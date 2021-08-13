Кинофестиваль «Короче-2021» в Калининграде: звездное жюри, 36 фильмов и бесплатный спецпоказ

Фестиваль пройдет в кинотеатре «Заря», который откроют специально по такому случаю. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде завершается подготовка к уже девятому по счету кинофестивалю короткометражного кино «Короче». Он пройдет в кинотеатре «Заря» (который откроют специально по такому случаю, сейчас там усиленно готовят все для приема гостей) с 20 по 22 августа.

Стало известно, кто войдет в состав фестивального жюри. Это режиссер Юрий Быков, (фильмы «Майор», «Дурак»), актер Максим Лагашкин («Аритмия», «Географ глобус пропил»), актриса Марина Александрова («Мосгаз», «Домашний арест», «Екатерина»), сценарист и режиссер Анастасия Пальчикова, анимационный режиссер Константин Бронзит и оператор Сергей Козлов. Председателем по уже сложившейся традиции остается известный кинопродюсер, глава студии «ПРОФИТ» Игорь Толстунов.

- Для меня короткий метр всегда был и остается очень важным форматом, - признается Юрий Быков, который свою режиссерскую карьеру и начинал-то с короткометражки «Начальник». - На «Короче» я хочу напитаться новой энергией, энергией молодых амбициозных авторов.

Максима Лагашкина зритель знает, помимо уже перечисленных фильмов, еще и по телесериалам «Клиника счастья», «257 причин, чтобы жить», «Мертвые души».

- Я получаю огромное удовольствие, снимаясь у начинающих режиссеров, их жадность к тому, что они создают, меня заводит с удвоенной силой, - говорит актер. - «Фестиваль «Короче» - это прекрасная возможность ежегодно наполнять наш кинематограф свежей кровью и бодрить тех, кто уже давно плавает в этой артериальной системе.

Со своим коллегой согласна и Марина Александрова.

- Я как актриса понимаю, насколько важно найти «своего» режиссера, - говорит она. – С нетерпением жду новых талантливых людей, у которых будет интересно и круто сниматься.

Жюри предстоит отсмотреть все конкурсные работы и выбрать победителей в номинациях «Приз за лучший фильм», «Приз за лучший сценарий», «Приз за лучшую режиссуру», «Приз за лучшую операторскую работу», «Приз за лучший анимационный фильм», а также «Специальный приз жюри». Кстати, анимационная секция – нововведение этого года. Поэтому появление среди судей «человека из мультфильмов» вполне понятно. Сценарист и режиссер анимационных фильмов Константин Бронзит является признанным в мире мастером этого жанра. Лауреат почти 200 международных наград, номинант на французскую кинопремию «Сезар», дважды «оскаровский» номинант в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» с 2009 года сам является членом Американской академии кинематографических искусств. Российский зритель знает его, благодаря уже полнометражным мультфильмам «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Три богатыря и наследница престола» и другим.

В основной конкурсной программе «Короче-2021» - 36 короткометражек, собранных со всей страны, в том числе с участием известных актеров, таких как Кирилл Кяро, Юлия Хлынина, Максим Виторган, Андрей Мерзликин, Дарья Екамасова, Аглая Тарасова, Павел Табаков и другие. Помимо этого в рамках фестиваля состоится несколько спецпоказов, в том числе в Центральном парке Калининграда – по традиции этот будет бесплатным для всех.

Внимание! Фестиваль пройдет при соблюдении всех требований Роспотребнадзора и организации тестирования участников.