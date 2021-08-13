Ранил беременную жену и грозил зарезать дочь: что известно об инциденте в Коврово

В СИЗО арестованный будет содержаться, как минимум, до 12 октября. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В ночь на 12 августа в поселке Коврово Зеленоградского района произошла совершенно дикая история. Местный житель сначала, как в известной песне, «напился до помутнения в мозгу», а потом посмотрел какой-то фильм по телевизору. Сочетание этих двух факторов оказалось роковым: мужик схватил в одну руку нож, в другую – топор, и набросился на жену, которая сидела тут же на диване. Трагизм ситуации усугублялся тем обстоятельством, что несчастная женщина находилась на девятом месяце беременности.

К счастью, до убийства не дошло, женщина отделалась резаными ранами обеих рук, смогла выбежать из дома на улицу и укрыться у соседей. Те поспешили позвонить в полицию.

- В Коврово незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством врио начальника областного УМВД, полковника полиции Андрея Першикова, - сообщила начальник пресс-службе правоохранительного ведомства Светлана Поставничая. – Силовую поддержку оперативникам оказывали бойцы отряда специального назначение «Викинг» Росгвардии.

К встрече оперов и спецназовцев сельчанин подготовился по-своему. Дело в том, что вместе с ним в доме осталось трое детей. Сыновья женщины от первого брака (одному из мальчиков 6, другому – 9 лет) спали в комнате на втором этаже. Их отчим не тронул. В качестве заложницы он выбрал свою 2-летнюю дочь, заявив окружившим дом полицейским, что, если те попытаются пойти на штурм, зарежет ребенка.

- В течение получаса велись переговоры с непредсказуемым человеком, - добавила Светлана Поставничая. – А затем было произведено его задержание – быстро и грамотно, что позволило избежать жертв.

На кадрах оперативной съемки видно, как группа захвата врывается в особняк, скручивает преступника и заковывает его в наручники. Слышны сначала истошные вопли задерживаемого, а потом жалостливые мольбы (судя по всему, он мгновенно протрезвел):

- Больно! Отпустите, пожалуйста!

- Для чего угрожал ножом ребенку? – задают полицейские риторический вопрос.

- Не знаю, пьяный был, переклинило, - признается мигом присмиревший поножовщик.

В тот же день ему предъявили обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса - «Покушение на убийство двух лиц, малолетнего, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности» и «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Вину в совершенных преступлениях подследственный признал и согласился сотрудничать со следствием, рассказав обо всем в подробностях сначала на допросе, а затем при проверке показаний на месте. Мотивом своей выходки он назвал ревность, хотя все куда больше похоже на приступ белой горячки.

Как бы то ни было, выпускать подследственного из-за решетки никто не собирался. Представитель Светлогорского межрайонного следственного отдела регионального Управления СКР обратился в суд с ходатайством об аресте. Доводы привел веские: во-первых, 34-летний выходец из Брянской области не имеет регистрации на территории Калининградской области, во вторых, постоянный источник дохода у него также отсутствует.

- Суд согласился с тем, что обвиняемый может скрыться от органов следствия, а также оказать давление на потерпевших и предпринять меры к сокрытию либо уничтожению доказательств совершенных преступлений, либо каким-то иным образом воспрепятствовать производству предварительного следствия, - прокомментировала старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко. – В итоге обвиняемого водворили в следственный изолятор.

В СИЗО арестованный будет содержаться, как минимум, до 12 октября, а затем срок содержания под стражей при необходимости продлят. Ход следствия контролирует лично руководитель УСКР Дмитрий Бочаров.

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Беременная калининградка и ее трое детей находятся под контролем медиков

Избитая мужем беременная жительница поселка Коврово в данный момент находится в одном из родильных домов Калининграда. Трое несовершеннолетних детей также перевезены в больницу, важно убедиться, что с ними все в порядке. За семьей сейчас следят органы социальной защиты Зеленоградска.

О ближайшем будущем пострадавших пока говорить преждевременно. Женщина с детьми может вернуться домой, а также – воспользоваться предложением соцзащиты и на время переехать в одно из специализированных учреждений, где всем им окажут, в том числе, и психологическую помощь.