Стартовал приём заявок образовательной программы «Рационализаторство» нацпроекта «Производительность труда»

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Открылся прием заявок на обучение по программе «Рационализаторство». Она подготовлена Агентством развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия»). Принять участие могут сотрудники предприятий, входящих в национальный проект «Производительность труда», который курирует первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов.

Программу «Рационализаторство» разработали для подготовки специалистов, которые смогут решать реальные производственные задачи: организацию производства, разработку и реализацию инновационных программ, проектов по рационализаторству и повышению эффективности.

Обучение будет как очное, так и дистанционное. Установка специальных программ не нужна. Квот по количеству участников от одного предприятия нет.

Первый поток программы «Рационализаторство» планируют запустить в сентябре. Очное обучение пройдет в тех регионах, из которых поступит больше всего заявок. Участников поделят на 10 команд по 10 человек.

Списки желающих принять участие в программе «Рационализаторство» необходимо отправить на почту a.konysheva@worldskills.ru не позднее 30 августа 2021 года. В заявке нужно указать свой регион, наименование организации, ИНН, leader-id сотрудников, которые примут участие.

Кроме того, с 25 по 29 октября в Екатеринбурге пройдет первый Кубок по рационализации и производительности. Более 200 участников и экспертов соберутся на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Там будет три соревновательных трека: «Оптимизация», «Рационализация», «Инновации». В них пять номинаций.

Конкурсанты будут применять на практике инструменты бережливого производства, организуют сборку блоков для электрооборудования, отладят точность работы сельхозтехники с учетом рельефа почвы.

Задания для Кубка разработали эксперты «Росатома», «Роскосмоса», при участии Федерального центра компетенций.

Чтобы попасть на конкурсный трек «Фабрика процессов», организатором которого выступает ФЦК, командам необходимо пройти отборочный этап на базе регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области. По его итогам будет сформирован рейтинг команд-участников.

Конкурс проводит Министерство экономического развития совместно с «Ворлдскиллс» в рамках нацпроекта «Производительность труда». Подать заявку на участие можно с 3 по 23 августа. С подробностями условий отбора можно ознакомиться на сайте worldskills.ru.

Стать участником национального проекта "Производительность труда" в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенции в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области"):

+7 (4012) 994-588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».