Алиханов потребовал расправы над виновниками загрязнения водоемов в Калининграде

Нередко нечистоты сливают из домов за "десятки миллионов рублей". Фото: Александр Подгорчук

Губернатор Антон Алиханов потребовал наказать виновных в загрязнении водоемов в Калининграде. Никакой пощады, заявил глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве в пятницу, 20 августа.

- Я требую какой-то расправы над теми, кто загрязняет реку Лесную. Я знаю, что в ходе выездного мероприятия было выявлено 63 незаконных выпуска, когда я слышу эту цифру, я ужасаюсь. Вы закрыли, затампонировали все, но речка не перестала загрязняться. Там огромное количество выпусков из частных домов. Люди кивают на производственную зону, но вечером приезжают домой, и потом все это замечательным образом «ароматически» распространяется на весь этот район, - обратился губернатор к и. о. министра природных ресурсов и экологии Василию Васюнину. - Никакой пощады, никому. Я устал уже получать жалобы на эту реку.

Губернатор также поручил и. о. министра проконтролировать очистку ливневого коллектора предприятия «Продукты питания».

- Там был специальный накопитель жира, который и придавал тот замечательный белый вид этой реке. Сейчас жир вроде как не сбрасывают, но за годы в ливневом коллекторе накопились отложения, и они еще долго будут стекать, как я понимаю. Нужно демонтировать эту трубу и очистить, - заявил Антон Алиханов.

Вызывает обеспокоенность и загрязнение притока К-2 в районе Сельмы, который впадает в Верхнее озеро. В этот приток попадают нечистоты из частных домов.

- А потом все пишут: «Алиханов, спаси мертвых уточек», при том что полгорода ходит туда, как в санузел. Почему до сих пор не демонтировали и не затампонировали все эти трубы, которые выпускаются из частных домов? Дома за десятки миллионов построили. У них нет денег на септики? Затампонировать все и жестко контролировать!

Алиханов заявил, что власти непременно станут «кровожадными» в публичной сфере, а именно: озвучат имена и покажут всех владельцев частных домов, кто отвечает за то, что «утки дохнут».

Приготовиться необходимо и всем загрязнителям озера в парке Победы. Властям известны, какие предприятия, коммерческие структуры и частные дома сбрасывают нечистоты в этот водоем.

- Я готов лично поучаствовать. Я хочу видеть экскаваторы, вскрытие труб, их тампонирование. А потом хочу посмотреть, что у них будет происходить, как у них будут фонтаны бить в другую сторону, - заявил Алиханов.

Ликвидировать все незаконные стоки необходимо до того, как начнутся работы по очистке водоемов. Например, на очистку той же реки Лесной необходимо около 80 млн рублей, потому что она уже утратила возможность сама себя восстановить, так как слишком долго в нее гадили.

- Минфину предусмотреть средства в бюджете на следующий год, чтобы привести эту реку в порядок, - поручил губернатор. - Василий Сергеевич, - обратился Антон Алиханов к и. о. главы министерства. - Деньги не должны быть потрачены впустую; если мы сейчас ее очистим, уберем иловые отложения, но не перекроим сброс, то грош цена этой работе. Я также прошу ускорить конкурсные процедуры на очистку Гагаринского ручья и Ялтинского пруда. Работы надо начать в этом году, начинать расчищать. Мы должны в этом году завершить работы по строительству новых очистных сооружений в Гурьевском районе, потому что главный загрязнитель Гагаринского ручья - гурьевский «Водоканал».