Шторм и дожди: калининградцев ждет самая холодная и ненастная неделя лета

Ветер усилится в середине недели. Фото: Александр Подгорчук

В понедельник, 16 августа, воздух в Калининграде прогреется до +26...+28 градусов. Этот день имеет шансы стать самым жарким с начала месяца, но затем картина за окном резко поменяется.

По прогнозу Гидрометцентра России, во вторник температура составит всего +21 градус. После полудня ожидается усиление юго-западного ветра до 16 метров в секунду в порывах. В течение дня пройдут слабые дожди, атмосферное давление останется пониженным - на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

В среду похолодает еще сильнее. Ориентиры - всего +17...+19 градусов. Портал rp5.ru прогнозирует дальнейшее усиление ветра до скорости 21 метр в секунду, что считается штормовым значением. Дожди не только не прекратятся, а станут еще более обильными.

В четверг ветер начнет ослабевать (сохранятся порывы до 15 м/с). Температура воздуха по-прежнему составит +20 градусов.

Уик-энд сюрпризов не принесет. Синоптики ждут температуры в диапазоне +18...+20, дожди в пятницу, субботу и воскресенье и плавно растущее атмосферное давление.

Настолько прохладной и ненастной недели в Калининграде этим летом еще не было.