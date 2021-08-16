Дорогущие баклажаны и дешевая морковь: как прошли ярмарки выходного дня на площади Победы в Калининграде

Свои палатки поставили более 50 хозяйств, сельскохозкооперативов и предприятий, Фото: Иван МАРКОВ

В субботу и воскресенье на площади Победы впервые прошла фермерская ярмарка. Устроили ее городские власти не на том месте, где на прошлой неделе запретили кататься на роликах и самокатах, а на автомобильной парковке, примыкающей к началу Советского проспекта. Сразу стоит сказать, что ярмарка не заняла всю парковку и разместились на ней лишь несколько десятков торговцев. Правда, и в мэрии города не обещали, что будет очень людно. Сообщалось, что в выходные свои палатки поставят более 50 хозяйств, сельхозкооперативов и предприятий, которые будут работать с 8 до 13 часов.

Первое ощущение от ярмарки - торговцы отталкиваются от спроса и, вероятно, поэтому не везде ставят свои нарисованные от руки ценники. В итоге ярмарка не смогла утереть нос Центральному рынку в вопросе стоимости товаров. Однако можно назвать несколько ярмарочных овощей, которыми фермерам удалось подемпинговать. Самым дешевым стал кабачок. На рынке его не купить дешевле 30 рублей (конечно, всегда можно поторговаться, но не все это любят), а вот на ярмарке свободно отпускали по 15 рублей за килограмм. Тут, правда, нужна одна оговорка: в августе в Калининграде кабачки есть почти у всех, и даже бесплатно. Для этого нужно просто иметь в друзьях овощеводов-любителей или самому не лениться на даче.

Белокочанная капуста на ярмарке также оказалась дешевле, чем на рынке. Ее продавали за 29 рублей, а на рынке и сегодня просят 50. Картошка на ярмарке оказалась дешевле не намного - всего на 5 рублей.

Главной фишкой ярмарки стала морковь по 35 рублей (говорят, продавали не только обычную, но и фиолетовую), однако точно по такому курсу этот корнеплод сейчас есть в некоторых калининградских супермаркетах. На Центральном же рынке морковь стоит от 50 до 100 рублей за килограмм. Причем сторублевой становится все меньше и меньше - продавцы постепенно сдаются.

Зато другими позициями рынок все-таки удержал своего покупателя. Огурцы там все от тех же местных производителей, но не за 95 рублей, а за 50. Баклажаны на ярмарке предлагают купить за дикие 150 рублей, а на рынке они по 70-80. Розовые помидоры на ярмарке стоят 150 рублей, а на рынке те же самые помидоры по 130-140 рублей. Список можно продолжать.

У некоторых торговцев можно было сразу купить и молочку, и овощи-фрукты. Фото: Иван МАРКОВ

Собственно, идти можно хоть на рынок, хоть на ярмарку. Калининградец все равно потратит одинаковую сумму за один и тот же продуктовый набор. Вряд ли кто-то станет бегать и туда, и сюда одновременно. Но одно хорошо - хотя бы фермеры заработают в обход перекупщиков.

Отметим, что заранее пресс-служба мэрии объявила, что необходимость проведения ярмарки обусловлена именно требованиями фермеров, которым якобы негде реализовывать свою продукцию. Но вот почему именно площадь Победы отдали под торговлю, власти не пояснили.