжается реконструкция тротуара на отрезке улицы Черняховского - от Озерного проезда до Музея янтаря. Здесь должна появиться велодорожка протяженностью 350 метров, и подрядчик уже успел положить асфальт. Убирать опоры освещения почему-то не стали, и в итоге получилась своеобразная полоса препятствий: чтобы не убиться об столбы, велосипедисты и самокатчики должны вилять и уворачиваться сразу в нескольких местах.

В мэрии Калининграда «Комсомолку» заверили, что столбы через пару дней спилят.

- Дело в том, что асфальт и плитку там кладет один подрядчик, а спиливанием опор освещения займется другая организация, - пояснили в пресс-службе администрации. - Это произойдет через несколько дней, после чего отверстия будут заделаны асфальтом. Сейчас там еще не финишное покрытие - сверху на велодорожку нанесут специальный прорезиненный слой.

Конечно, работы на объекте еще не завершены, но к нему есть и другие вопросы. Так, на одном из участков велодорожки нависают ветви плакучей березы, и проехать мимо дерева без удара этими ветвями по лицу ни у кого не получается.

А здесь велосипедисты могут получить по лицу. Ветвями.

А здесь велосипедисты могут получить по лицу. Ветвями.

Фото: Иван МАРКОВ

В районе заведения «Шарк» тротуар и велодорожка находятся на разных уровнях, и это даже хорошо для разделения пешеходного и самокатно-велосипедного трафика. Однако склон с открытым грунтом ничем не укреплен, и во время последних дождей его частично смыло на велосипедную дорожку. Будем надеяться, что подрядчик обратит должное внимание на эту проблему.

Неукрепленный склон, из-за которого во время дождя велодорожку заливает грязью.

Неукрепленный склон, из-за которого во время дождя велодорожку заливает грязью.

Фото: Иван МАРКОВ

Есть и несколько плюсов. Строительство велодорожки и пешеходной части не потребовало сноса возрастных деревьев. Хотя и тут не обошлось без неприятностей: еще во время подготовки основания тротуара городские активисты заметили, что подрядчик повредил техникой корни и кору зеленых насаждений. Насколько серьезны повреждения, мы сможем узнать через год-два по реакции этих деревьев на ремонт.

Скругления тротуара и велодорожки, благодаря которым удалось спасти деревья.

Скругления тротуара и велодорожки, благодаря которым удалось спасти деревья.

Фото: Иван МАРКОВ

Еще один плюс - использование на пешеходной части крупноформатной плитки без фаски и аккуратная стыковка этой плитки на поворотах и местах скругления тротуара. А самое главное - к Верхнему пруду со стороны Озерного проезда теперь можно въехать без прыжков по бордюрам и заездов на газоны.

Въезд со стороны Озерного проезда, за который велосипедисты скажут «спасибо».

Въезд со стороны Озерного проезда, за который велосипедисты скажут «спасибо».

Фото: Иван МАРКОВ

Напомним, ремонт тротуара на нечетной стороне улицы Черняховского с устройством на нем велосипедной дорожки должен завершиться к 15 октября этого года. Работы обойдутся в 11 миллионов 984 тысячи рублей. Подрядчиком выступает компания «Калининград Спецстрой», которая стала единственным участником торгов. Ширина велосипедной полосы согласно техзаданию должна составить 2 метра, а ширина тротуара - 2,25 метра.

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