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Звезды16 августа 2021 18:31

Рисунок в танце и инсталляции на пляже: Как в Светлогорске прошел арт-фестиваль «Море внутри»

Организаторы рассчитывают, что событие станет ежегодным
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Вот так выглядела одна из площадок фестиваля, где художники во время работы над полотнами находили время и для танцев.

Вот так выглядела одна из площадок фестиваля, где художники во время работы над полотнами находили время и для танцев.

Фото: Instagram.com

Фестиваль творчества «Море внутри» был организован в Светлогорске независимыми художниками. В течение двух дней - 14 и 15 августа - на берегу Балтики проходили выставки, мастер-классы, музыкальные импровизации и показы необычных фильмов.

- Нам удалось сделать все, что планировали, и даже больше! Если в прошлом году у нас было 50 участников, то в этом году - порядка 100 заявок. Участвовали художники не только из Калининградской области, но еще из Тулы, Екатеринбурга и Москвы, - рассказывает продюсер мероприятия Анна.

Выставка скульптур малой пластики «Маска инсайд» на фоне темно-синего моря. Столько загадок и огромное поле для фантазии.

Выставка скульптур малой пластики «Маска инсайд» на фоне темно-синего моря. Столько загадок и огромное поле для фантазии.

Фото: Анна КРАТ

Гости из регионов ехали не зря. Например, ребята из Тулы устроили такой перформанс: они танцевали и рисовали одновременно. Хотели бы на такое посмотреть? А вот надо было приезжать на выходных в Светлогорск.

Там и на пляже было что пофотографировать. Например, губернатору Антону Алиханову, который посетил фестиваль с семьей, понравилась трэш-арт-инсталляция «Квартира» - фотографию ее он выложил в Инстаграме.

Художник из Калининграда Анна Крат во время фестиваля работала над картиной «В невесомости» (акрил). По словам Анны, над полотном она трудилась примерно шесть часов.

Художник из Калининграда Анна Крат во время фестиваля работала над картиной «В невесомости» (акрил). По словам Анны, над полотном она трудилась примерно шесть часов.

Всего же в рамках фестиваля было организовано 10 площадок. На конкурсе видеоарта показали 14 короткометражных фильмов. Для этого перед знаменитыми солнечными часами установили большой надувной экран, а зрители сидели прямо на ступеньках лестницы.

Организаторы рассчитывают, что «Море внутри» станет событием ежегодным. Они уже подали грантовую заявку в Фонд культурных инициатив и ждут положительного ответа.

КультураКультура: изобразительное искусство