Самый западный регион представлен в Российской телевизионной и радиовещательной сети уже 20 лет!

Для решения непростых задач от каждого сотрудника Калининградского филиала РТРС требуется постоянное совершенствование своего мастерства. Фото: Калининградский филиал РТРС.

13 августа исполняется 20 лет со дня основания Российской телевизионной и радиовещательной сети. О вызовах времени рассказывает директор Калининградского филиала РТРС Валентин Разумов.

- Сегодня вспоминается сложный период в истории и нашей страны, и нашего предприятия - Калининградского областного радиотелевизионного передающего центра. Наш центр был образован в 1947 году. К концу 90-х годов экономика предприятия отражала ситуацию в стране: долги по зарплате, за энергоресурсы, разруха. В 2001 году Указом Президента была создана Российская телевизионная и радиовещательная сеть, в состав которой вошли все краевые, областные центры, отвечающие за бесперебойную работу телерадиовещания. Тогда началась новая история и нашего предприятия, которое сегодня называется Калининградский областной радиотелевизионный передающий центр.

Валентин Разумов. Фото: Калининградский филиал РТРС.

По словам Валентина Разумова, значимый проект, который успешно осуществлен на территории региона, - реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

- Подготовка к переходу с аналогового формата вещания на цифровой проходила на территории Калининградской области за несколько лет до официального старта федеральной программы, - вспоминает директор. - Сначала в экспериментальном порядке мы запускали цифровой формат радиовещания в стандарте DRM на страны Европы, затем при участии представителей федеральных научно-исследовательских центров, Министерства обороны РФ, а также инженеров Калининградского филиала РТРС была проведена конверсия радиочастотного спектра на территории региона. Благодаря большой кропотливой работе многих специалистов уже одиннадцать лет назад РТРС начал тестовую трансляцию 10 телеканалов первого мультиплекса со станций в Калининграде, Советске, Большаково, Веселовке и Куйбышевском.

В начале 2000-х годов для специалистов было очевидно - аналоговое вещание исчерпало себя.

- Переход на цифровое вещание решил важнейшую социальную задачу, - комментирует Валентин Разумов. – Теперь все жители региона имеют равные возможности - бесплатно смотреть 20 программ двух мультиплексов. Калининградская область - в числе немногих российских регионов, где обеспечен 100-процентный охват населения цифровым телерадиовещанием.

Социально значимые задачи

Несмотря на пандемию и другие вызовы времени, перед Калининградским филиалом РТРС стоят новые задачи, которые впечатляют своим масштабом.

- В первую очередь мы стремимся обеспечить бесперебойную трансляцию телерадиоканалов. Чтобы минимизировать влияние отключений электроэнергии и аварий на передающее оборудование, наш филиал, совместно со специалистами ПАО Россети, проводит мероприятия по повышению надежности систем электроснабжения сети цифрового эфирного телерадиовещания в Калининградской области.

Второе - реализация большого и также социально значимого проекта, в котором участвуют наши партнеры - ПАО «Ростелеком» и российский оператор мобильной связи Тele2. Речь идет о Федеральной национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации». РТРС предоставляет партнерам свою инфраструктуру для размещения оборудования при создании сети широкополосного доступа к интернету. Значимость реализации этого проекта также важна, как и переход региона на цифровое вещание. Интернет придет в ФАПы, сельские школы, отделения полиции, муниципалитеты, пожарные части.

РТРС предоставляет партнерам свою инфраструктуру для размещения оборудования. Фото: Калининградский филиал РТРС.

Итогом этого проекта станет значительное повышение доступности цифровых технологий для жителей Калининградской области.

Кроме этого, Калининградский филиал РТРС продолжает расширять информационное поле региона.

- В начале года наши специалисты совместно с коллегами ВГТРК завершили финальный этап программы по модернизации сети радиовещания в Калининградской области, которая предусматривает перевод радиостанций «Радио России» - 16+, «Маяк» - 16+, «Вести ФМ» - 16+ из УКВ ЧМ в FM-диапазон, - комментирует Валентин Разумов. - Проект призван сделать эфирное FM-радио доступным для большинства жителей страны, на всех современных устройствах. Охват радиостанции «Радио России» в FM-диапазоне составляет 81,4% населения Калининградской области. Помимо этого, развиваем базу коммерческого радиовещания. Так, в прошлом году в Калининграде на частоте 97,0 FM и в Советске на 106,9 FM началась трансляция радио «Вера» - 12+. И эта работа будет продолжена.

Профессия - мастер связи

Для решения этих непростых задач от каждого сотрудника предприятия требуется постоянное совершенствование своего мастерства.

- Достижения Калининградского филиала РТРС становятся реальны прежде всего благодаря работе профессионального коллектива, - уверен директор. - Гордимся нашими сотрудниками, чья работа отмечена высокими наградами и званиями. Так, за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания главному инженеру предприятия Осадчему Илье Израильевичу и инженеру средств радио и телевидения I категории Колеснику Александру Александровичу присвоены звания «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».

Работа РТРС по реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» получила высокую оценку президента Российской Федерации. И 24 октября 2017 года коллективу РТРС за большой вклад в развитие отечественного телевидения и радиовещания, а также за многолетнюю плодотворную работу была объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

- Приятно, что по итогам прошлого года коллективный договор Калининградского филиала РТРС в регионе признан лучшим с точки зрения обеспечения социальных гарантий и прав работников, - отмечает Валентин Разумов. - Накануне 20-летия со дня образования Российской телевизионной и радиовещательной сети хочу поздравить дорогих ветеранов, коллег с праздником и пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, мира и процветания!

Сегодня Калининградский филиал РТРС совместно с ПАО «Ростелеком» и российским оператором мобильной связи Тele2 реализует Федеральную Национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Фото: Калининградский филиал РТРС.