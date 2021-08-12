Слева - столб, справа - дерево: в центре Калининграда построили велодорожку с препятствиями

Вот так сейчас выглядит один из участков велодорожки Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде продолжается реконструкция тротуара на отрезке улицы Черняховского - от Озерного проезда до Музея янтаря. Здесь должна появиться велодорожка протяженностью 350 метров, и подрядчик уже успел положить асфальт. Убирать опоры освещения почему-то не стали, и в итоге получилась своеобразная полоса препятствий: чтобы не убиться об столбы, велосипедисты и самокатчики должны вилять и уворачиваться сразу в нескольких местах.

В мэрии Калининграда «Комсомолку» заверили, что столбы через пару дней спилят.

- Дело в том, что асфальт и плитку там кладет один подрядчик, а спиливанием опор освещения займется другая организация, - пояснили в пресс-службе администрации. - Это произойдет через несколько дней, после чего отверстия будут заделаны асфальтом. Сейчас там еще не финишное покрытие - сверху на велодорожку нанесут специальный прорезиненный слой.

Конечно, работы на объекте еще не завершены, но к нему есть и другие вопросы. Так, на одном из участков велодорожки нависают ветви плакучей березы, и проехать мимо дерева без удара этими ветвями по лицу ни у кого не получается.

А здесь велосипедисты могут получить по лицу. Ветвями. Фото: Иван МАРКОВ

В районе заведения «Шарк» тротуар и велодорожка находятся на разных уровнях, и это даже хорошо для разделения пешеходного и самокатно-велосипедного трафика. Однако склон с открытым грунтом ничем не укреплен, и во время последних дождей его частично смыло на велосипедную дорожку. Будем надеяться, что подрядчик обратит должное внимание на эту проблему.

Неукрепленный склон, из-за которого во время дождя велодорожку заливает грязью. Фото: Иван МАРКОВ

Есть и несколько плюсов. Строительство велодорожки и пешеходной части не потребовало сноса возрастных деревьев. Хотя и тут не обошлось без неприятностей: еще во время подготовки основания тротуара городские активисты заметили, что подрядчик повредил техникой корни и кору зеленых насаждений. Насколько серьезны повреждения, мы сможем узнать через год-два по реакции этих деревьев на ремонт.

Скругления тротуара и велодорожки, благодаря которым удалось спасти деревья. Фото: Иван МАРКОВ

Еще один плюс - использование на пешеходной части крупноформатной плитки без фаски и аккуратная стыковка этой плитки на поворотах и местах скругления тротуара. А самое главное - к Верхнему пруду со стороны Озерного проезда теперь можно въехать без прыжков по бордюрам и заездов на газоны.

Въезд со стороны Озерного проезда, за который велосипедисты скажут «спасибо». Фото: Иван МАРКОВ

Напомним, ремонт тротуара на нечетной стороне улицы Черняховского с устройством на нем велосипедной дорожки должен завершиться к 15 октября этого года. Работы обойдутся в 11 миллионов 984 тысячи рублей. Подрядчиком выступает компания «Калининград Спецстрой», которая стала единственным участником торгов. Ширина велосипедной полосы согласно техзаданию должна составить 2 метра, а ширина тротуара - 2,25 метра.