Премьера «Сибирского цирюльника» состоялась в «России». Уже вскоре после этого она закрылась на реконструкцию, Фото: Архив автора

К началу 90-х в Калининграде работали 11 кинотеатров. Кроме того, в городе была сеть ДК и клубов, где тоже вовсю крутили фильмы. И всюду гордо висела ленинская цитата: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».

Но уже к середине 90-х местное кинозяйство пришло в упадок. Впрочем, так тогда и по всей стране было. У государства не стало денег ни на съемки, ни на покупку иностранных фильмов. Не говоря о ремонте кинотеатров и тем более – строительстве новых. Заманить зрителей в обветшавшие залы с репертуаром второй свежести становилось все сложнее. И началась «оптимизация».

Первым, еще 1 ноября 1991-го, в неравной схватке с диким капитализмом пал кинотеатр «Новости дня». Затем ушла в историю «Дружба», потом – «Ленинград» и «Строитель». «Москву» переименовали в «Московию». Видать, кто-то решил, что это ей поможет начать новую жизнь. Увы, она лишь хирела. В январе 1995-го вернули прежнее название, однако и это не помогло. И в итоге она, вслед за «Баррикадами», тоже пропала из афиши.

Выстрел «Титаника»

А в июле 1997-го закрыли «Октябрь» – самый большой кинотеатр. И уже 31 января 1998-го там на скорую руку открыли концертно-театральный комплекс «Дом искусств». Да, в Москве еще в 1996 году появился первый кинотеатр «как на Западе». Кроме того, немало калининградцев ездили в ту же Европу и видели, что эти объекты культуры там отнюдь не загибаются. Тем не менее у нас шли разговоры, что Калининграду кинотеатры вообще ни к чему, мол, пережиток прошлого.

Но тут, всего через неделю после открытия Дома искусств, к нам привез свой «Титаник» сам Джеймс Кэмерон. Без глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» с приписанного к Калининграду научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» подводные съемки были бы невозможны. Вот режиссер и решил в знак благодарности устроить у нас первый показ в России.

Однако при уникальной подводной технике аппаратуры для адекватной демонстрации «Титаника» у нас не было. Так что Кэмерону пришлось везти и оборудование для показа. Установили его в «Заре». И 7 февраля 1998-го там состоялась российская премьера «Титаника».

Противоречивые чувства переполняли калининградцев. Гордость за «Миры» – и стыд за убожество кинотеатров. «Титаник» стал триггером: дальше так жить нельзя. Но прежде чем кинотеатры один за другим начали уходить наконец на реконструкцию, была еще одна важная премьера: 1 марта 1999-го у нас состоялся единственный показ «Сибирского цирюльника».

Лишних билетиков не было

Это было честью, особым отношением. Ведь в турне с новой картиной Никита Михалков отправился отнюдь не по всем подряд городам и весям. В частности, перед нами были Таллинн и Рига. Зарубежные столицы. И вдруг – областной центр.

Попадание в престижный премьерный список устроила Наталья Шагина – экс-директор бывшего «Октября». Будучи знакомой с Михалковым, она договорилась о его визите к нам. Но где показать «Сибирского цирюльника»? «Зарю» уже готовили к реконструкции, «Родина» и «Победа» – слишком малы и запущенны. Единственным местом, подходящим для показа такого уровня, у нас тогда оказалась лишь «Россия» (в 2010 году была снесена, в 2013-м на ее месте открылся мультиплекс «Синема Парк»).

Реклама не обманула – «Сибирский цирюльник» действительно стал сенсацией. Фото: Архив автора

«Россия» считалась киноконцертным залом. Но, несмотря на громкий статус, вид имела тоже довольно непрезентабельный. Что снаружи, что внутри – остатки прежней роскоши. Сегодня в подобное заведение едва ли кто пошел бы. Хотя и тогда не особо ходили.

Однако вечером 1 марта 1999-го на подходах к «России» то и дело можно было услышать подзабытое:

– Нет ли лишнего билетика?

