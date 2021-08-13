Стартует первый Кубок по рационализации и производительности в рамках нацпроекта «Производительность труда»

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По поручению Первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова Минэкономразвития совместно с «Ворлдскиллс» в рамках нацпроекта «Производительность труда» проводит первый Кубок по рационализации и производительности.

Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 25 по 29 октября 2021 года на площадке «Екатеринбург-Экспо» и объединит более 200 участников и экспертов. Среди предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда» заявки будут собраны по трём конкурсным направлениям: «Оптимизация», «Рационализация», «Инновации».

Кейсы для Кубка разработаны на основе производственных задач экспертами «Росатома», «Роскосмоса», при участии ФЦК.

«Чтобы движение получило силу и смысл, его нужно поставить на системную основу. Речь идёт о методической работе, передаче опыта и поддержке этого движения на уровне руководителей компаний», — отметил Андрей Белоусов.

Например, чтобы попасть на конкурсный трек «Фабрика процессов», организатором которого выступает ФЦК, командам необходимо пройти отборочный этап на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области. По его итогам будет сформирован рейтинг команд-участников.

«Для нас очень интересно и важно, что Минэкономразвития совместно с "Ворлдскиллс" реализует программу по подготовке рационализаторов в рамках национального проекта. Мы поддерживаем эту инициативу. Для проведения отборочного тура предоставляем нашу площадку "Фабрика процессов", на которой будет проведен отборочный этап Кубка по рационализации и производительности. Наша «Фабрика процессов» — это специально оборудованная площадка, на которой мы проводим обучение инструментам бережливого производства. Предприятия — участники национального проекта в реальном времени получают опыт применения инструментов бережливого производства. Для предприятий — участников нацпроекта "Фабрика" бесплатна. Если предприятие не является участником проекта, то мы рассматриваем проведение обучения на коммерческой основе. Мы рады, что на нашей "Фабрике" может пройти отборочный этап Кубка по рационализации и производительности. Участие в этом мероприятии вызывает интерес, считаем, что это будет полезно для рационализаторов, которые работают на предприятиях — участниках национального проекта. Уверена, что на каждом предприятии есть сотрудники, которые готовы рассказать о своих предложениях по улучшению производственных процессов», — рассказала заместитель руководителя Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области Галдус Евгения Анатольевна.

Подать заявку на участие можно с 3 по 23 августа. С подробностями условий отбора можно ознакомиться по ссылке. Более подробную информацию о «Ворлдскиллс» можно узнать по ссылке.

Стать участником национального проекта "Производительность труда" в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенции в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области"):

+7 (4012) 994-588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».