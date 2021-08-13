«Мы не можем кататься на старых площадках»: в Калининграде появился профессиональный скейт-парк

Площадка обошлась бюджету в 2,2 миллиона рублей. Фото: Иван МАРКОВ

«У специалистов спрашивать не стыдно»

В пятницу, 13 августа, под Второй эстакадой в районе набережной Трибуца открылся новый скейт-парк. Посмотреть, что там теперь происходит, приехала глава администрации Елена Дятлова вместе главой города Андреем Кропоткиным, делегацией депутатов горсовета и сотрудников мэрии. Кропоткин, к слову, поспешил успокоить жителей, что громкая музыка из-под моста реветь будет не каждый день, а только на церемонии открытия, а Елена Дятлова пояснила, где город нашел деньги для строительства всего этого великолепия, и как вообще создавался объект.

- На обустройство этой площадки выделялись средства из резервного фонда города Калининграда, – сообщила глава администрации. - Этот скейт-парк мы теперь закрепляем за молодежным центром. Мы советовались со специалистами и с теми, кто ежедневно будет площадкой пользоваться, потому что у меня лично нет таких знаний, я не знаю, как это должно выглядеть правильно. Спрашивать не стыдно, это правильно, потому что мы не для себя делаем, а для них. Никто лучше человека, увлекающегося скейтбордом, не скажет, как это должно выглядеть.

«Не вандалить!»

Елена Дятлова сразу же призвала спортсменов бережнее относиться к новому оборудованию и не ломать его. Конечно, эта фраза вызвала у ребят улыбку, так как агрессивные виды спорта рано или поздно приводят к поломкам.

- Если будут ломать, значит, будем восстанавливать. Но главное, чтобы не было умышленного вандализма, - объяснила журналистам Дятлова. - И не нужно забывать, что тут рядом жилые дома, а люди имеют право на тишину и отдых. Мы должны научиться жить вместе. На всякий случай мы здесь выставим охрану. Мы все разные и непохожие. У людей разные наклонности и предпочтения. Моя задача не сделать всех одинаковыми, а сделать так, чтобы каждому было, чем заняться в городе. Если мы не даем им реализовывать то, что они хотят, значит, их энергия не будет направлена в мирное русло, - заключила она.

Подобная площадка, но меньших размеров, в этом же году должна появиться на Летнем озере. Также молодежный центр проектирует сейчас еще 6 площадок различной направленности.

«Делаем как для себя»

Проектированием и созданием скейт-парка занимались калининградские спортсмены-экстремалы Игорь Дорохов и Антон Алещенков. Оба имеют за плечами двадцатилетний опыт катания на BMX, и поэтому хорошо представляют, что нужно и начинающим райдерам и профессионалам. Место для строительства тоже выбирали они.

Проектированием и созданием скейт-парка занимались калининградские спортсмены-экстремалы Игорь Дорохов и Антон Алещенков Фото: Иван МАРКОВ

- Когда нам по 14 лет было, мы сами для себя скейт-парки строили из подручных материалов, - рассказывает Антон Алещенков. - Нужны были только доски, молотки и гвозди. Но это, конечно, любительский уровень. Когда выросли, этим делом все больше и больше людей стало заниматься, деньги на эти дела выделять стали. Мы сами в этой сфере начали работать: и строили, и монтажом занимались, и обучались в процессе.

- Я первый крытый скейт-парк на Нарвской построил, он «Каталити» назывался, - продолжает мысль своего товарища Игорь Дорохов. - Скейт-парк на Верхнем озере мы помогали немцам собирать 12 лет назад. А вообще первая подобная площадка у нас на «Балтике» появилась лет 20 назад, но это одно название, конечно. Сейчас мы уже не для себя строим, потому что сами все переломанные, а для молодых парней – пусть они катаются. Все условия для них теперь есть.

- Дело в том, что технологии растут вместе с уровнем катания, трюки становятся сложнее, прыжки и вылеты выше, - добавляет Алещенков. - Кто хочет развиваться, уже не может кататься на старых площадках – ему это просто не интересно. Нужен был современный скейт-парк, и мы его построили.

По словам обоих спортсменов-строителей, новая площадка подходит для всех возрастов, так как там есть и большие трамплины с высокими разгонами для профессионалов, и мини-рампы для детей.

Площадку под мостом можно было бы открыть и раньше, и это стало бы дешевле. Как пояснили подрядчики, договор был заключен только в апреле этого года, а смета составлялась в 2019 году.

- За это время и металл, и фанера подскочили в цене чуть ли не в два-три раза. Смета сильно выросла за этот срок, но мы уже обещали пацанам все доделать, и доделали, - поясняет Дорохов.

По словам Елены Дятловой, контракт был заключен за 2,2 миллиона рублей. Вскоре, по словам главы администрации, рядом со скейт-парком будет оборудован и стационарный туалет.