На премьеру в Калининград режиссер Никита Михалков приехал вместе с дочкой Надей, которая в «Сибирском цирюльнике» сыграла эпизодическую роль. Фото: Игорь Зарембо

Зал на 1200 мест смог вместить далеко не всех желающих. Те, кому не досталось кресла, сидели на приставных стульчиках и даже на ступеньках в проходах. Интерес подогревало то, что на показе будет Михалков. К слову, когда он прилетел, в Храброво его встречали представители администрации области, мэрии Калининграда, командования Балтийского флота. Немудрено – в ту пору многие считали, что он собрался в президенты. И режиссер давал поводы для подобных подозрений. Он тогда активно пошел в политику, рассуждал о ситуации в государстве. Да и в «Сибирском цирюльнике» сыграл императора…

– Это у него такая предвыборная агитация, – можно было услышать перед тем показом.

Начинать – так с «России»

Однако погас свет, пошли первые кадры, и все остальное отодвинулось на задний план. Теперь для зрителей была только та история, которая разворачивалась на экране. Народ то смеялся, то плакал. А когда после фильма на сцену поднялся Михалков, зрители встали, и началась такая овация, какой у нас, наверное, больше не бывало. Минута, другая, третья – аплодисменты, «браво», свист. Режиссер в ответ кланяется, жестами пытаясь прекратить затянувшуюся овацию. И тем, кто впереди, видно, что на глазах у него – слезы…

Нет, и тогда многие заметили изъяны этой картины. Но общее впечатление перевесило все недостатки. Утомленные повсеместным засильем иностранщины «дорогие россияне» явно хотели уже чего-то родного, большого, настоящего. Что подтвердили две других громких отечественных премьеры того года. 2 июля 1999-го Станислав Говорухин у нас с успехом представил «Ворошиловского стрелка», 18 сентября Владимир Хотиненко – «Страстной бульвар».

А уже 27 декабря 1999-го в Калининграде заработал первый кинотеатр нового поколения, созданный на базе «России». После реконструкции она открылась только выпущенным в мировой прокат «Концом света» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. На таком уровне дело пошло и дальше. И уже вскоре у нас снова стало модно ходить в кино.

День за днем

17 января 1999-го последний рейс совершил поезд Калининград-Вильнюс. Ранее один из самых популярных у нас, после закрытия границ он в итоге стал ходить почти пустым.

12 февраля было зарегистрировано региональное отделение «Творческого союза художников России» – альтернативы Союзу художников.

5 марта возле 38-й школы взорвалась оставленная кем-то самодельная бомба, погибли две девочки – первоклассница и третьеклассница…

29 марта Светлогорск и Зеленоградск были признаны курортами федерального значения.

В апреле на чемпионате Европы по вольной борьбе в категории до 130 кг победил наш земляк Андрей Шумилин. В августе он стал лучшим на Всемирных играх военных.

8 мая вдове капитана Алексея Журавлева вручили его посмертную звезду Героя России – 31 марта 1998-го выпускник инженерного училища в Борисово погиб при разминировании в Махачкале.

24 мая Калининград был отмечен Флагом Почета Европы – за достойное представление России в контактах с другими странами.

В июне, получив международный статус, круглосуточно стал работать пограничный переход «Приозерное» («Гусев-Голдап»). В ограниченном режиме функционировал с 1 июля 1995-го.

2 июля на улице 9 Апреля, 34-40, была открыта доска в память о жившем в этом доме писателе Сергее Снегове.

11 августа на протяжении двух часов у нас можно было наблюдать солнечное затмение (на его пике Луна почти полностью закрыла Солнце).

В августе Владимир Меньшов снимал на Балтийском флоте натуру для фильма «Зависть богов».

16 сентября старшему лейтенанту из Калининграда Виталию Мариенко было посмертно присвоено звание Героя России (17 августа 1999-го погиб в Дагестане в бою с бандитами).

1 сентября открылась школа № 55, принявшая 230 учеников 1-3 классов.

С 23 сентября по 1 октября проходил I Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.

24 сентября завершился неотложный ремонт телемачты на Советском проспекте. Построенная в 1962 году, 37 лет спустя она уже угрожала падением.

14-15 октября в области находился белорусский президент Александр Лукашенко. Перед его визитом открылось отделение посольства Республики Беларусь.

1 декабря на улице Олега Кошевого открыли разворотное автобусное кольцо, тем самым закрыв проблему пробок в этом месте (в ожидании выхода на линию автобусы больше не стояли на обочинах, перегораживая движение).