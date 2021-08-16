Рисунок в танце и инсталляции на пляже: Как в Светлогорске прошел арт-фестиваль «Море внутри»

Вот так выглядела одна из площадок фестиваля, где художники во время работы над полотнами находили время и для танцев. Фото: Instagram.com

Фестиваль творчества «Море внутри» был организован в Светлогорске независимыми художниками. В течение двух дней - 14 и 15 августа - на берегу Балтики проходили выставки, мастер-классы, музыкальные импровизации и показы необычных фильмов.

- Нам удалось сделать все, что планировали, и даже больше! Если в прошлом году у нас было 50 участников, то в этом году - порядка 100 заявок. Участвовали художники не только из Калининградской области, но еще из Тулы, Екатеринбурга и Москвы, - рассказывает продюсер мероприятия Анна.

Выставка скульптур малой пластики «Маска инсайд» на фоне темно-синего моря. Столько загадок и огромное поле для фантазии. Фото: Анна КРАТ

Гости из регионов ехали не зря. Например, ребята из Тулы устроили такой перформанс: они танцевали и рисовали одновременно. Хотели бы на такое посмотреть? А вот надо было приезжать на выходных в Светлогорск.

Там и на пляже было что пофотографировать. Например, губернатору Антону Алиханову, который посетил фестиваль с семьей, понравилась трэш-арт-инсталляция «Квартира» - фотографию ее он выложил в Инстаграме.

Художник из Калининграда Анна Крат во время фестиваля работала над картиной «В невесомости» (акрил). По словам Анны, над полотном она трудилась примерно шесть часов.

Всего же в рамках фестиваля было организовано 10 площадок. На конкурсе видеоарта показали 14 короткометражных фильмов. Для этого перед знаменитыми солнечными часами установили большой надувной экран, а зрители сидели прямо на ступеньках лестницы.

Организаторы рассчитывают, что «Море внутри» станет событием ежегодным. Они уже подали грантовую заявку в Фонд культурных инициатив и ждут положительного ответа.