Банк «Открытие» стал лауреатом международной финансовой премии World Economic Magazine Awards

Банк «Открытие» победил в трех номинациях глобальной премии World Economic Magazine Awards, которую ежегодно присуждает одно из самых известных международных деловых изданий в финансовой сфере World Economic Magazine Inc. Президент – председатель правления банка Михаил Задорнов признан лучшим банковским CEO в России. Также банк «Открытие» стал победителем в номинациях «Лучший корпоративный банк России» и «Лучший цифровой банк России».

Организаторы World Economic Magazine Awards высоко оценили деятельность Михаила Задорнова на посту президента – председателя правления банка «Открытие». Под его руководством банк не только закончил коронакризисный 2020 год с ростом всех ключевых показателей бизнеса, но и впервые вошел в топ-3 российских банков по размерам чистой прибыли, которая увеличилась за год на 73% и составила 81,5 млрд рублей по РСБУ.

Корпоративно-инвестиционный бизнес банка и группы «Открытие» отмечен за лидирующие позиции в ряде сегментов рынка. Банк «Открытие» является одним из ведущих игроков на рынке эскроу-финансирования, маркет-мейкером по операциям с драгоценными металлами на Московской бирже и занимает 1-е место по обороту среди участников рынка драгоценных металлов, а также входит в топ-10 организаторов и андеррайтеров рублевых облигационных займов.

Как цифровой банк «Открытие» получил награду за успешное внедрение современных диджитальных технологий и сервисов как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Розничные клиенты банка могут совершать более 90% всех видов операций через каналы дистанционного банковского обслуживания. 99% активных клиентов «Открытия» из числа предпринимателей используют интернет- и мобильный банк. Банк первым на рынке полностью роботизировал сопровождение новых клиентов сегмента МСБ. Кроме того, с помощью Big data банк «Открытие» прогнозирует вопросы по обслуживанию со стороны клиентов-предпринимателей и заранее предоставляет им нужную информацию.

Для своих корпоративных клиентов банк разработал новое ДБО – его архитектура позволяет оперативно создавать технологичные сервисы под потребности рынка, а также повысить скорость расчетов. А с помощью технологии Host-to-Host банк способен быстро экспортировать и импортировать большие объемы данных напрямую из учетных систем клиентов, централизовать управление остатками денежных средств и автоматически исполнять определенные виды поручений.

World Economic Magazine Inc. публикует аналитические данные и статистический анализ от известных участников финансовой отрасли по всему миру, независимо от их размера или сектора.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.